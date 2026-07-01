ЧМ-2026. Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар и вышла в 1/8 финала

·53·Спорт
ЧМ-2026. Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар и вышла в 1/8 финала

В рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сборные Норвегии и Кот-д’Ивуара встретились друг с другом. В напряженном и упорном матче скандинавы одержали победу со счетом 2:1 и пробились в следующий раунд турнира.

В составе Норвегии голами отметились Антонио Нуса и Эрлинг Холанд, а единственный мяч африканской команды на счету Диалло.

Нуса открывает счет

С первых минут встречи обе команды действовали осторожно. Кот-д’Ивуар сделал ставку на физическую мощь и быстрые атаки, в то время как Норвегия пыталась вскрыть оборону соперника за счет контроля мяча и позиционной игры.

На 39-й минуте европейцы эффективно воспользовались своим шансом. Антонио Нуса точным ударом открыл счет, выведя Норвегию вперед.

Первый тайм завершился минимальным преимуществом скандинавов.

Диалло возвращает интригу

Во втором тайме Кот-д’Ивуар активизировался в атаке. Африканская команда усилила давление и создала ряд опасных моментов у ворот соперника.

На 74-й минуте вышедший на замену Диалло сравнял счет. После его гола игра стала еще более захватывающей, и судьба матча оставалась неясной до последних минут.

Холанд забивает решающий гол

Сборная Норвегии не прекратила атаковать даже после того, как счет стал равным. На 86-й минуте свое слово сказал лидер скандинавов Эрлинг Холанд.

Нападающий хладнокровно реализовал важный момент, забив победный гол. В оставшееся время Кот-д’Ивуар пытался снова сравнять счет, но оборона Норвегии удержала преимущество.

Следующий соперник — Бразилия

Таким образом, сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Теперь в следующем раунде скандинавы сразятся с одним из фаворитов турнира — сборной Бразилии.

Ожидается, что этот матч станет серьезным испытанием для Норвегии. Лидеры команды, такие как Холанд, Эдегор и Нуса, остаются главной надеждой сборной в противостоянии с бразильцами.

ЧМ-2026. 1/16 финала

Кот-д’Ивуар — Норвегия 1:2

Голы: Диалло, 74 — Нуса, 39, Холанд, 86.

Кот-д’Ивуар: Фофана, Конан, Коссуну, Дуэ, Агбаду, Кессье, Сангаре, Уэ, Бонни, Диоманде, Пепе.

Норвегия: Нюланд, Айер, Вольфе, Педерсен, Хеггем, Берг, Берге, Эдегор, Сёрлот, Холанд, Нуса.

Норвегия проявила характер в важном матче. Теперь впереди Бразилия — соперник, который не прощает ошибок.

НорвегияКот-д'ИвуарАнтонио НусаЭрлинг Холланд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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