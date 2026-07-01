Монтелла остается, в сборной Турции начнутся большие перемены

Турецкая футбольная федерация решила продолжить сотрудничество с главным тренером Винченцо Монтеллой даже после неудачного участия национальной сборной в чемпионате мира 2026 года.

Несмотря на то, что Турция не смогла выйти из группового этапа мундиаля, руководство федерации не намерено решать проблему только лишь сменой главного тренера. Ожидается, что основные изменения коснутся штаба Монтеллы, критериев отбора игроков и тактической игры команды.

Федерация поддерживает Монтеллу

Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Ходжиосманоглу заявил, что даже после раннего вылета с чемпионата мира планов по отставке Монтеллы нет.

Сам итальянский специалист подчеркнул, что не намерен уходить в отставку, так как обладает достаточными силами и энтузиазмом для работы в национальной команде.

На мундиале Турция потерпела поражения от Австралии и Парагвая, упустив возможность выхода в плей-офф в последнем туре. В финальном матче группы команда обыграла хозяек турнира, США, со счетом 3:2, но этой победы оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд.

В тренерский штаб добавят ментора

По сообщению издания Takvim, руководство федерации обсудило с Монтеллой изменения, которые будут внедрены перед стартом Лиги наций в сентябре.

Стороны пришли к соглашению о необходимости частичного обновления состава тренерского штаба. В частности, планируется привлечение опытного консультанта-ментора.

Ожидается, что новый специалист поможет Монтелле в принятии тактических решений, анализе матчей и управлении командой в критических ситуациях.

Это решение показывает, что федерация выбрала путь не полной замены Монтеллы, а усиления системы работы вокруг него.

Может быть обновлен штаб физической подготовки

Деятельность специалистов, ответственных за атлетизм и физическую подготовку сборной Турции, также будет пересмотрена.

Согласно данным Takvim, возможны изменения в составе тренеров этого направления. Федерация намерена детально проанализировать физическое состояние футболистов во время турнира, скорость их восстановления и действия под высоким давлением.

Время до начала Лиги наций, как ожидается, будет использовано для тестирования новых подходов и четкого распределения обязанностей в штабе.

Изменится подход к выбору футболистов

Теперь Монтелла планирует привлекать кандидатов в национальную сборную, основываясь на текущей спортивной форме игроков, а не на их имени или прошлых заслугах.

Сообщается, что тренер будет давать больше шансов новым игрокам, демонстрирующим хороший футбол, и станет более гибким при выборе состава.

Это решение может открыть двери в сборную для молодых футболистов, проявляющих себя в Суперлиге Турции и европейских чемпионатах.

Игра без центрального нападающего будет пересмотрена

Одним из самых критикуемых аспектов в эпоху Монтеллы стала тактика игры без номинального девятого номера, то есть без классического центрального нападающего.

После того как Турция не смогла забить в первых двух матчах мундиаля, данный тактический подход подвергся жесткой критике. Команда создавала множество атак, но испытывала проблемы с реализацией моментов в голы.

По информации Takvim, Монтелла готов пересмотреть эту систему. Команда может начать действовать с классическим центральным нападающим, либо структура атаки будет меняться в зависимости от особенностей соперника.

Лига наций станет новым испытанием для Монтеллы

Лига наций, которая стартует в сентябре, станет важной проверкой для Монтеллы и обновленного тренерского штаба.

Федерация надеется, что ошибки чемпионата мира не повторятся, а команда станет эффективнее в атаке и справедливее при выборе состава.

Монтелла остается на своем посту, но это не значит, что его работа продолжится в прежнем режиме. Теперь от итальянского специалиста потребуются не только результаты, но и тактическая гибкость, сильный штаб и доверие к наиболее достойным футболистам.