«Реал» готовит рекордное предложение по Майклу Олисе

Мадридский «Реал» планирует совершить еще одну громкую покупку в летнее трансферное окно. По сообщениям испанской прессы, «сливочные» готовы потратить более 200 миллионов евро на лидера мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе.

По данным Эл Дебате, основная часть предложения может составить 180 миллионов евро, а различные бонусы — еще 33 миллиона евро. Таким образом, общая стоимость сделки достигнет 213 миллионов евро.

Олисе может стать вторым самым дорогим игроком в истории футбола

Если трансфер за 213 миллионов евро состоится, Майкл Олисе станет вторым по стоимости футболистом в истории мирового футбола.

Действующий рекорд принадлежит Неймару, который в 2017 году перешел из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро. Однако цифры по Олисе в разных источниках разнятся.

В частности, в других сообщениях со ссылкой на издание SPORT говорится, что «Реал» готовит предложение в размере 223 миллионов евро, состоящее из 190 миллионов евро и 33 миллионов евро бонусов. Если эта сумма подтвердится, Олисе может побить рекорд Неймара. На данный момент оба варианта остаются неофициальной трансферной информацией.

Вариант с Альваресом не реализовался

Сообщается, что изначально «Реал» пытался подписать нападающего другого мадридского клуба — «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Однако после того, как по этому направлению соглашение не было достигнуто, руководство клуба сосредоточило основное внимание на Олисе. Скорость французского футболиста на фланге, мастерство в ситуациях один на один и умение отдавать голевые передачи сделали его главной трансферной целью для «Реала».

24-летний вингер перешел из «Кристал Пэлас» в «Баварию» летом 2024 года. Его действующий контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

«Бавария» не хочет продавать Олисе

Самым большим препятствием на пути трансфера остается жесткая позиция «Баварии».

Президент клуба Герберт Хайнер открыто заявил, что планов продавать Олисе нет. По его словам, руководство «Реала» также не связывалось с «Баварией» и не проводило переговоров ни с футболистом, ни с его представителями.

«Если Флорентино Перес готовит предложение, он может не утруждаться. Мы не хотим продавать Майкла Олисе», — заявил Хайнер.

По этой причине даже предложение свыше 200 миллионов евро не гарантирует, что мюнхенский клуб сядет за стол переговоров.

На продажу могут быть выставлены три футболиста

В сообщении Эл Дебате также говорится, что «Реал» готов расстаться с несколькими игроками состава, чтобы профинансировать потенциальный гигантский трансфер.

Источник отмечает вероятность продажи следующих футболистов:

Альваро Каррерас;

Дин Хёйслен;

Эдуардо Камавинга.

Сообщается, что мадридцы планируют получить от трансферов этих трех игроков в общей сложности около 120 миллионов евро. Однако официальных предложений или заявлений клуба о продаже пока не поступало.

В частности, продажа Камавинги может стать неожиданным решением для болельщиков. Французский полузащитник считается важным игроком команды благодаря своей универсальности и молодому возрасту.

«Реал» радикально обновляет состав

Мадридский клуб приступил к серьезному переформатированию команды в летнее трансферное окно.

В официальных источниках «Реала» были объявлены трансферы Ибраима Конате, Бернарду Силвы и Марка Кукурелья. В испанской прессе также появились сообщения о достижении соглашения по Дензелю Дюмфрису.

Кроме того, Жозе Моуринью вернулся на пост главного тренера «Реала». С португальским специалистом заключен контракт до лета 2029 года, и он должен приступить к работе с командой 13 июля.

Трансфер пока на уровне слухов

Несмотря на то, что разные источники называют огромные суммы по Олисе, на данный момент ни «Реал», ни «Бавария» не подтвердили отправку официального предложения.

Напротив, руководство мюнхенского клуба подчеркивает, что не будет продавать футболиста. Поэтому к новостям о трансфере за 213 или 223 миллиона евро следует относиться с осторожностью.

Однако если «Реал» действительно выйдет с официальным предложением, борьба за Майкла Олисе может стать главным событием летнего трансферного окна.