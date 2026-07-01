Необъяснимый спад в карьере Фила Фодена: станет ли «Астон Вилла» спасением для звезды?

Талантливый полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден в последнее время демонстрирует игру значительно ниже своего уровня. Игрок, которого когда-то признавали одним из лучших молодых футболистов мира, сегодня потерял место в основном составе. По мнению экспертов, этот застой в карьере может вынудить его сменить клуб. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бывший футболист Тони Каскарино в интервью Goal.com отметил, что переход в «Астон Виллу» стал бы отличной возможностью для Фила Фодена. По его словам, пребывание на скамейке запасных в составе «Манчестер Сити» гасит потенциал талантливого плеймейкера. Бирмингемский клуб сейчас находится в фазе активного роста, и Фоден может снова стать там лидером.

«Астон Вилла» планирует выручить крупную сумму, продав своего молодого таланта Моргана Роджерса. По сообщениям, трансферная стоимость Роджерса установлена на уровне 130 миллионов фунтов стерлингов. Если этот трансфер состоится, у Унаи Эмери появятся достаточные средства для покупки такого высококлассного креативного игрока, как Фил Фоден.

Застой в карьере и потребность в новом вызове

В сезоне 2025-26 Фил Фоден забил всего 10 голов, что не является ожидаемым результатом для футболиста его уровня. Самое печальное, что из-за этого спада он даже не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира. Каскарино назвал текущее состояние футболиста «движением в обратном направлении».

«Фил Фоден начинал карьеру как молодой талант и постепенно пробился в основу. Но сейчас всё происходит наоборот — из основного игрока он превратился в запасного. Для футболиста его возраста крайне важно выходить на поле каждую неделю и доказывать свою состоятельность. Амбициозный клуб, такой как «Астон Вилла», может вернуть ему этот азарт», — говорит Каскарино.

Хотя уход из «Манчестер Сити», где Фил Фоден вырос, может быть эмоционально сложным, для профессионального роста это может стать необходимостью. Если ситуация не изменится к лучшему даже под руководством нового тренера, переход в другой сильный клуб английской Премьер-лиги определенно поможет перезагрузить его карьеру.

На данный момент руководство «Манчестер Сити» или сам футболист не делали официальных заявлений по поводу трансфера. Однако болельщики «Астон Виллы» в социальных сетях уже начали обсуждать возможный приход Фодена. Если все финансовые и спортивные условия совпадут, этот трансфер может стать одним из самых громких событий следующего лета.