В европейском футболе состоялся неожиданный и по-настоящему сенсационный трансфер: Родри, считающийся одним из сильнейших полузащитников мира, попрощался с «Манчестер Сити» и перешёл в стан каталонского гранда. Сколько руководство «Барселоны» потратило на эту суперсделку и каковы скрытые условия соглашения?

Официальное подтверждение: в Каталонии начинается новая эра

Клуб «Барселона» через свою официальную страницу в социальной сети Кс (бывший Twitter) полностью подтвердил трансфер 30-летней испанской звезды. Ранее распространявшиеся в прессе сообщения наконец нашли подтверждение в официальных документах — после завершения всех формальностей и процедуры подписания Родри покинул штаб-квартиру клуба.

"Переговоры между «Барселоной» и «Манчестер Сити» полностью завершены. Опытный испанский полузащитник отныне будет защищать цвета «сине-гранатовых».", - говорится в официальном заявлении клуба.

Финансовые детали трансфера

Показатель Условия контракта и суммы Футболист Родри (30 лет, полузащитник) Прежняя команда «Манчестер Сити» Новая команда «Барселона» Гарантированная сумма трансфера 60 миллионов евро Дополнительные бонусы 11 миллионов евро (зависят от различных показателей) Общая потенциальная стоимость 71+ миллион евро

Революция в центре «Барсы»

Ожидается, что приход Родри выведет игру «Барселоны» в центре поля на новый уровень. Стремясь восполнить лидерский пробел на позиции опорного полузащитника, каталонцы готовы активировать не только гарантированную выплату в размере 60 миллионов евро, но и бонусную систему на дополнительные 11 миллионов евро за успешные выступления.

Как вы думаете, сможет ли Родри вновь привести «Барселону» к главному трофею Лиги чемпионов или его лучший период остался в «Сити»?

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