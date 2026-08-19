«Барселона» официально объявила о трансфере Родри — детали контракта
В европейском футболе состоялся неожиданный и по-настоящему сенсационный трансфер: Родри, считающийся одним из сильнейших полузащитников мира, попрощался с «Манчестер Сити» и перешёл в стан каталонского гранда. Сколько руководство «Барселоны» потратило на эту суперсделку и каковы скрытые условия соглашения?
Официальное подтверждение: в Каталонии начинается новая эра
Клуб «Барселона» через свою официальную страницу в социальной сети Кс (бывший Twitter) полностью подтвердил трансфер 30-летней испанской звезды. Ранее распространявшиеся в прессе сообщения наконец нашли подтверждение в официальных документах — после завершения всех формальностей и процедуры подписания Родри покинул штаб-квартиру клуба.
"Переговоры между «Барселоной» и «Манчестер Сити» полностью завершены. Опытный испанский полузащитник отныне будет защищать цвета «сине-гранатовых».", - говорится в официальном заявлении клуба.
Финансовые детали трансфера
Показатель
Условия контракта и суммы
Футболист
Родри (30 лет, полузащитник)
Прежняя команда
Новая команда
«Барселона»
Гарантированная сумма трансфера
60 миллионов евро
Дополнительные бонусы
11 миллионов евро (зависят от различных показателей)
Общая потенциальная стоимость
71+ миллион евро
Революция в центре «Барсы»
Ожидается, что приход Родри выведет игру «Барселоны» в центре поля на новый уровень. Стремясь восполнить лидерский пробел на позиции опорного полузащитника, каталонцы готовы активировать не только гарантированную выплату в размере 60 миллионов евро, но и бонусную систему на дополнительные 11 миллионов евро за успешные выступления.
Как вы думаете, сможет ли Родри вновь привести «Барселону» к главному трофею Лиги чемпионов или его лучший период остался в «Сити»?
Оставляйте своё мнение в комментариях и поделитесь этой горячей новостью со всеми любителями футбола!
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