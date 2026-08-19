Шохджахон Эргашев бросил неожиданный «вызов» Шахрам Г‘иёсов

Напряжённость между двумя звёздами узбекского профессионального бокса наконец достигла своего пика. После нескольких дней словесных перепалок Шохджахон Эргашев крайне резко и удивительно отреагировал на слова своего соперника Шахрам Г‘иёсов — что неожиданного он рассказал о Шахрам?

Вызов в прямом эфире: открытое требование Эргашев

Шохджахон Эргашев открыто обратился к своему сопернику через социальные сети и СМИ, подчеркнув, что пришло время решать все споры на ринге. По мнению боксёра-нокаутёра, эпоха словесных игр и оправданий закончилась.

"Я прямо сказал тебе по телевидению: приходи, будем драться. Не убегай, нужно сразиться — тогда мы увидим, кто сильнее. Зачем нужны эти пустые разговоры?", — сказал Шохджахон Эргашев.

Узбекское дерби: состояние двух мастеров кожаных перчаток

Показатель Шохджахон Эргашев Шахрам Г‘иёсов Стиль Быстрые удары и агрессивный стиль нокаутёра Техничный, подвижный и тактически грамотный боксёр Позиция Напрямую вызывает на ринг Не согласен с претензиями Эргашев Требование «Сойтись в бою, не убегая» Оценивать ситуацию в свою пользу

Есть ли риск, что он уйдёт из бокса?

В заключительной части своего заявления Шохджахон выдвинул предположение, которое ещё больше удивило болельщиков. Он намекнул, что Г‘иёсов может полностью отказаться от этого противостояния:

"Я не удивлюсь, даже если он вскоре скажет, что ушёл из бокса.", — сказал Шохджахон Эргашев.

Это заявление вызвало большой резонанс среди поклонников узбекского бокса и ещё сильнее подогрело интерес к возможному будущему дерби.

Как вы думаете, если этот супербой состоится, кто одержит победу: нокаутёр Шохджахон или техничный Шахрам?

Оставляйте свои прогнозы в комментариях и немедленно отправьте это заявление друзьям, которые любят бокс!