Шохджахон Эргашев бросил неожиданный «вызов» Шахрам Г‘иёсов

·49·Спорт
Шохджахон Эргашев бросил неожиданный «вызов» Шахрам Г‘иёсов

Напряжённость между двумя звёздами узбекского профессионального бокса наконец достигла своего пика. После нескольких дней словесных перепалок Шохджахон Эргашев крайне резко и удивительно отреагировал на слова своего соперника Шахрам Г‘иёсов — что неожиданного он рассказал о Шахрам?

Вызов в прямом эфире: открытое требование Эргашев

Шохджахон Эргашев открыто обратился к своему сопернику через социальные сети и СМИ, подчеркнув, что пришло время решать все споры на ринге. По мнению боксёра-нокаутёра, эпоха словесных игр и оправданий закончилась.

"Я прямо сказал тебе по телевидению: приходи, будем драться. Не убегай, нужно сразиться — тогда мы увидим, кто сильнее. Зачем нужны эти пустые разговоры?", — сказал Шохджахон Эргашев.

Узбекское дерби: состояние двух мастеров кожаных перчаток

Показатель

Шохджахон Эргашев

Шахрам Г‘иёсов

Стиль

Быстрые удары и агрессивный стиль нокаутёра

Техничный, подвижный и тактически грамотный боксёр

Позиция

Напрямую вызывает на ринг

Не согласен с претензиями Эргашев

Требование

«Сойтись в бою, не убегая»

Оценивать ситуацию в свою пользу

Есть ли риск, что он уйдёт из бокса?

В заключительной части своего заявления Шохджахон выдвинул предположение, которое ещё больше удивило болельщиков. Он намекнул, что Г‘иёсов может полностью отказаться от этого противостояния:

"Я не удивлюсь, даже если он вскоре скажет, что ушёл из бокса.", — сказал Шохджахон Эргашев.

Это заявление вызвало большой резонанс среди поклонников узбекского бокса и ещё сильнее подогрело интерес к возможному будущему дерби.

Как вы думаете, если этот супербой состоится, кто одержит победу: нокаутёр Шохджахон или техничный Шахрам?

Оставляйте свои прогнозы в комментариях и немедленно отправьте это заявление друзьям, которые любят бокс!

Шохжахон ЭргашевШахрам ГиясовУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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