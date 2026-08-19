Tank 5 Pro: защищённый смартфон с проектором и аккумулятором 17600 мА/соат

·20·Технологии
Tank 5 Pro: защищённый смартфон с проектором и аккумулятором 17600 мА/соат

Рынок мобильных технологий пополнился устройством с повышенной прочностью и необычными функциями. Как сообщает иксбт.ком, бренд 8849теч официально представил свой новый флагман — смартфон Tank 5 Pro, предназначенный для работы в экстремальных условиях. Этот гаджет стоимостью 1200 долларов примечателен сочетанием функций смартфона, профессионального тепловизора, проектора и внешнего аккумулятора огромной ёмкости. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Возможности и технические характеристики

Одна из самых примечательных особенностей устройства — тепловизионная камера ФЛИР с разрешением 160 × 120 пикселей, способная измерять температуру объектов в диапазоне от -10 до +400 градусов. Для повышения точности изображения смартфон объединяет данные теплового датчика с кадрами обычной камеры. Кроме того, на задней панели установлены камера ночного видения с четырьмя инфракрасными излучателями и сверхъяркий кемпинговый фонарь.

Модель Tank 5 Pro выделяется не только прочностью, но и встроенным ДЛП-проектором. Он обеспечивает разрешение 1080п и яркость 220 люмен. Оптические возможности также включают основную камеру на 50 мегапикселей, 50-мегапиксельный телеобъектив и фронтальную камеру на 32 мегапикселя.

Дисплей и производительность

Смартфон оснащён качественным 6,73-дюймовым АМОЛЭД-экраном с разрешением 3200 × 1440 пикселей и частотой обновления 120 Hz. При отображении ХДР-контента пиковая яркость достигает 3000 нит. Это обеспечивает чёткое и хорошо различимое изображение даже под прямыми солнечными лучами.

В основе устройства лежит мощный процессор MediaTek Dimensity 9400е. Производитель предлагает пользователям единственную, но максимально оснащённую конфигурацию: смартфон получил 18 GB оперативной памяти и 512 GB встроенного накопителя, что позволяет без проблем справляться с любыми требовательными задачами.

Размеры и автономность

Столь широкий набор возможностей и функций отразился на габаритах устройства. Толщина корпуса Tank 5 Pro составляет 33,8 миллиметра, а масса — 715 граммов. Такой вес и толщина прежде всего обусловлены огромным источником питания.

Внутри гаджета установлен аккумулятор ёмкостью 17 600 мА/соат, поддерживающий технологию быстрой зарядки мощностью 120 ватт. Кроме того, устройство защищено по стандарту ИП69К и полностью предохранено от воды, пыли и механических ударов.

Tank 5 ProЗащищённый Смартфон8849techТепловизорПроектор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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