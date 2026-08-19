«На прицеле у французских грандов»: Аббосбек направляется в топ-лигу Европы?

В карьере яркой звезды национальной сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев может произойти неожиданный и сенсационный поворот. Представитель чемпионата Франции (Лиги 1) начал срочные действия, чтобы подписать узбекского вингера до закрытия летнего трансферного окна — однако что может помешать этому трансферу?

План «Расинг Страсбург»: почему французы выбрали именно Файзуллаев?

По сообщениям авторитетного французского издания, специализирующегося на трансферах, — лес-трансфертс.ком и радио Л1, клуб Эльзаса «Расинг Страсбург» ускоряет переговоры по нашему 22-летнему футболисту. Клуб намерен усилить линию атаки именно за счёт креативности узбекского полузащитника.

Французские эксперты особо отмечают сильные стороны Аббосбек:

«Уже в 22 года Файзуллаев обладает большим международным опытом. Его способность легко обыгрывать защитников соперника и создавать голевые моменты может вдохнуть новую жизнь в атаку «Расинг Страсбург», — говорит журналист лес-трансфертс.ком Ёксан Боден.

Состояние игрока и трансферные показатели

Показатель Показатели Аббосбек Файзуллаев Возраст / позиция 22 года / правый вингер, атакующий полузащитник Нынешний клуб «Башакшехир» (Турция) Действующий контракт до июня 2030 года Статистика в сборной 35 матчей, 9 голов Текущий сезон 3 матча, 1 голевая передача

Главное препятствие на пути трансфера: позиция «Башакшехир»

Хотя французский клуб стремится ускорить переговоры, ситуация не настолько проста. Долгосрочный контракт Файзуллаев с турецким клубом (до 2030 года) даёт «Башакшехир» большое преимущество.

Поэтому французской команде придётся подготовить очень серьёзное и крупное финансовое предложение, способное удовлетворить турецкую сторону, чтобы достичь соглашения. Ожидается, что решающие переговоры завершатся до закрытия летнего трансферного окна.

Как вы считаете, чемпионат Франции — Лига 1 — станет правильным выбором для Аббосбек Файзуллаев или ему лучше остаться в Турции?

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