Раскрыто прощание Гвардиолы со слезами в раздевалке «Сити»

·31·Спорт
Раскрыто прощание Гвардиолы со слезами в раздевалке «Сити»

В мировом футболе завершилась целая эпоха: Хосеп Гвардиола, который на протяжении 10 лет одерживал фантастические победы с «Манчестер Сити», наконец попрощался с клубом. В сеть просочились самые болезненные моменты, произошедшие в раздевалке команды и до сих пор хранившиеся в тайне, — что на самом деле заставило великого тренера уйти?

Последняя речь: шокирующие моменты из фильма «А Беаутифул Обсессион»

Документальный фильм «А Беаутифул Обсессион», показанный в интернете, приоткрыл завесу над последними днями Гвардиолы в клубе. Обратившись к футболистам, испанский специалист открыто признался в тяжёлом решении:

"Ребята, я не буду много говорить. В воскресенье я проведу свой последний матч в качестве главного тренера «Манчестер Сити». Причина проста: чтобы продолжать работу, нужны силы и энергия. Но в глубине души я знаю, что этой энергии у меня больше не осталось", — сказал Хосеп Гвардиола.

Пеп считал своим долгом лично объяснить футболистам ситуацию до официального объявления и поблагодарил всех своих подопечных.

10-летняя империя Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Показатель

Цифры и достижения

Период работы

2016 – 2026 годы (10 лет)

Всего трофеев

20 титулов

Чемпионство в АПЛ

6-кратный чемпион Англии

Главная вершина

Победа в Лиге чемпионов УЕФА

Незабываемый след в истории футбола

Приехав в Манчестер в 2016 году, Пеп заново создал не только команду, но и тактику всего английского футбола. Однако десятилетие непрерывного давления, борьбы за рекорды и трофеи утомило даже самого сильного специалиста — как психологически, так и физически. Ожидается, что его уход полностью изменит расстановку сил в АПЛ.

Как вы считаете, сможет ли «Манчестер Сити» без Гвардиолы сохранить былую мощь или клуб столкнётся с кризисом?

Оставляйте своё мнение в комментариях и поделитесь этой исторической новостью с друзьями — футбольными болельщиками!

Пеп ГвардиолаМанчестер СитиПремьер-лигаЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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