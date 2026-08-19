Раскрыто прощание Гвардиолы со слезами в раздевалке «Сити»
В мировом футболе завершилась целая эпоха: Хосеп Гвардиола, который на протяжении 10 лет одерживал фантастические победы с «Манчестер Сити», наконец попрощался с клубом. В сеть просочились самые болезненные моменты, произошедшие в раздевалке команды и до сих пор хранившиеся в тайне, — что на самом деле заставило великого тренера уйти?
Последняя речь: шокирующие моменты из фильма «А Беаутифул Обсессион»
Документальный фильм «А Беаутифул Обсессион», показанный в интернете, приоткрыл завесу над последними днями Гвардиолы в клубе. Обратившись к футболистам, испанский специалист открыто признался в тяжёлом решении:
"Ребята, я не буду много говорить. В воскресенье я проведу свой последний матч в качестве главного тренера «Манчестер Сити». Причина проста: чтобы продолжать работу, нужны силы и энергия. Но в глубине души я знаю, что этой энергии у меня больше не осталось", — сказал Хосеп Гвардиола.
Пеп считал своим долгом лично объяснить футболистам ситуацию до официального объявления и поблагодарил всех своих подопечных.
10-летняя империя Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Показатель
Цифры и достижения
Период работы
2016 – 2026 годы (10 лет)
Всего трофеев
20 титулов
Чемпионство в АПЛ
6-кратный чемпион Англии
Главная вершина
Победа в Лиге чемпионов УЕФА
Незабываемый след в истории футбола
Приехав в Манчестер в 2016 году, Пеп заново создал не только команду, но и тактику всего английского футбола. Однако десятилетие непрерывного давления, борьбы за рекорды и трофеи утомило даже самого сильного специалиста — как психологически, так и физически. Ожидается, что его уход полностью изменит расстановку сил в АПЛ.
Как вы считаете, сможет ли «Манчестер Сити» без Гвардиолы сохранить былую мощь или клуб столкнётся с кризисом?
Оставляйте своё мнение в комментариях и поделитесь этой исторической новостью с друзьями — футбольными болельщиками!
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