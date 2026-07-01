Подтвержден календарь нового сезона Ла Лиги: когда состоится Эль Класико

·4·Спорт
Подтвержден календарь нового сезона Ла Лиги: когда состоится Эль Класико

Сезон 2026/27 испанской Ла Лиги официально стартует 14 августа. Уже в первом туре нового сезона «Барселону», «Реал» и «Атлетико» ждут интересные матчи. Также стали известны ориентировочные даты Эль Класико и мадридского дерби, которых с нетерпением ждут болельщики.

Какие соперники ждут грандов в первом туре?

В первом туре, который пройдет 14–16 августа, «Барселона» выйдет на поле против «Атлетика».

«Реал» же сработается с «Реал Сосьедадом». «Атлетико» примет на своем поле «Малагу».

Все матчи первого тура

  • «Барселона» — «Атлетик»;

  • «Реал» — «Реал Сосьедад»;

  • «Атлетико» — «Малага»;

  • «Алавес» — «Хетафе»;

  • «Сельта» — «Осасуна»;

  • «Депортиво» — «Эльче»;

  • «Эспаньол» — «Леванте»;

  • «Расинг» — «Вильярреал»;

  • «Севилья» — «Райо Вальекано»;

  • «Валенсия» — «Бетис».

Известны даты Эль Класико

Принципиальные встречи между «Барселоной» и «Реалом» назначены на 10-й и 35-й туры.

Ожидается, что первый Эль Класико состоится примерно 25 октября, а второй поединок — около 9 мая.

Однако Ла Лига не определяет точные даты туров заранее. Например, Эль Класико, намеченный на 25 октября, фактически может пройти в любой день в период с 23 по 25 октября.

Матчи «Барселона» — «Атлетико»

Встречи каталонцев с «Атлетико» придутся примерно на следующие даты:

  • первый матч — 8 ноября;

  • ответный поединок — 7 февраля.

Эти противостояния также могут серьезно повлиять на исход сезона.

Когда будет мадридское дерби?

Мадридские дерби между «Реалом» и «Атлетико» запланированы примерно на 20 сентября и 4 апреля.

Принципиальный матч

Первый матч

Второй матч

«Барселона» — «Реал»

около 25 октября

около 9 мая

«Барселона» — «Атлетико»

около 8 ноября

около 7 февраля

«Реал» — «Атлетико»

около 20 сентября

около 4 апреля

Таким образом, ожидается, что новый сезон Ла Лиги начнется с жаркой и бескомпромиссной борьбы уже с первых туров.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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