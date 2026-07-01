Подтвержден календарь нового сезона Ла Лиги: когда состоится Эль Класико
Сезон 2026/27 испанской Ла Лиги официально стартует 14 августа. Уже в первом туре нового сезона «Барселону», «Реал» и «Атлетико» ждут интересные матчи. Также стали известны ориентировочные даты Эль Класико и мадридского дерби, которых с нетерпением ждут болельщики.
Какие соперники ждут грандов в первом туре?
В первом туре, который пройдет 14–16 августа, «Барселона» выйдет на поле против «Атлетика».
«Реал» же сработается с «Реал Сосьедадом». «Атлетико» примет на своем поле «Малагу».
Все матчи первого тура
«Барселона» — «Атлетик»;
«Реал» — «Реал Сосьедад»;
«Атлетико» — «Малага»;
«Алавес» — «Хетафе»;
«Сельта» — «Осасуна»;
«Депортиво» — «Эльче»;
«Эспаньол» — «Леванте»;
«Расинг» — «Вильярреал»;
«Севилья» — «Райо Вальекано»;
«Валенсия» — «Бетис».
Известны даты Эль Класико
Принципиальные встречи между «Барселоной» и «Реалом» назначены на 10-й и 35-й туры.
Ожидается, что первый Эль Класико состоится примерно 25 октября, а второй поединок — около 9 мая.
Однако Ла Лига не определяет точные даты туров заранее. Например, Эль Класико, намеченный на 25 октября, фактически может пройти в любой день в период с 23 по 25 октября.
Матчи «Барселона» — «Атлетико»
Встречи каталонцев с «Атлетико» придутся примерно на следующие даты:
первый матч — 8 ноября;
ответный поединок — 7 февраля.
Эти противостояния также могут серьезно повлиять на исход сезона.
Когда будет мадридское дерби?
Мадридские дерби между «Реалом» и «Атлетико» запланированы примерно на 20 сентября и 4 апреля.
Принципиальный матч
Первый матч
Второй матч
«Барселона» — «Реал»
около 25 октября
около 9 мая
«Барселона» — «Атлетико»
около 8 ноября
около 7 февраля
«Реал» — «Атлетико»
около 20 сентября
около 4 апреля
Таким образом, ожидается, что новый сезон Ла Лиги начнется с жаркой и бескомпромиссной борьбы уже с первых туров.
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