Подтвержден календарь нового сезона Ла Лиги: когда состоится Эль Класико

Сезон 2026/27 испанской Ла Лиги официально стартует 14 августа. Уже в первом туре нового сезона «Барселону», «Реал» и «Атлетико» ждут интересные матчи. Также стали известны ориентировочные даты Эль Класико и мадридского дерби, которых с нетерпением ждут болельщики.

Какие соперники ждут грандов в первом туре?

В первом туре, который пройдет 14–16 августа, «Барселона» выйдет на поле против «Атлетика».

«Реал» же сработается с «Реал Сосьедадом». «Атлетико» примет на своем поле «Малагу».

Все матчи первого тура

«Барселона» — «Атлетик»;

«Реал» — «Реал Сосьедад»;

«Атлетико» — «Малага»;

«Алавес» — «Хетафе»;

«Сельта» — «Осасуна»;

«Депортиво» — «Эльче»;

«Эспаньол» — «Леванте»;

«Расинг» — «Вильярреал»;

«Севилья» — «Райо Вальекано»;

«Валенсия» — «Бетис».

Известны даты Эль Класико

Принципиальные встречи между «Барселоной» и «Реалом» назначены на 10-й и 35-й туры.

Ожидается, что первый Эль Класико состоится примерно 25 октября, а второй поединок — около 9 мая.

Однако Ла Лига не определяет точные даты туров заранее. Например, Эль Класико, намеченный на 25 октября, фактически может пройти в любой день в период с 23 по 25 октября.

Матчи «Барселона» — «Атлетико»

Встречи каталонцев с «Атлетико» придутся примерно на следующие даты:

первый матч — 8 ноября;

ответный поединок — 7 февраля.

Эти противостояния также могут серьезно повлиять на исход сезона.

Когда будет мадридское дерби?

Мадридские дерби между «Реалом» и «Атлетико» запланированы примерно на 20 сентября и 4 апреля.

Принципиальный матч Первый матч Второй матч «Барселона» — «Реал» около 25 октября около 9 мая «Барселона» — «Атлетико» около 8 ноября около 7 февраля «Реал» — «Атлетико» около 20 сентября около 4 апреля

Таким образом, ожидается, что новый сезон Ла Лиги начнется с жаркой и бескомпромиссной борьбы уже с первых туров.