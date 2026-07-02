Роберто Мартинес: Лука Модрич и Криштиану Роналду стоят выше общественного мнения

·4·Спорт
Роберто Мартинес: Лука Модрич и Криштиану Роналду стоят выше общественного мнения

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высоко оценил двух легенд мирового футбола — Криштиану Роналду и Луку Модрича, назвав их истинными символами современного спорта. Специалист отметил, что эти два прославленных футболиста благодаря своей игре и опыту поднялись над любой критикой и общественными дискуссиями. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

На пресс-конференции перед матчем Португалии и Хорватии, который пройдет в рамках четвертьфинального этапа чемпионата мира, Мартинес сосредоточил основное внимание на капитанах команд. По информации Goal.com, тренер особо подчеркнул, что возраст — это всего лишь цифра, и эти звезды служат лучшим примером для нового поколения.

Легендарное сотрудничество и секрет долголетия

Криштиану Роналду и Лука Модрич вместе выступали за «Реал Мадрид» с 2012 по 2018 год. За этот период они совместно завоевали четыре кубка Лиги чемпионов и ряд других престижных трофеев. Сегодня Роналду принимает участие в своем шестом, а Модрич — в пятом чемпионате мира, что является редчайшим показателем в истории футбола.

«Мы говорим об игроках, которые стоят выше общественного мнения. Они являются мировыми иконами. Их долголетие в футболе делает их особенными. Лука Модрич, несмотря на то что ему уже за 40, до сих пор проводит множество матчей на высоком уровне. С нашим капитаном Криштиану Роналду ситуация точно такая же», — пояснил испанский специалист.

Решающая встреча и погодные условия

Ожидается, что матч в Торонто будет сложным для обеих команд. Жаркая погода в Канаде может повлиять на физическое состояние футболистов, однако Мартинес заявил, что это не даст Португалии дополнительного преимущества. Команда успела адаптироваться к высокой влажности и жаре во время тренировок в Палм-Бич.

По мнению тренера, на стадии плей-офф, наряду с тактической подготовкой, важную роль играет психологическая устойчивость. Именно в этом аспекте присутствие в раздевалке таких опытных лидеров, как Роналду и Модрич, оказывает положительное влияние на общий настрой команды. Они остаются символами профессионализма для миллионов молодых спортсменов.

Роберто Мартинес в своей карьере сталкивается с Хорватией в пятый раз. Хотя статистика его противостояний с Хорватией под руководством сборных Португалии и Бельгии включает разные результаты, тренер уверен, что предстоящая игра будет крайне конкурентной. То, что обе команды хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга, гарантирует интересный матч.

Криштиану РоналдуЛука МодричПортугалияХорватияЧемпионат мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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