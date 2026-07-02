«Милан» и Златан Ибрагимович начали работу по трансферу Вирджила ван Дейка

Итальянский клуб «Милан» готовится к одному из самых громких ходов в летнее трансферное окно. Руководство «россонери», в частности по инициативе советника клуба Златана Ибрагимовича, намерено привести в команду капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Ожидается, что этот трансфер станет фундаментом новой эры для итальянского гранда. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания Ла Gazzetta делло Sport, после того как «Милан» согласовал трансфер нападающего Гонсало Рамоша за 70 миллионов евро, всё внимание было переключено на усиление линии обороны. Владелец клуба Джерри Кардинале и Златан Ибрагимович видят в опытном нидерландском защитнике ключевую фигуру в проекте нового главного тренера Рубена Аморима.

Выбор Ибрагимовича и перемены в «Ливерпуле»

Златан Ибрагимович лично попросил руководство клуба выйти с решительным предложением по Вирджилу ван Дейку. По его мнению, именно такой лидер и опытный центральный защитник, как ван Дейк, является важнейшим звеном, необходимым для возвращения «Милана» на вершину европейского футбола. Текущий период больших перемен в «Ливерпуле» может сыграть на руку итальянцам.

Команду мерсисайдцев уже покинули легенды клуба Мохамед Салах и Эндрю Робертсон. Кроме того, Ибраима Конате договорился о переходе в «Реал Мадрид» в качестве свободного агента. В такой ситуации «Ливерпуль», естественно, не захочет отпускать своего капитана, однако тот факт, что контракт ван Дейка подходит к концу, создает возможность для «Милана».

Финансовое состояние и альтернативные варианты

Инвестиционная компания РедБирд в настоящее время изучает финансовые аспекты этого трансфера. Ван Дейк провел за «Ливерпуль» 374 матча, забил 36 голов и доказал, что является одним из сильнейших защитников мира. За свою карьеру в Англии он выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу и многие другие престижные трофеи.

Если трансфер Вирджила ван Дейка не состоится, руководство «Милана» подготовило запасной вариант. Согласно ему, защитник «Спортинга» Гонсало Инасио может быть предложен команде за 40 миллионов евро. Однако для Ибрагимовича и Рубена Аморима основной целью остается именно нидерландский защитник.

В свою очередь, ожидается, что руководство «Ливерпуля» приложит все усилия, чтобы сохранить ван Дейка на фоне потерь в линии обороны. Английский клуб не хочет одновременно терять нескольких ведущих футболистов, что свидетельствует о том, что переговоры будут весьма сложными.