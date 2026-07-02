Мерген Оразов высказался об историческом выступлении Узбекистана на ЧМ-2026
Бывший главный тренер сборной Туркменистана, клубов «Ахал» и литовской «Дайнавы», ныне возглавляющий команду «Аркадаг», известный специалист Мерген Оразов поделился своими мыслями об историческом дебюте национальной сборной Узбекистана на турнире ЧМ-2026, а также об общем уровне азиатских команд. Аналитические размышления специалиста Эурасиа Футбалл опубликовало издание.
«Успех Узбекистана подарил нам всем надежду»
Туркменский специалист высоко оценил выход соседней страны в финальную стадию чемпионата мира, подчеркнув, что этот результат имеет огромное значение для всего региона Центральной Азии:
«Прежде всего, хочу поздравить национальную сборную Узбекистана. Сам факт достижения такого уровня показывает, что в стране ведется большая работа. Успех сборной Узбекистана подарил нам всем надежду – однажды и наша страна сможет выйти на чемпионат мира. Теперь же для Узбекистана самое главное – закрепить этот успех и ставить перед собой задачу регулярно квалифицироваться на чемпионаты мира».
Результаты национальной сборной Узбекистана на ЧМ-2026:
Национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории приняла участие в самом престижном соревновании мира. Хотя Фабио Каннаваро подопечные из-за нехватки опыта не смогли набрать очки на групповом этапе, это участие послужит огромным фундаментом для будущего.
Тур
Сборная соперника
Главный тренер
Счет матча
Результат
1-й тур
Колумбия
Фабио Каннаваро
1:3
Поражение
2-й тур
Португалия
Фабио Каннаваро
0:5
Поражение
3-й тур
ДР Конго
Фабио Каннаваро
1:3
Поражение
Итог
Разница мячей: 2–11
Группа К
0 очков
Вылет с группового этапа
Как азиатскому футболу конкурировать с грандами?
Говоря об общем выступлении представителей Азии на мундиале, Оразов не стал называть их игру провальной. По его мнению, на таком высоком уровне многое решают мелкие детали — интенсивность игры, сохранение концентрации под давлением и качество реализации моментов.
Специалист назвал 3 основных фактора, благодаря которым азиатский футбол сможет регулярно конкурировать с мировыми лидерами:
Повышение уровня внутренних чемпионатов: Кардинальное усиление конкуренции и темпа игры в местных лигах.
Практика топ-матчей: Регулярное участие в международных встречах самого высокого уровня и матчи против сильных соперников.
Трансферы в Европу: Резкое увеличение числа азиатских футболистов, выступающих в сильных европейских чемпионатах (в лигах Топ-5).
Оразов добавил, что в некоторых матчах ЧМ-2026 азиатским сборным просто не хватило немного удачи, однако общая тенденция развития идет в правильном направлении.
…