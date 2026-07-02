Мерген Оразов высказался об историческом выступлении Узбекистана на ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной Туркменистана, клубов «Ахал» и литовской «Дайнавы», ныне возглавляющий команду «Аркадаг», известный специалист Мерген Оразов поделился своими мыслями об историческом дебюте национальной сборной Узбекистана на турнире ЧМ-2026, а также об общем уровне азиатских команд. Аналитические размышления специалиста Эурасиа Футбалл опубликовало издание.

«Успех Узбекистана подарил нам всем надежду»

Туркменский специалист высоко оценил выход соседней страны в финальную стадию чемпионата мира, подчеркнув, что этот результат имеет огромное значение для всего региона Центральной Азии:

«Прежде всего, хочу поздравить национальную сборную Узбекистана. Сам факт достижения такого уровня показывает, что в стране ведется большая работа. Успех сборной Узбекистана подарил нам всем надежду – однажды и наша страна сможет выйти на чемпионат мира. Теперь же для Узбекистана самое главное – закрепить этот успех и ставить перед собой задачу регулярно квалифицироваться на чемпионаты мира».

Результаты национальной сборной Узбекистана на ЧМ-2026:

Национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории приняла участие в самом престижном соревновании мира. Хотя Фабио Каннаваро подопечные из-за нехватки опыта не смогли набрать очки на групповом этапе, это участие послужит огромным фундаментом для будущего.

Тур Сборная соперника Главный тренер Счет матча Результат 1-й тур Колумбия Фабио Каннаваро 1:3 Поражение 2-й тур Португалия Фабио Каннаваро 0:5 Поражение 3-й тур ДР Конго Фабио Каннаваро 1:3 Поражение Итог Разница мячей: 2–11 Группа К 0 очков Вылет с группового этапа

Как азиатскому футболу конкурировать с грандами?

Говоря об общем выступлении представителей Азии на мундиале, Оразов не стал называть их игру провальной. По его мнению, на таком высоком уровне многое решают мелкие детали — интенсивность игры, сохранение концентрации под давлением и качество реализации моментов.

Специалист назвал 3 основных фактора, благодаря которым азиатский футбол сможет регулярно конкурировать с мировыми лидерами:

Повышение уровня внутренних чемпионатов: Кардинальное усиление конкуренции и темпа игры в местных лигах.

Практика топ-матчей: Регулярное участие в международных встречах самого высокого уровня и матчи против сильных соперников.

Трансферы в Европу: Резкое увеличение числа азиатских футболистов, выступающих в сильных европейских чемпионатах (в лигах Топ-5).

Оразов добавил, что в некоторых матчах ЧМ-2026 азиатским сборным просто не хватило немного удачи, однако общая тенденция развития идет в правильном направлении.