Легенда «Арсенала» и сборной Испании Санти Касорла завершил карьеру

Один из самых талантливых и волевых представителей футбольного мира, бывший полузащитник сборной Испании и клуба «Арсенал» Санти Касорла в возрасте 41 года объявил о завершении профессиональной карьеры. Свою яркую карьеру, длившуюся более 20 лет, он завершил в клубе «Реал Овьедо», где начинал свой путь. Об этом сообщает Goal.com .

По сообщению издания Goal.com, опытный футболист подтвердил это решение в эмоциональном посте в социальных сетях. Касорла отметил в своем обращении, что этот выбор был самым трудным в его карьере, однако он счастлив, что всё закончилось там, где началось — в родном клубе. Его главным достижением в последнем сезоне стала помощь «Реал Овьедо» в завоевании путевки в Ла Лигу.

Символ воли и победа над тяжелыми травмами

Санти Касорла останется в истории футбола не только благодаря своей технике на поле, но и благодаря беспримерной силе воли. За свою карьеру он перенес 10 операций из-за серьезной травмы ахиллова сухожилия. Врачи сомневались, сможет ли он даже ходить, но даже после таких сложных процедур, как пересадка кожи, он сумел вернуться в большой футбол.

«Моя история началась не на больших стадионах или под яркими софитами. Всё началось на обычном поле с маленьким мальчиком, который просто хотел играть в футбол. Я прошел через неожиданные трудности, но никогда не останавливался. Логично, что финал наступил не где-то еще, а в моем доме, где началась эта магия», — подчеркнул футболист.

Достижения и незабываемая карьера

Касорла оставил неизгладимый след в таких клубах, как «Вильярреал», «Малага» и «Арсенал». В составе лондонского «Арсенала» он дважды становился обладателем Кубка Англии и стал настоящим любимцем болельщиков на «Эмирейтс Стэдиум». Его способность одинаково точно бить обеими ногами и мастерство видения поля высоко оценивались специалистами.

На международной арене Санти также добился огромных успехов. Проведя 81 матч за сборную Испании, он стал победителем чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов. Он вошел в историю как один из представителей «золотой эры» испанского футбола.

Футболист, указав на свою футболку с 8-м номером, отметил, что жизнь состоит из циклов, и некоторые истории никогда не заканчиваются, а превращаются в бесконечность (инфинитй). Теперь он вешает бутсы на гвоздь под теплые пожелания и уважение миллионов болельщиков и коллег по всему миру.