Рафаэл Леау может перейти в английскую Премьер-лигу: «Тоттенхэм» получил предложение

·32·Спорт
Рафаэл Леау может перейти в английскую Премьер-лигу: «Тоттенхэм» получил предложение

Итальянский клуб «Милан» готов расстаться с одним из своих самых ценных активов — Рафаэлом Леау. Согласно последним сообщениям, португальский вингер был предложен лондонскому «Тоттенхэму». Если этот трансфер состоится, он обещает стать одной из самых громких сделок летнего трансферного окна. Об этом сообщает Goal.com сообщает источник.

По информации издания Ла Gazzetta делло Sport, новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим решил отказаться от услуг Рафаэла Леау. Тренер не включил футболиста в свои планы на будущее, а руководство клуба из-за финансового давления считает целесообразным выставить его на трансфер. Поскольку итальянский клуб завершил сезон 2025-2026 на пятом месте, для обновления состава необходимы средства.

Стоимость и условия трансфера

Руководство «Милана» требует за 25-летнего футболиста не менее 60 миллионов евро. Также клуб готов рассмотреть вариант аренды с обязательством выкупа за 70 миллионов евро. Хотя в прошлом сезоне Рафаэл Леау забил 10 голов в 31 матче Серии А, его игра подверглась резкой критике болельщиков, и он даже сталкивался с освистыванием со стороны собственных фанатов.

Сам футболист не скрывает желания покинуть Италию. В интервью телеканалу Sport ТВ он отметил, что английский футбол больше подходит его стилю. Рафаэл Леау открыто заявил, что не может полностью реализовать свой потенциал в Италии, и что Премьер-лига или Ла Лига стали бы лучшей площадкой для демонстрации его таланта.

«Тоттенхэм» и новая система

На данный момент «Тоттенхэм» выглядит наиболее реальным вариантом для Рафаэла Леау. Команда под руководством Роберто Де Дзерби придерживается атакующего и открытого футбола, что, как ожидается, раскроет сильные стороны португальского вингера. Леау, который ранее при Массимилиано Аллегри был вынужден играть в роли центрального нападающего, в Лондоне может вернуться на свою любимую позицию на фланге.

Для справки: Рафаэл Леау перешел в «Милан» из французского «Лилля» в 2019 году за 49,5 миллионов евро. В футболке итальянского клуба он провел в общей сложности 291 матч, забив 80 голов. Сейчас футболист сосредоточен на подготовке сборной Португалии к чемпионату мира 2026 года. Ожидается, что его клубное будущее будет окончательно определено после мундиаля.

Рафаэл ЛеауМиланТоттенхэмТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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