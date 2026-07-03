ФИФА объяснила отмену гола в матче Португалии и Хорватии

·70·Спорт
ФИФА объяснила отмену гола в матче Португалии и Хорватии

В ряде районов и городов Андижанской области было выпущено предупреждение о возможности возникновения опасного стихийного бедствия — селей в ближайшие дни. Специалистами и соответствующими службами объявлена угроза селей на период с 4 по 6 июля.

Неожиданные сильные осадки в летний сезон и потоки воды, стекающие с горных территорий, могут создать опасные ситуации в низинных районах долины. Именно поэтому в стратегически важных и густонаселенных районах области просят принять повышенные меры предосторожности.

Районы риска и меры безопасности

Согласно официальным данным, ожидается, что угроза селей охватит следующие территории:

  • Районы: Андижанский, Асакский, Джалакудукский, Кургонтепинский, Пахтабадский, Избосканский, Ходжабадский и Мархаматский;
  • Город: город Ханабад.

Жителей этих районов, особенно владельцев домов, расположенных вдоль рек и на склонах гор, просят строго соблюдать правила безопасности. Поскольку внезапное увеличение объема селевых потоков может нанести материальный ущерб или создать угрозу здоровью людей, местные органы власти и службы по чрезвычайным ситуациям работают в режиме постоянного контроля.

Специалисты рекомендуют в дни объявленной опасности (4-6 июля) не приближаться к подозрительным или опасным местам, следить за официальными уведомлениями и быть готовыми к проведению эвакуационных мероприятий в случае необходимости. Соответствующие организации усилили профилактические работы по защите инфраструктуры и управлению водными потоками.

ПортугалияХорватияМарио ПашаличИгор МатановичЭспен ЭскосФИФА
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Nodirbek Razzokov
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