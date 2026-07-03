Джорджия Стэнуэй рассказала, почему выбрала «Арсенал»

·18·Спорт
Джорджия Стэнуэй рассказала, почему выбрала «Арсенал»

Игрок женской сборной Англии и чемпионка Европы Джорджия Стэнуэй решила вернуться на родину после четырехлетнего пребывания в немецком клубе «Бавария». Футболистка, чей переход в «Арсенал» был официально объявлен в пятницу, подробно остановилась на причинах этого трансфера и на том, почему выбрала именно лондонский клуб. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

27-летняя полузащитница четырежды становилась чемпионкой Бундеслиги с «Баварией» и внесла огромный вклад в выход команды в полуфинал Лиги чемпионов, однако она очень скучала по дому. По информации издания Арсеблог, Стэнуэй подписала с «Арсеналом» трехлетний контракт, который включает пункт о продлении еще на один год.

Тоска по родине и профессиональный рост

В интервью The Athletic Стэнуэй призналась, что в Германии чувствовала себя несколько изолированной. По ее словам, после завоевания титула чемпионки Европы со сборной Англии она не смогла в полной мере ощутить триумф в Германии. «Будучи единственной англичанкой в составе «Баварии», у меня не было близких людей, с которыми я могла бы разделить радость победы. Я хотела играть перед своими болельщиками и находиться в той атмосфере, которую каждый день чувствую с «львицами» (Лионессес)», — говорит футболистка.

Кроме того, Джорджия Стэнуэй не скрыла, что была не совсем удовлетворена уровнем конкуренции в немецком чемпионате. Учитывая, что «Бавария» за четыре года потерпела всего два поражения, футболистка хотела играть под более сильным давлением и в условиях более высоких требований. Женская Суперлига Англии на данный момент считается одной из самых конкурентоспособных лиг Европы.

Почему именно «Арсенал»?

На трансферном рынке серьезный интерес к Стэнуэй проявили не только «Арсенал», но и другой английский гранд «Челси», а также восьмикратные чемпионы Европы из «Лиона». Однако футболистка выбрала «канониров», так как ей хотелось быть ближе к семье, а проект лондонского клуба показался ей более привлекательным.

Этот трансфер является важным событием для женского футбола Англии, так как одна из ведущих представительниц национальной сборной возвращается домой в самом расцвете сил. Это не только усилит состав «Арсенала», но и послужит дальнейшему повышению престижа всего чемпионата. Стэнуэй отметила, что теперь она рада возможности того, что ее семья сможет наблюдать за почти каждым ее матчем непосредственно со стадиона.

Стоит отметить, что в составе «Баварии» Стэнуэй побеждала не только в чемпионате, но и в кубковых сражениях, дважды оформляя «требл». Теперь она намерена повторить аналогичные успехи в футболке «Арсенала».

Джорджия СтэнуэйАрсеналБаварияЖенский футбол АнглииТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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