Китайцы создали робота, побившего человеческие рекорды

·1·Технологии
Китайцы создали робота, побившего человеческие рекорды

Китайская компания Unitree Роботикс представила нового гуманоидного робота «Суперман», который приближается к физическим возможностям человека. Робот привлёк внимание способностью прыгать с места на высоту 2 метра и бегать со скоростью 12,66 м/с, то есть 45,6 км/х.

По данным компании, ноги робота имеют длину 85 сантиметров, а его результат в прыжке с места превысил зафиксированные показатели человека. Скорость бега также выше максимальной скорости Усейна Болта — около 12,4 м/с, которую он показал в беге на 100 метров в 2009 году.

«Суперман» создавался прежде всего как платформа для демонстрации высокой скорости и манёвренности, а не как робот для выполнения обычных бытовых задач. По данным Unitree, на его разработку ушло немногим больше трёх месяцев.

Презентация нового робота состоялась накануне Всемирных игр гуманоидных роботов, которые пройдут в Пекине. Ожидается, что на соревнованиях также будут проверяться физические возможности роботов, включая бег и прыжки.

При этом специалисты осторожно относятся к вопросу независимого подтверждения рекордных показателей робота, заявленных компанией. Тем не менее демонстрация «Суперман» показала, насколько быстрыми и манёвренными становятся гуманоидные роботы.

Белый робот выполняет сальто назад над человеком рядом с ростомером.
КитайUnitree RoboticsСуперменУсэйн БолтПекин
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