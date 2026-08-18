Манчестер Сити понёс серьёзную потерю в начале сезона

Накануне старта нового сезона Английской Премьер-лиги 2026/27 «Манчестер Сити» лишился одного из своих ключевых футболистов. По данным Goal.com, нападающий Жереми Доку получил травму и точно пропустит матч 1-го тура чемпионата против «Борнмута». Это серьёзно нарушило предсезонные планы команды. Как сообщает Goal.com.

Как стало известно, бельгийский футболист получил травму в воскресном матче против «Арсенала» на стадионе «Миллениум» в рамках Суперкубка Англии — Комьюнити Шилд. Во время игры Доку почувствовал дискомфорт и был заменён в перерыве, а вместо него на поле вышел Джек Грилиш. Поражение в этой встрече стало для клуба двойной потерей.

Детали травмы и головная боль Энцо Марески

Пока неизвестно, когда футболист вернётся на поле, однако, согласно первым сообщениям, Жереми Доку травмировал икроножную мышцу. Ожидается, что эта проблема выведет его из строя на несколько недель. Это стало серьёзной головной болью для нового главного тренера команды Энцо Марески перед его первым испытанием в официальных матчах.

Итальянский специалист готовился к своему дебютному матчу в Премьер-лиге именно с этим составом. Потеря игрока основного состава перед первой официальной встречей на стадионе «Этихад» вынудит тренерский штаб изменить тактические планы.

Последствия чемпионата мира

По словам источников внутри клуба, эта травма не была случайностью. Растут опасения, что возникшая проблема может быть последствием участия футболиста в составе сборной Бельгии на чемпионате мира ФИФА и физических нагрузок того периода.

Медицинский штаб клуба принимает все меры для скорейшего восстановления футболиста, однако специалисты опасаются, что подобные физические проблемы могут затянуться. Когда Доку сможет помочь команде на подступах к самому напряжённому отрезку сезона, станет известно после углублённого медицинского обследования в ближайшие дни.