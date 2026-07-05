Ноттингем Форст намерен усилить состав полузащитником Ливерпуля

·55·Спорт
Ноттингем Форст намерен усилить состав полузащитником Ливерпуля

Участник английской Премьер-лиги клуб «Ноттингем Форст» начал серьезную перестройку состава в летнее трансферное окно. Руководство клуба рассматривает кандидатуру воспитанника «Ливерпуля» Кертиса Джонса для заполнения вакантной позиции в центре поля после перехода Эллиотта Андерсона в «Манчестер Сити» за рекордные 116 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания GOAL.ком, 23-летний полузащитник, уроженец Ливерпуля, опасается, что не получит достаточной игровой практики в «Энфилде» под руководством нового главного тренера Андони Ираолы. В связи с этим Джонс выразил желание продолжить карьеру в другом клубе и регулярно выходить в стартовом составе. Тот факт, что до окончания его контракта с мерсисайдским клубом осталось немного времени, еще больше повышает вероятность трансфера.

Новый проект Оливера Гласнера

В руководстве «Ноттингем Форст» также происходят серьезные изменения. После неожиданной отставки Витора Перейры команду готовится возглавить австрийский специалист Оливер Гласнер. Гласнер известен своим высокоинтенсивным стилем игры, и такой динамичный полузащитник, как Кертис Джонс, может стать центральным звеном в его новой системе.

Бывший главный тренер Витор Перейра, комментируя свою отставку, подчеркнул, что это решение стало для него абсолютно неожиданным. «Хотя это решение было принято без предупреждения и неожиданно, я уважаю вывод, сделанный руководством клуба ради его будущего. Конечно, в такой ситуации я расстроен», — заявил португальский специалист.

Стоимость трансфера и конкуренция

В борьбе за Кертиса Джонса активно участвует не только «Ноттингем Форст», но и чемпион Италии «Интер». По имеющимся данным, миланский клуб дважды направлял «Ливерпулю» официальные предложения. Однако английский клуб отклонил последнее предложение итальянцев на сумму 21 миллион фунтов. «Ливерпуль» требует за своего воспитанника не менее 35–40 миллионов фунтов стерлингов.

Для «Ноттингем Форст» финансовая сторона вопроса не составит затруднений, поскольку средства, вырученные от продажи Андерсона, существенно пополнили бюджет клуба. В случае осуществления трансфера Джонс может стать первым крупным приобретением в эпоху Гласнера. В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются, и сам футболист также положительно относится к варианту остаться в Премьер-лиге.

ФутболТрансферыАнглийская Премьер-лигаЛиверпульНоттингем Форст
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