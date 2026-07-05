Ноттингем Форст намерен усилить состав полузащитником Ливерпуля

Участник английской Премьер-лиги клуб «Ноттингем Форст» начал серьезную перестройку состава в летнее трансферное окно. Руководство клуба рассматривает кандидатуру воспитанника «Ливерпуля» Кертиса Джонса для заполнения вакантной позиции в центре поля после перехода Эллиотта Андерсона в «Манчестер Сити» за рекордные 116 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания GOAL.ком, 23-летний полузащитник, уроженец Ливерпуля, опасается, что не получит достаточной игровой практики в «Энфилде» под руководством нового главного тренера Андони Ираолы. В связи с этим Джонс выразил желание продолжить карьеру в другом клубе и регулярно выходить в стартовом составе. Тот факт, что до окончания его контракта с мерсисайдским клубом осталось немного времени, еще больше повышает вероятность трансфера.

Новый проект Оливера Гласнера

В руководстве «Ноттингем Форст» также происходят серьезные изменения. После неожиданной отставки Витора Перейры команду готовится возглавить австрийский специалист Оливер Гласнер. Гласнер известен своим высокоинтенсивным стилем игры, и такой динамичный полузащитник, как Кертис Джонс, может стать центральным звеном в его новой системе.

Бывший главный тренер Витор Перейра, комментируя свою отставку, подчеркнул, что это решение стало для него абсолютно неожиданным. «Хотя это решение было принято без предупреждения и неожиданно, я уважаю вывод, сделанный руководством клуба ради его будущего. Конечно, в такой ситуации я расстроен», — заявил португальский специалист.

Стоимость трансфера и конкуренция

В борьбе за Кертиса Джонса активно участвует не только «Ноттингем Форст», но и чемпион Италии «Интер». По имеющимся данным, миланский клуб дважды направлял «Ливерпулю» официальные предложения. Однако английский клуб отклонил последнее предложение итальянцев на сумму 21 миллион фунтов. « Ливерпуль » требует за своего воспитанника не менее 35–40 миллионов фунтов стерлингов.

Для «Ноттингем Форст» финансовая сторона вопроса не составит затруднений, поскольку средства, вырученные от продажи Андерсона, существенно пополнили бюджет клуба. В случае осуществления трансфера Джонс может стать первым крупным приобретением в эпоху Гласнера. В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются, и сам футболист также положительно относится к варианту остаться в Премьер-лиге.