Душан Влаҳовиć фаолиятини Туркияда давом эттириши кутилмоқда
Сербиялик ҳужумчи Душан Влаҳовиć фаолиятини Besiktas сафида давом еттиришга яқин турибди. Томонлар уч йиллик шартнома бўйича оғзаки келишувга еришган бўлиб, футболчига ҳар мавсум учун 10 миллион евро маош тўланиши кўзда тутилган. Шартнома ҳуқуқшунослар томонидан тасдиқлангач, Душан Влаҳовиć яқин 48 соат ичида Истанбулга учиб бориши кутилмоқда. У аввалги клуби Туриннинг Ювентус жамоасида тўрт йил тўп сурган.
Футбол оламида келажаги мавҳум бўлиб турган ҳужумчиларнинг навбатдагиси ўзига янги манзил танлади. Goal.com хабар беришича, сербиялик ҳужумчи Душан Влаҳовиć ўз фаолиятини Туркиянинг гранд клубларидан бири бўлган Besiktas сафида давом эттиришга яқин турибди. Таниқли инсайдерлар маълумотига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, 2000 йилда туғилган футболчи 1 июльдан буён эркин агент мақомида эди. Унинг Туркияга кўчиб ўтиши нафақат Истанбул клуби, балки бутун Суперлига учун катта воқеа сифатида баҳоланмоқда. Шартноманинг молиявий шартлари ҳам футболчининг мақомига мос равишда юқори белгиланган.
Шартнома тафсилотлари ва молиявий келишувМанбага кўра, Besiktas клуби раҳбарияти сербиялик тўпурарга рад этиб бўлмас таклифни тақдим этган. Унга кўра, томонлар уч йиллик шартнома бўйича оғзаки келишувга эришган. Ҳар бир мавсум учун футболчига 10 миллион евро маош тўланиши кўзда тутилган.
Шунингдек, шартномада турли хил қўшимча бонуслар ҳамда салмоқли имзо ҳақи ҳам мавжуд. Айнан Истанбул клубининг охирги бор яхшиланган таклифи ушбу трансфернинг ижобий якунланишида ҳал қилувчи рол ўйнаган.
Расмий эълон қачон кутилмоқда?Ҳозирги вақтда томонлар ҳуқуқшуносларнинг расмий хулосасини кутишмоқда. Шартнома бандлари юридик жиҳатдан тўлиқ тасдиқлангач, Душан Влаҳовиć яқин 48 соат ичида Истанбулга учиб бориши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, футболчининг аввалги клуби Туриннинг Ювентус жамоаси бўлиб, у тўрт йил давомида Италия грандида тўп сурган эди. Қора-оқ рангдаги либосни ўзгартирмаган ҳолда, у энди Турин клубидан Истанбулнинг қора-оқ рангли жамоасига ўтмоқда.
…