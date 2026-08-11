Душан Влаҳовиć фаолиятини Туркияда давом эттириши кутилмоқда

·33·Спорт
Душан Влаҳовиć фаолиятини Туркияда давом эттириши кутилмоқда
Қисқача

Сербиялик ҳужумчи Душан Влаҳовиć фаолиятини Besiktas сафида давом еттиришга яқин турибди. Томонлар уч йиллик шартнома бўйича оғзаки келишувга еришган бўлиб, футболчига ҳар мавсум учун 10 миллион евро маош тўланиши кўзда тутилган. Шартнома ҳуқуқшунослар томонидан тасдиқлангач, Душан Влаҳовиć яқин 48 соат ичида Истанбулга учиб бориши кутилмоқда. У аввалги клуби Туриннинг Ювентус жамоасида тўрт йил тўп сурган.

Футбол оламида келажаги мавҳум бўлиб турган ҳужумчиларнинг навбатдагиси ўзига янги манзил танлади. Goal.com хабар беришича, сербиялик ҳужумчи Душан Влаҳовиć ўз фаолиятини Туркиянинг гранд клубларидан бири бўлган Besiktas сафида давом эттиришга яқин турибди. Таниқли инсайдерлар маълумотига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, 2000 йилда туғилган футболчи 1 июльдан буён эркин агент мақомида эди. Унинг Туркияга кўчиб ўтиши нафақат Истанбул клуби, балки бутун Суперлига учун катта воқеа сифатида баҳоланмоқда. Шартноманинг молиявий шартлари ҳам футболчининг мақомига мос равишда юқори белгиланган.

Шартнома тафсилотлари ва молиявий келишув

Манбага кўра, Besiktas клуби раҳбарияти сербиялик тўпурарга рад этиб бўлмас таклифни тақдим этган. Унга кўра, томонлар уч йиллик шартнома бўйича оғзаки келишувга эришган. Ҳар бир мавсум учун футболчига 10 миллион евро маош тўланиши кўзда тутилган.

Шунингдек, шартномада турли хил қўшимча бонуслар ҳамда салмоқли имзо ҳақи ҳам мавжуд. Айнан Истанбул клубининг охирги бор яхшиланган таклифи ушбу трансфернинг ижобий якунланишида ҳал қилувчи рол ўйнаган.

Расмий эълон қачон кутилмоқда?

Ҳозирги вақтда томонлар ҳуқуқшуносларнинг расмий хулосасини кутишмоқда. Шартнома бандлари юридик жиҳатдан тўлиқ тасдиқлангач, Душан Влаҳовиć яқин 48 соат ичида Истанбулга учиб бориши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, футболчининг аввалги клуби Туриннинг Ювентус жамоаси бўлиб, у тўрт йил давомида Италия грандида тўп сурган эди. Қора-оқ рангдаги либосни ўзгартирмаган ҳолда, у энди Турин клубидан Истанбулнинг қора-оқ рангли жамоасига ўтмоқда.

Душан ВлаҳовиćBesiktasТуркия чемпионатиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиМайкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиБугун, 00:37Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларМесси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларБугун, 00:19«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтардиБугун, 00:09Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Бугун, 00:09Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасЎзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасБугун, 00:08Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Бугун, 00:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди