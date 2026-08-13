Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг майдонга қайтди
Лионель Месси отаси Хорхенинг вафотидан кейинги танаффусдан сўнг 2026-йилги Леагуес Куп доирасида Клуб Леон жамоасига қарши расмий ўйинда майдонга қайтди. Учрашувда Клуб Леон ҳимоячиси Хоҳан Романа Мессининг ҳужумини тўхтатиб, уни қучоқлаб кўтарди ва бу самимий ҳолат стадион мухлисларининг олқишига сабаб бўлди.
Аргентина терма жамоаси ва Интер Маями ҳужумчиси Лионель Месси отасининг вафотидан кейинги танаффусдан сўнг расмий ўйинлар орқали яшил майдонга қайтди. Goal.com хабар беришича, 2026-йилги Леагуес Куп доирасида Мексиканинг Клуб Леон жамоасига қарши кечган баҳсда футболчининг бошидан ўтган қизиқарли ҳамда таъсирли воқеа жамоатчилик эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг иккинчи бўлимидаги ҳужумлардан бирида майдон марказида тўп билан ҳаракатланаётган аргентиналик афсона рақиб ҳимоячисини алдаб ўтмоқчи бўлди. Бироқ Клуб Леон марказий ҳимоячиси Хоҳан Романа ҳужумни муваффақиятли тўхтатиб қолди.
Майдондаги кутилмаган самимий лаҳзаҲужумни тўхтатган Колумбиялик ҳимоячи тўпни олиб қўйиш билан чекланмай, Мессини қучоқлаб олди ва уни ер кўтарганча бағрига босди. Юзида кенг табассум билан бажарилган бу ҳаракат бутун стадион олқишига сазовор бўлди.
Кутилмаган бу ҳолатдан сўнг Лионель Мессининг юзида ҳам самимий табассум пайдо бўлди. Одатда рақобат шиддатли кечадиган бундай ўйинларда футболчининг ғазабланмасдан, мазкур ҳазиломуз ва илиқ вазиятни хотиржам қабул қилгани мухлисларга манзур келди.
Оғир йўқотиш ва масъулиятМазкур ўйин Месси учун руҳий жиҳатдан жуда оғир даврга тўғри келди. Интер Маями сардори яқинда отаси Хорхенинг вафоти муносабати билан қисқа муддатли таътил олиб, ўзининг туғилиб ўсган шаҳри Росарио шаҳрига сафар қилган эди.
Ўзининг яқин инсони билан видолашиб келган тажрибали ҳужумчи дарҳол Флорида штати жамоаси сафига қайтди ва уларни навбатдаги муҳим баҳсларда майдонга бошлаб тушди. Жамоа оғир тақвим шароитида ўз сардорига таяниб ҳаракат қилишда давом этмоқда.
Интер Маями энди олдинда турган Мажор Леагуе Соксер доирасидаги якшанба кунги Нашвилле жамоасига қарши баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Лионель Мессининг сафга қайтиши ва унинг руҳий ҳолати жамоанинг олдинги чизиқдаги имкониятларини янада ошириши кутилмоқда.
…