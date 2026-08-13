Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг майдонга қайтди

·15·Спорт
Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг майдонга қайтди
Қисқача

Лионель Месси отаси Хорхенинг вафотидан кейинги танаффусдан сўнг 2026-йилги Леагуес Куп доирасида Клуб Леон жамоасига қарши расмий ўйинда майдонга қайтди. Учрашувда Клуб Леон ҳимоячиси Хоҳан Романа Мессининг ҳужумини тўхтатиб, уни қучоқлаб кўтарди ва бу самимий ҳолат стадион мухлисларининг олқишига сабаб бўлди.

Аргентина терма жамоаси ва Интер Маями ҳужумчиси Лионель Месси отасининг вафотидан кейинги танаффусдан сўнг расмий ўйинлар орқали яшил майдонга қайтди. Goal.com хабар беришича, 2026-йилги Леагуес Куп доирасида Мексиканинг Клуб Леон жамоасига қарши кечган баҳсда футболчининг бошидан ўтган қизиқарли ҳамда таъсирли воқеа жамоатчилик эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг иккинчи бўлимидаги ҳужумлардан бирида майдон марказида тўп билан ҳаракатланаётган аргентиналик афсона рақиб ҳимоячисини алдаб ўтмоқчи бўлди. Бироқ Клуб Леон марказий ҳимоячиси Хоҳан Романа ҳужумни муваффақиятли тўхтатиб қолди.

Майдондаги кутилмаган самимий лаҳза

Ҳужумни тўхтатган Колумбиялик ҳимоячи тўпни олиб қўйиш билан чекланмай, Мессини қучоқлаб олди ва уни ер кўтарганча бағрига босди. Юзида кенг табассум билан бажарилган бу ҳаракат бутун стадион олқишига сазовор бўлди.

Кутилмаган бу ҳолатдан сўнг Лионель Мессининг юзида ҳам самимий табассум пайдо бўлди. Одатда рақобат шиддатли кечадиган бундай ўйинларда футболчининг ғазабланмасдан, мазкур ҳазиломуз ва илиқ вазиятни хотиржам қабул қилгани мухлисларга манзур келди.

Оғир йўқотиш ва масъулият

Мазкур ўйин Месси учун руҳий жиҳатдан жуда оғир даврга тўғри келди. Интер Маями сардори яқинда отаси Хорхенинг вафоти муносабати билан қисқа муддатли таътил олиб, ўзининг туғилиб ўсган шаҳри Росарио шаҳрига сафар қилган эди.

Ўзининг яқин инсони билан видолашиб келган тажрибали ҳужумчи дарҳол Флорида штати жамоаси сафига қайтди ва уларни навбатдаги муҳим баҳсларда майдонга бошлаб тушди. Жамоа оғир тақвим шароитида ўз сардорига таяниб ҳаракат қилишда давом этмоқда.

Интер Маями энди олдинда турган Мажор Леагуе Соксер доирасидаги якшанба кунги Нашвилле жамоасига қарши баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Лионель Мессининг сафга қайтиши ва унинг руҳий ҳолати жамоанинг олдинги чизиқдаги имкониятларини янада ошириши кутилмоқда.

Лионель МессиИнтер МаямиЛеагуес КупКлуб ЛеонФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 та финал, 6 та ғалаба: Энрике еврокубокларда даҳшатли рекорд ўрнатди6 та финал, 6 та ғалаба: Энрике еврокубокларда даҳшатли рекорд ўрнатдиБугун, 09:45Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)Бугун, 09:38Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)Бугун, 09:25Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!Бугун, 09:16«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?Бугун, 09:03Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Бугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди