Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтди

·0·Спорт
Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтди

Европа футбол жамоатчилигини ларзага солган трансфер амалга ошди: сербиялик ҳужумчи Душан Влахович Туриннинг Ювентус клубини тарк этгач, эркин агент сифатида Туркиянинг Бешиктош жамоаси билан келишувга эришди. Goal.com хабар беришича, ушбу қадам ёзги трансфер бозоридаги энг шов-шувли воқеалардан бирига айланди ва Истанбул клубининг ички чемпионатдаги етакчиликни қайтариш борасидаги жиддий ниятларини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, 26 ёшли ҳужумчининг Ювентус билан тузган шартномаси муддати ниҳоясига етгач, у расман эркин агентга айланганди. Сешанба куни Истанбул клуби футболчи билан расмий музокаралар олиб борилаётганини тасдиқлади. Влаховичнинг Туркияга кўчиб ўтиши Суперлига даражаси нақадар ўсиб бораётганини ва бу чемпионат Европанинг етакчи футболчилари учун ҳам жозибадор манзилга айланганини яна бир бор тасдиқлайди.

Европа юлдузлари оқими ва Бешиктош амбициялари

Душан Влаховичнинг трансфери сўнгги пайтларда Туркия Суперлигасига юлдузли футболчиларнинг оммавий равишда келаётгани фонида юзага чиқди. Аввалроқ Ромелу Лукаку ва Мейсон Гринвуд Фенербахче сафига қўшилган бўлса, Муҳаммад Салах Trabzonsporга ўтгани хабар қилинганди. Эндиликда Бешиктош ҳам бир вақтлар деярли тўққиз хонали суммага баҳоланган ҳужумчини ўз сафига қўшиб олди.

Эслатиб ўтамиз, фаолиятининг аввалги даврида сербиялик футболчига Англия Премер-лигаси клублари, жумладан Арсенал томонидан қизиқишлар жуда юқори эди. Бироқ у ўша пайтда Туринни танлаганди. Ҳозирги трансфер эса футболчига ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаш ва Европа лигаси баҳсларида жамоанинг асосий ҳужум кучига айланиш имкониятини беради.

Жароҳатлар ва Турин давридаги натижалар

Влаховичнинг Ювентусдаги фаолияти самарали бошланган бўлса-да, охирги даврлар бироз қийинчиликлар билан кечди. Бианконери сафида тўрт ярим мавсум давомида ҳаракат қилган ҳужумчи жами 68 та гол киритишга муваффақ бўлди. Бироқ ўтган мавсум унинг учун жисмоний муаммолар сабабли оғир келди.

Декабрдан март ойигача уч ойдан ортиқ муддатни такрорланувчи аддуктор жароҳати туфайли ўтказиб юборган футболчи барча турнирларни қўшиб ҳисоблаганда атиги 23 та учрашувда майдонга тушди. Шунга қарамай, Ювентус А Серияда олтинчи ўринни эгаллаган ўша мавсумда ҳам Влахович 10 та гол уриб, 2 та голли узатмани амалга оширди. Бешиктош раҳбарияти янги муҳит ва тиббий ёндашув ҳужумчига ўзининг собиқ юқори спорт формасини тиклашига ёрдам беришига умид қилмоқда.

Душан ВлаховичБешиктошЮвентусТуркия СуперлигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиЕвропа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 23:22«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!Кеча, 23:19Galatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиGalatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиКеча, 22:54Майлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятидаМайлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятидаКеча, 22:34Жулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтдиЖулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтдиКеча, 21:10Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди