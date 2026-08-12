Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтди
Европа футбол жамоатчилигини ларзага солган трансфер амалга ошди: сербиялик ҳужумчи Душан Влахович Туриннинг Ювентус клубини тарк этгач, эркин агент сифатида Туркиянинг Бешиктош жамоаси билан келишувга эришди. Goal.com хабар беришича, ушбу қадам ёзги трансфер бозоридаги энг шов-шувли воқеалардан бирига айланди ва Истанбул клубининг ички чемпионатдаги етакчиликни қайтариш борасидаги жиддий ниятларини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, 26 ёшли ҳужумчининг Ювентус билан тузган шартномаси муддати ниҳоясига етгач, у расман эркин агентга айланганди. Сешанба куни Истанбул клуби футболчи билан расмий музокаралар олиб борилаётганини тасдиқлади. Влаховичнинг Туркияга кўчиб ўтиши Суперлига даражаси нақадар ўсиб бораётганини ва бу чемпионат Европанинг етакчи футболчилари учун ҳам жозибадор манзилга айланганини яна бир бор тасдиқлайди.
Европа юлдузлари оқими ва Бешиктош амбициялариДушан Влаховичнинг трансфери сўнгги пайтларда Туркия Суперлигасига юлдузли футболчиларнинг оммавий равишда келаётгани фонида юзага чиқди. Аввалроқ Ромелу Лукаку ва Мейсон Гринвуд Фенербахче сафига қўшилган бўлса, Муҳаммад Салах Trabzonsporга ўтгани хабар қилинганди. Эндиликда Бешиктош ҳам бир вақтлар деярли тўққиз хонали суммага баҳоланган ҳужумчини ўз сафига қўшиб олди.
Эслатиб ўтамиз, фаолиятининг аввалги даврида сербиялик футболчига Англия Премер-лигаси клублари, жумладан Арсенал томонидан қизиқишлар жуда юқори эди. Бироқ у ўша пайтда Туринни танлаганди. Ҳозирги трансфер эса футболчига ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаш ва Европа лигаси баҳсларида жамоанинг асосий ҳужум кучига айланиш имкониятини беради.
Жароҳатлар ва Турин давридаги натижаларВлаховичнинг Ювентусдаги фаолияти самарали бошланган бўлса-да, охирги даврлар бироз қийинчиликлар билан кечди. Бианконери сафида тўрт ярим мавсум давомида ҳаракат қилган ҳужумчи жами 68 та гол киритишга муваффақ бўлди. Бироқ ўтган мавсум унинг учун жисмоний муаммолар сабабли оғир келди.
Декабрдан март ойигача уч ойдан ортиқ муддатни такрорланувчи аддуктор жароҳати туфайли ўтказиб юборган футболчи барча турнирларни қўшиб ҳисоблаганда атиги 23 та учрашувда майдонга тушди. Шунга қарамай, Ювентус А Серияда олтинчи ўринни эгаллаган ўша мавсумда ҳам Влахович 10 та гол уриб, 2 та голли узатмани амалга оширди. Бешиктош раҳбарияти янги муҳит ва тиббий ёндашув ҳужумчига ўзининг собиқ юқори спорт формасини тиклашига ёрдам беришига умид қилмоқда.
…