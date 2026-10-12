Наоя Иноуэ выйдет на ринг против непобежденного Джесси Родригеса

Одна из ярчайших звезд мира профессионального бокса, абсолютный чемпион мира в первом полулегком весе Наоя Иноуэ официально назвал имя своего следующего соперника. Японский суперзвезда сразится с непобежденным американцем Джесси Родригесом, который в настоящее время владеет поясом WBA Супер.

В интервью, данном во время вечера бокса в Южной Корее (куда он приехал поддержать своего одноклубника и спарринг-партнера Таку Кувахару), Иноуэ подчеркнул, что уже начал подготовку к этому бою. Планируется, что этот исторический мегафайт пройдет в марте 2027 года.

Два непобежденных чемпиона на ринге: Цифры и уровень

Это противостояние оценивается как вершина современного бокса, поскольку оба выходящих на ринг боксера еще ни разу не познали горечи поражений в своей карьере:

Джесси Родригес (24-0, 17 КО): Американский мастер кожаной перчатки, которому в начале следующего года исполнится 27 лет, уже успел завоевать чемпионские пояса в трех весовых категориях (от 50,8 кг до 53,5 кг) и одержал победы во всех 24 проведенных боях;

Наоя Инуе (33-0, 27 КО): 33-летний японский боксер по прозвищу «Монстр» завоевывал звание чемпиона мира в пяти различных весовых категориях (от 49 кг до 55,3 кг).

Уникальный показатель в истории: Статус, которого добились только Кроуфорд и Усик

Положение Наои Иноуэ в современном боксе вознесло его в ряд величайших бойцов:

Абсолютный чемпион в двух весах: Он является одним из немногих спортсменов, ставших абсолютным чемпионом мира в двух разных весовых категориях в эпоху четырех основных поясов (WBC, WBA, IBF, WBO);

Элитная тройка: В истории современного бокса этого невероятного достижения смогли добиться лишь три легенды — Теренс Кроуфорд, Александр Усик и Наоя Иноуэ.

Ожидается, что ожидаемое весной 2027 года столкновение двух непобежденных нокаутеров станет одним из самых бескомпромиссных противостояний не только года, но и последних лет.