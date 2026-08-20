Самый дорогой бой в истории: мегафайт Наои Иноуэ и Джесси Родригеса

·30·Спорт
Самый дорогой бой в истории: мегафайт Наои Иноуэ и Джесси Родригеса

В мире профессионального бокса готовится самый ожидаемый и громкий мегафайт последних лет. Для поединка между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе, первым номером рейтинга Те Ринг П4П Наои Иноуэ и занимающим 4-ю строчку рейтинга 26-летним американским чемпионом Джесси Родригесом забронированы две гигантские арены в Японии. Какие рекордные гонорары предлагает боксерам проект Риядх Сеасон под руководством саудовского инвестора Турки Аль аш-Шейха?

Риядх Сеасон в Японии: Выбор двух огромных стадионов

Изначально команда Иноуэ планировала организовать это противостояние на 17-тысячной ИГ Арена в Нагое. Однако после вмешательства Турки Аль аш-Шейха развитие событий приобрело беспрецедентный размах:

  • Мизухо ПайПай Доме (Фукуока): На февраль забронирован этот стадион вместимостью 40 тысяч зрителей (в 1993 году здесь собралось 55 тысяч человек на шоу рестлинга).

  • Токё Доме (Токио): Легендарная арена вместимостью 57 тысяч зрителей забронирована в качестве резервной на март. Свой предыдущий бой Наои Иноуэ провел здесь же против Дзюнто Накатани.

Мегафайт Иноуэ — Родригес: Главные факты и цифры

Показатель

Наои Иноуэ (Япония)

Джесси Родригес (США)

Позиция в рейтинге

Те Ринг П4П: 1-е место

Те Ринг П4П: 4-е место

Статус

Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе

Чемпион мира в легчайшем весе (26 лет)

Условия по весу

Принимает в своем весе

Готов подняться в весе ради Иноуэ

Предложенный гонорар

31+ миллион долларов (примерно в 5 раз больше, чем у Родригеса)

6,2+ миллиона долларов (более 1 млрд иен)

Организатор

Турки Аль аш-Шейх (Риядх Сеасон)

Турки Аль аш-Шейх (Риядх Сеасон)

Объединительный бой с Мединой и окончательное решение

Хотя Риядх Сеасон предлагает астрономические финансовые условия, команда Джесси Родригеса пока не дала официального окончательного ответа.

Причина в том, что американский боксер планирует в конце года провести важный объединительный бой против чемпиона по версии WBO Кристиана Медины. Если Родригес успешно преодолеет это испытание, в начале 2027 года в Японии может состояться один из величайших вечеров бокса в истории человечества.

Как вы думаете, сможет ли молодой и техничный Джесси Родригес подняться в весе и победить Наои Иноуэ по прозвищу «Монстр» на его родине, или продолжится абсолютное доминирование японского боксера?

Оставляйте свои анализы и мнения в комментариях и немедленно поделитесь этой эксклюзивной новостью с любителями бокса!

Наоя ИноуэДжесси РодригесТурки Аль аш-ШейхRiyadh SeasonТокио Доум
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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