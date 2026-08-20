Самый дорогой бой в истории: мегафайт Наои Иноуэ и Джесси Родригеса
В мире профессионального бокса готовится самый ожидаемый и громкий мегафайт последних лет. Для поединка между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе, первым номером рейтинга Те Ринг П4П Наои Иноуэ и занимающим 4-ю строчку рейтинга 26-летним американским чемпионом Джесси Родригесом забронированы две гигантские арены в Японии. Какие рекордные гонорары предлагает боксерам проект Риядх Сеасон под руководством саудовского инвестора Турки Аль аш-Шейха?
Риядх Сеасон в Японии: Выбор двух огромных стадионов
Изначально команда Иноуэ планировала организовать это противостояние на 17-тысячной ИГ Арена в Нагое. Однако после вмешательства Турки Аль аш-Шейха развитие событий приобрело беспрецедентный размах:
Мизухо ПайПай Доме (Фукуока): На февраль забронирован этот стадион вместимостью 40 тысяч зрителей (в 1993 году здесь собралось 55 тысяч человек на шоу рестлинга).
Токё Доме (Токио): Легендарная арена вместимостью 57 тысяч зрителей забронирована в качестве резервной на март. Свой предыдущий бой Наои Иноуэ провел здесь же против Дзюнто Накатани.
Мегафайт Иноуэ — Родригес: Главные факты и цифры
Показатель
Наои Иноуэ (Япония)
Джесси Родригес (США)
Позиция в рейтинге
Те Ринг П4П: 1-е место
Те Ринг П4П: 4-е место
Статус
Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе
Чемпион мира в легчайшем весе (26 лет)
Условия по весу
Принимает в своем весе
Готов подняться в весе ради Иноуэ
Предложенный гонорар
31+ миллион долларов (примерно в 5 раз больше, чем у Родригеса)
6,2+ миллиона долларов (более 1 млрд иен)
Организатор
Турки Аль аш-Шейх (Риядх Сеасон)
Турки Аль аш-Шейх (Риядх Сеасон)
Объединительный бой с Мединой и окончательное решение
Хотя Риядх Сеасон предлагает астрономические финансовые условия, команда Джесси Родригеса пока не дала официального окончательного ответа.
Причина в том, что американский боксер планирует в конце года провести важный объединительный бой против чемпиона по версии WBO Кристиана Медины. Если Родригес успешно преодолеет это испытание, в начале 2027 года в Японии может состояться один из величайших вечеров бокса в истории человечества.
Как вы думаете, сможет ли молодой и техничный Джесси Родригес подняться в весе и победить Наои Иноуэ по прозвищу «Монстр» на его родине, или продолжится абсолютное доминирование японского боксера?
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