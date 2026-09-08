Наоя Иноуэ озвучил свою последнюю большую цель в карьере...

Абсолютный чемпион мира Наоя Иноуэ сделал важное заявление о следующем этапе своей карьеры. Японский боксер дал понять, что вместо того, чтобы оставаться в своей нынешней весовой категории, он готов принять новый и серьезный вызов.

План Иноуэ зависит от одного соперника. Если он не сможет провести бой с ожидаемым Джесси Родригесом, чемпион может не ограничиться защитой своих поясов.

Для Иноуэ открылась дверь в новую весовую категорию

Наоя Иноуэ подчеркнул, что его позиция не изменилась. Однако, если потенциальный бой с Джесси Родригесом не состоится, он серьезно рассматривает вариант перехода в более высокий вес.

«На самом деле моя позиция не изменилась. Если бой с Джесси Родригесом не организуют, я задумаюсь о переходе в полулегкий вес», — сказал Иноуэ.

Это заявление означает, что в карьере японской звезды может открыться новая глава.

«Безопасные бои» не интересуют Иноуэ

Иноуэ прекрасно понимает, что приближается к решающей фазе своей карьеры. Поэтому он не хочет проводить оставшиеся два-три года в осторожном выборе соперников.

«Я не хочу тратить оставшиеся два-три года моей карьеры на безопасные "игры". Я хочу подняться в более тяжелую весовую категорию и бросить себе новый вызов», — приводит слова японского боксера Те Ринг.

Для Иноуэ это не просто смена веса. Японский чемпион намерен еще раз испытать себя на самом высоком уровне.

Почему бой с Родригесом важен?

Имя Джесси Родригеса имеет особое значение в дальнейших планах Иноуэ. Если это противостояние состоится, японский боксер получит возможность остаться в своей текущей весовой категории.

В противном случае перед ним появится другой вариант:

подъем в более высокую весовую категорию;

столкновение с новыми соперниками;

проверка своего чемпионского статуса в еще одном весе;

посвящение последних лет карьеры боям максимального уровня.

В этом плане исход боя с Родригесом может определить дальнейшее направление карьеры Иноуэ.

Как завершился последний бой Иноуэ?

Наоя Иноуэ провел свой последний бой против Джунто Накатани. В ожидаемом крупном противостоянии сошлись два известных боксера на японском ринге.

По итогам боя Иноуэ одержал победу решением судей по очкам.

Этот результат в очередной раз продемонстрировал его стремление продолжать конкуренцию на высшем уровне.

Теперь главный вопрос — куда поднимется Иноуэ?

Перед абсолютным чемпионом мира стоят два возможных пути: организация долгожданного противостояния с Джесси Родригесом или переход в более высокий вес и принятие нового вызова.

А сигнал, поданный самим Иноуэ, ясен: он не хочет проводить оставшуюся часть карьеры с легкими соперниками.

Поэтому, если бой с Родригесом не состоится, следующей большой целью для Наои Иноуэ станет испытание себя в более высокой весовой категории. Это может стать одним из самых серьезных и захватывающих новых этапов в его профессиональной карьере.