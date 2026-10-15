КуПС — Трабзонспор: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: КуПС — Трабзонспор. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «КуПС»: 1. Крейдл Й., 4. Адамс К., 24. Арма Б., 34. Эскесен Й., 13. Куясало Н., 23. Лотёнен А., 21. Луйее-Лутумба Ж., 20. Паржишек П., 14. Пасанен С., 8. Пеннанен П. (капитан), 29. Пуукко А.

Главный тренер «КуПС»: Нуутинен М.

Стартовый состав «Трабзонспор»: 24. Онана А., 4. Акайдын С., 8. Бушуари Б., 57. Кабасакал М., 3. Менди Б., 30. Онуачу П., 39. Озкаджар Д., 20. Пина У., 10. Салах М. (капитан), 58. Симсир А., 11. Туфан О.

Главный тренер «Трабзонспор»: Рейс Т.