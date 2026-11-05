КуПС — Гент: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: КуПС — Гент. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «КуПС»: 1. Крейдл Й., 6. Саволайнен С., 33. Хямяляйнен Т., 23. Лотёнен А., 13. Куясало Н., 10. Гаск В. Р., 8. Пеннанен П. (капитан), 15. Айки А., 14. Пасанен С., 24. Арма Б., 20. Паржишек П.
Запасные «КуПС»: 4. Адамс К., 25. Антуи К., 9. Энгвалль Г., 34. Эскесен Й., 3. Хейсканен С., 30. Жоржиньо, 16. Юри Т., 29. Пуукко А., 12. Рийхимяки Х., 22. Турей С.
Главный тренер «КуПС»: Нуутинен М.
Стартовый состав «Гент»: 33. Руф Д. (капитан), 3. Паскочи М., 57. Волкарт М., 44. Ван дер Хейден С., 45. Горе Х., 27. Де Флигер Т., 17. Делорж М., 20. Араухо Т., 37. Кадри А., 11. Сонко М., 47. Вергара Х.
Запасные «Гент»: 39. Айинде А., 8. Бенеш Л., 35. Де Мейер Г., 56. Диалло М., 28. Эль-Адфауи М., 22. Лопеш Л., 10. Омгба А., 30. Пирсман К., 18. Самоиз М., 59. Сек Э. Х., 50. Ванденабееле Н., 14. Уилсон К.
Главный тренер «Гент»: Де Мил Р.
Комментарии 0
…