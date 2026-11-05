КуПС — Гент: составы и текстовая трансляция

·28·Спорт
КуПС — Гент: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: КуПС — Гент. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «КуПС»: 1. Крейдл Й., 6. Саволайнен С., 33. Хямяляйнен Т., 23. Лотёнен А., 13. Куясало Н., 10. Гаск В. Р., 8. Пеннанен П. (капитан), 15. Айки А., 14. Пасанен С., 24. Арма Б., 20. Паржишек П.

Запасные «КуПС»: 4. Адамс К., 25. Антуи К., 9. Энгвалль Г., 34. Эскесен Й., 3. Хейсканен С., 30. Жоржиньо, 16. Юри Т., 29. Пуукко А., 12. Рийхимяки Х., 22. Турей С.

Главный тренер «КуПС»: Нуутинен М.

Стартовый состав «Гент»: 33. Руф Д. (капитан), 3. Паскочи М., 57. Волкарт М., 44. Ван дер Хейден С., 45. Горе Х., 27. Де Флигер Т., 17. Делорж М., 20. Араухо Т., 37. Кадри А., 11. Сонко М., 47. Вергара Х.

Запасные «Гент»: 39. Айинде А., 8. Бенеш Л., 35. Де Мейер Г., 56. Диалло М., 28. Эль-Адфауи М., 22. Лопеш Л., 10. Омгба А., 30. Пирсман К., 18. Самоиз М., 59. Сек Э. Х., 50. Ванденабееле Н., 14. Уилсон К.

Главный тренер «Гент»: Де Мил Р.

Прямая трансляция LIVE
45+5
Роб Харви дает свисток, первый тайм завершен.
45+5
Этому стандарту не хватило точности для успеха. Тиаго Араужо (Гент) принял мяч на дальней дистанции и мощно пробил значительно выше перекладины.
45+4
Густав Энгвалл (КуПС) отлично принял передачу, высоко выпрыгнул и пробил головой! Мяч пролетел далеко от ворот. Очень плохой удар!
45+1
Матиас Делорж (Гент) подал угловой в центр, но Йоханнес Крейдл прочитал игру и забрал мяч.
45
Добавлено 4 минуты к основному времени.
44
Тиаго Араужо (Гент) выполнил прострел с фланга в штрафную, но мяч был заблокирован.
43
Хилларион Гооре (Гент) не смог реализовать угловой. Он пробил головой из опасной позиции в штрафной, но мяч прошел рядом с правой штангой.
43
Матиас Делорж («Гент») готовится ввести мяч в игру.
41
Йоханнес Крейдл (КуПС) может продолжить игру.
38
Йоханнес Крейдл (КуПС) сигнализирует о боли и просит медицинской помощи. Степень серьезности его травмы пока неизвестна.
35
Тибе Де Влигер (Гент) выполнил отличный угловой. Однако защитники сработали безупречно, выбив мяч и устранив угрозу.
35
Валентин Родригес (КуПС) нарушил правила, Роб Харви зафиксировал фол.
33
Жосуэ Вергара (Гент) получил отличный пас и упустил верный шанс, его удар из штрафной прошел рядом с левой штангой.
28
2:6 – общее количество ударов, нанесенных обеими командами.
23🔁
Проблемы для Миики Нуутинена, так как Боб Арма (КуПС) больше не может продолжать игру. Его травма серьезна, и Густав Энгвалл выходит на поле вместо него.
21
Похоже, Боб Арма (КуПС) испытывает боль после полученной травмы. Надеемся, он сможет продолжить игру.
20
ПЕНАЛЬТИ! Саку Саволайнен (КуПС) упал после столкновения с защитником. Игроки требуют пенальти, но судья непреклонен. Игра продолжается.
18
Самуэль Пасанен (КуПС) пробил с дальней дистанции, но был не готов к этому, и мяч улетел значительно выше ворот.
15
Матиас Делорж (Гент) был близок к тому, чтобы открыть счет, его дальний штрафной удар прошел рядом с правой штангой.
14
Ниило Куясало (КуПС) грубо сыграл в отборе, и Роб Харви зафиксировал нарушение.
13
Гент разыграл угловой накоротке. Мяч был передан ближнему партнеру.
9
Жосуэ Вергара (Гент) откликнулся на отличную подачу в штрафную, но его удар головой прошел рядом с левой штангой.
9
Какой шанс у Жосуэ Вергары (Гент). Он получил точный пас в штрафной и пробил, но мяч прошел рядом с левой штангой.
7
Роб Харви дал свисток, Артту Лотёнен (КуПС) наказан за фол в атаке. Верное решение арбитра.
6
Угловой подан, но защитник КуПС выбил мяч, и хозяева не смогли воспользоваться моментом.
6
Петр Паржишек (КуПС) принял мяч у линии штрафной и мощно пробил, но защитник совершил отличный блок. Судья назначил угловой в пользу КуПС.
3
Артту Лотёнен (КуПС) придержал соперника за футболку, и Роб Харви зафиксировал фол.
2
Удар Момоду Сонко (Гент) с дальней дистанции казался голевым, но мяч прошел в считанных сантиметрах от правой штанги. Вратарь на этот раз спасся.
1
Первый тайм начался.
22:47
Игроки на поле, КуПС начинает матч.
22:45
Роб Харви назначен главным судьей на сегодняшний матч.
22:45
Стали известны стартовые составы на этот матч.
22:45
Добро пожаловать в текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в текстовом формате. Желаем приятного просмотра.
КуПСГентЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Борац Баня-Лука — КуПС: составы и текстовая трансляцияБорац Баня-Лука — КуПС: составы и текстовая трансляция22 октября 23:20Брага — Гент: составы и текстовая трансляцияБрага — Гент: составы и текстовая трансляция22 октября 23:24КуПС — Трабзонспор: составы и текстовая трансляцияКуПС — Трабзонспор: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Гент — Орхус: составы и текстовая трансляцияГент — Орхус: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33«Сабах» Умарали Рахмоналиева вышел в следующий этап Лиги чемпионов«Сабах» Умарали Рахмоналиева вышел в следующий этап Лиги чемпионов28 июля 23:30Трабзонспор — Фрайбург: составы и текстовая трансляцияТрабзонспор — Фрайбург: составы и текстовая трансляцияСегодня 22:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»