Трабзонспор — Хартс: составы и текстовая трансляция

46⏱
Судья дал свисток о начале второго тайма.
45+6⏱
Судья дает свисток, сигнализируя об окончании первого тайма, первые 45 минут игры подошли к концу.
45+3
Бенжамен Бушуари (Трабзонспор) пробил из-за пределов штрафной в правый угол ворот, но Бо Рёс совершил великолепный сейв и спас команду. Прекрасная игра во всех смыслах!
45
Франкулино (Трабзонспор) начал забегание слишком рано, и боковой судья зафиксировал офсайд, подняв флажок.
45
Клаудио Брага (Хартс) пробил издали по центру ворот, но Андре Онана без труда забрал мяч.
45
Комиссар добавил к основному времени не менее 5 минут.
44
Вратарь парировал удар Франкулино (Трабзонспор) и совершил великолепный сейв, иначе мяч мог оказаться в левом углу ворот.
44🔁
Ваутер Вранкен делает вынужденную замену. Кристиан Борхгревинк не может продолжить игру из-за травмы, вместо него на поле выходит Стивен Кингсли (Хартс).
44
Бенжамен Бушуари («Трабзонспор») попытался испытать удачу и пробил, но его удар не попал в створ ворот.
42
Ноа Савиоло (Трабзонспор) нарушил правила, и Лоуренс Виссер немедленно назначил штрафной удар.
38🟨
Желтая карточка. Самет Акайдин ("Трабзонспор") получил предупреждение за грубую игру против соперника.
35
Малачи Фэган-Уолкотт (Хартс) остался один в штрафной и пробил, но его удар великолепно заблокировал защитник.
33🎯
Томас Магнуссон (Хартс) грубо остановил соперника, и Лоуренс Виссер дал свисток, зафиксировав нарушение. Решение арбитра предельно ясно. Назначен пенальти в пользу Трабзонспора!
32⚽1-0
Мохамед Салах (Трабзонспор), заметив движение вратаря Бо Реуса, пробил пенальти прямо по центру ворот!
32
Мохамед Салах (Трабзонспор) берет на себя ответственность и уже устанавливает мяч.
31🎯
Томас Магнуссон (Хартс) грубо сыграл против соперника, и Лоуренс Виссер дает свисток, фиксируя нарушение. Решение судьи предельно ясно. Пенальти в пользу Трабзонспора!
30
Мохамед Салах (Трабзонспор) пробил из штрафной по воротам, но защитники отлично отбили мяч.
27🟨
Хотя Ваутер Вранкен (Хартс) находился на скамейке запасных, Лоуренс Виссер показал ему желтую карточку. Судья расценил это как неспортивное поведение.
21
Защитник мужественно блокирует удар Самета Акайдина (Трабзонспор) в штрафной площади.
20🟨
Арбитр Лоуренс Виссер остановил игру, подошел к бровке, поговорил с Ваутером Вранкеном и показал ему желтую карточку.
20🟨
Лоуренс Виссер показал желтую карточку Кристиану Борхгревинку («Хартс»), игрок не удивился, так как это был очень грубый и запоздалый подкат.
15
Хороший вынос от защитника означает, что Трабзонспор ничего не выжал из этого углового.
14VAR
Арбитр Лоуренс Виссер после просмотра VAR отменил пенальти в пользу Трабзонспора!
14VAR
Стоп! Судья показывает жест ВАР и хочет пересмотреть эпизод в штрафной площади. Это может быть пенальти для Трабзонспора! Давайте понаблюдаем, какое решение он примет.
14
Мохамед Салах (Трабзонспор) оказался в офсайде, и боковой судья поднял флажок.
14
Трабзонспор подал угловой, но благодаря уверенным действиям защитников возможность забить была упущена.
13
Трабзонспор подал угловой, но благодаря уверенным действиям защитников возможность забить была упущена.
11🟨
Фол Калвина Миллера («Хартс») тянет на карточку, и Лоуренс Виссер справедливо показывает желтую.
10
Клаудио Брага (Хартс) протащил мяч вперед из-за пределов штрафной и пробил, но удар пришелся по центру ворот и не создал проблем Андре Онана. Спокойный сейв.
9🟨
Сидни Лопес Кабрал (Трабзонспор) получил жёлтую карточку за грубую игру. Лоуренс Виссер ни секунды не сомневался в этом решении.
7
Кристиан Борхгревинк (Хартс) пробил по воротам, но мяч улетел намного мимо цели.
7
После суматохи у ворот мяч отскочил к Джейми Маккартри (Хартс), но он пробил значительно правее штанги.
7
Томас Магнуссон (Хартс) сыграл на добивании и пробил, но удар был заблокирован.
7
ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Малачи Фаган-Уолкотт (Хартс) высоко выпрыгнул после углового и пробил головой, пытаясь перехитрить вратаря, но мяч попал в левую штангу и отлетел обратно!
6
Главный судья указал на угловой флажок, и «Хартс» выполнит угловой удар.
6
Кристиан Борхгревинк (Хартс) вырвался на ударную позицию, создал себе пространство и пробил издалека. Его мощный удар под перекладину великолепно парировал Андре Онана!
5
Роджерс Мато (Хартс) сыграл рукой.
4
Трабзонспор имел шанс забить с углового, но защитник вынес мяч.
1⏱
Судья дал свисток, и матч начался.
21:46
Наконец-то футболисты вышли на поле! Игру начнет «Хартс».
21:45
Лоуренс Виссер назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он постарается судить справедливо и избежать ошибок.
21:45
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
21:45
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