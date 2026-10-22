Трабзонспор — Хартс: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Трабзонспор — Хартс. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Трабзонспор»: 24. Онана А., 57. Кабасакал М., 4. Акайдын С., 39. Озкаджар Д., 55. Лопеш Кабрал С., 26. Жабол-Фолькарелли Т., 3. Менди Б., 8. Бушуари Б., 10. Салах М. (капитан), 9. Франкулино, 70. Савиоло Н.

Запасные «Трабзонспор»: 81. Акчай К., 96. Чолак Э., 90. Эртем О., 6. Фабиньо, 7. Мучи Э., 27. Нваиву К., 20. Пина У., 58. Симсир А., 11. Туфан О., 1. Йылдырым А., 92. Йылмаз Х.

Главный тренер «Трабзонспор»: Рейс Т.

Стартовый состав «Хартс»: 1. Ройс Б., 23. Алтена Дж., 64. Фейган-Уолкотт М., 5. Маккарт Дж. (капитан), 2. Борхгревинк К., 10. Брага К., 22. Магнуссон Т., 19. Гендуз С., 7. Миллер К., 21. Уилсон Дж., 74. Мато Р.

Запасные «Хартс»: 28. Кларк З., 30. Фултон Р., 11. Каборе П., 29. Керьота С., 3. Кингсли С., 15. Макпейк Дж., 78. Менди Л., 33. Поллок Ф., 38. Стивенсон Г., 9. Уильямс Дж.

Главный тренер «Хартс»: Вранкен В.