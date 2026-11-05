Трабзонспор — Фрайбург: составы и текстовая трансляция

·27·Спорт
Трабзонспор — Фрайбург: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Трабзонспор — Фрайбург. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Трабзонспор»: 24. Онана А., 20. Пина У., 27. Нваиву К., 39. Озкаджар Д., 19. Эскихеллач М., 3. Менди Б., 6. Фабиньо, 7. Мучи Э., 10. Салах М. (капитан), 30. Онуачу П., 70. Савиоло Н.

Запасные «Трабзонспор»: 4. Акайдын С., 81. Акчай К., 8. Бушуари Б., 96. Чолак Э., 90. Эртем О., 89. Гюрен А., 57. Кабасакал М., 15. Савич С., 11. Туфан О., 1. Йылдырым А.

Главный тренер «Трабзонспор»: Рейс Т.

Стартовый состав «Фрайбург»: 1. Бакхаус М., 17. Кюблер Л., 28. Гинтер М., 3. Линхарт Ф., 33. Макенго Ж., 8. Эггештайн М. (капитан), 16. Энгельхардт Я., 22. Ири К., 42. Гото К., 32. Грифо В., 31. Матанович И.

Запасные «Фрайбург»: 19. Бесте Н., 30. Гюнтер К., 9. Хёлер Л., 24. Хут Ю., 5. Юнг А., 37. Розенфельдер М., 7. Шерхант Д., 14. Судзуки Ю., 39. Тарнутцер Р., 29. Трой Ф., 20. Ямамото Р., 27. Йылмаз Б.

Главный тренер «Фрайбург»: Шустер Й.

Прямая трансляция0-1 LIVE
45+1
Первый тайм завершен.
43
Сириак Ири (Фрайбург) принял верховую передачу и нанес опасный удар головой, но мяч пролетел в нескольких дюймах над перекладиной!
43
Винченцо Грифо (Фрайбург) пробил по воротам, но мяч прошел рядом с правой штангой.
40
Мохамед Салах (Трабзонспор) принял верховой мяч и пробил! Его удар прошел чуть выше перекладины. Вратарь спасся!
39
Андре Онана совершил отличный сейв после штрафного удара Винченцо Грифо (Фрайбург). Мяч летел в правый угол ворот.
36
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) подобрал мяч после углового и пробил, но защитник заблокировал удар.
35
Фрайбург заработал угловой. Их соперникам грозит очередная атака.
35
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) пробил по воротам, но удар был заблокирован защитником и не создал угрозы для вратаря.
29
Эрнест Мучи (Трабзонспор) нанес хороший удар из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с левой штангой.
27🟨
Ноа Савиоло («Трабзонспор») получил желтую карточку.
27
Угловой удар в исполнении Мохамеда Салаха («Трабзонспор») был спешно отражен.
26
Стенка синхронно подпрыгнула, чтобы отразить штрафной удар Мохамеда Салаха (Трабзонспор). Трабзонспор получит шанс забить с углового.
22
Батиста Менди (Трабзонспор) выиграл верховую борьбу после углового и пробил головой, но мяч прошел рядом с правой штангой.
22
Трабзонспор исполнит угловой.
21
Защитник мужественно заблокировал удар Игоря Матановича (Фрайбург) в штрафной площади.
18
Кристо Тохвер дал свисток, Пол Онуачу (Трабзонспор) наказан за фол в атаке. Хорошее решение судьи.
14
Игор Матанович (Фрайбург) выпрыгнул после углового и пробил головой, но вратарь совершил отличный сейв, отразив удар в правый угол.
140-1
Гол! Лукас Кюблер (Фрайбург) первым успел на добивание и отправил мяч в сетку. Счет 0:1.
13
Мяч ушел за пределы поля. Фрайбург исполнит угловой.
12
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) пробил по воротам, но мяч прошел далеко мимо цели.
10
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) нарушил правила, Кристо Тохвер дал свисток и зафиксировал фол.
4
Сириак Ири (Фрайбург) нарушил правила, придержав соперника, чтобы не дать ему завладеть мячом.
2
Жорди Макенго (Фрайбург) пробил по отскакивающему мячу с края штрафной, но отправил его выше перекладины.
1
Матч только начался, идет первый тайм.
22:46
Фрайбург начинает игру.
22:45
Матч задерживается из-за минуты молчания.
22:45
Главным судьей сегодняшнего матча будет Кристо Тохвер.
22:45
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
22:45
Здравствуйте и добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию! Мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
ТрабзонспорФрайбургЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Монако — Фрайбург: составы и текстовая трансляцияМонако — Фрайбург: составы и текстовая трансляция22 октября 23:30Фрайбург — Яблонец: составы и текстовая трансляцияФрайбург — Яблонец: составы и текстовая трансляция15 октября 22:46Трабзонспор — Хартс: составы и текстовая трансляцияТрабзонспор — Хартс: составы и текстовая трансляция22 октября 21:19КуПС — Трабзонспор: составы и текстовая трансляцияКуПС — Трабзонспор: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Аугсбург — Фрайбург: составы и текстовая трансляцияАугсбург — Фрайбург: составы и текстовая трансляция31 октября 18:22«Бавария» обыграла «Фрайбург» на выезде и обошла «Боруссию Д»«Бавария» обыграла «Фрайбург» на выезде и обошла «Боруссию Д»25 октября 23:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»