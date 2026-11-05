Трабзонспор — Фрайбург: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Трабзонспор — Фрайбург. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Трабзонспор»: 24. Онана А., 20. Пина У., 27. Нваиву К., 39. Озкаджар Д., 19. Эскихеллач М., 3. Менди Б., 6. Фабиньо, 7. Мучи Э., 10. Салах М. (капитан), 30. Онуачу П., 70. Савиоло Н.
Запасные «Трабзонспор»: 4. Акайдын С., 81. Акчай К., 8. Бушуари Б., 96. Чолак Э., 90. Эртем О., 89. Гюрен А., 57. Кабасакал М., 15. Савич С., 11. Туфан О., 1. Йылдырым А.
Главный тренер «Трабзонспор»: Рейс Т.
Стартовый состав «Фрайбург»: 1. Бакхаус М., 17. Кюблер Л., 28. Гинтер М., 3. Линхарт Ф., 33. Макенго Ж., 8. Эггештайн М. (капитан), 16. Энгельхардт Я., 22. Ири К., 42. Гото К., 32. Грифо В., 31. Матанович И.
Запасные «Фрайбург»: 19. Бесте Н., 30. Гюнтер К., 9. Хёлер Л., 24. Хут Ю., 5. Юнг А., 37. Розенфельдер М., 7. Шерхант Д., 14. Судзуки Ю., 39. Тарнутцер Р., 29. Трой Ф., 20. Ямамото Р., 27. Йылмаз Б.
Главный тренер «Фрайбург»: Шустер Й.
Комментарии 0
…