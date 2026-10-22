Борац Баня-Лука — КуПС: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Борац Баня-Лука — КуПС. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Борац Баня-Лука»: 72. Юркас М., 4. Чипетич Б., 2. Мейерс Б., 6. Саничанин С. (капитан), 16. Эррера С., 18. Йойич М., 89. Декет М., 12. Хирос А., 44. Рогулич А., 7. Юричич Л., 77. Савич С.

Запасные «Борац Баня-Лука»: 24. Каролина Х., 30. Якшич Н., 22. Кукавица И., 47. Милак А., 98. Огринец С., 3. Паскуаль А., 20. Риджан Э., 19. Роган В., 99. Ромера Д., 1. Шишковски Д., 23. Враньеш С., 10. Вукович Д.

Главный тренер «Борац Баня-Лука»: Маринович В.

Стартовый состав «КуПС»: 1. Крейдл Й. (капитан), 29. Пуукко А., 28. Магасса Б., 23. Лотёнен А., 13. Куясало Н., 22. Турей С., 34. Эскесен Й., 15. Айки А., 16. Юри Т., 9. Энгвалль Г., 20. Паржишек П.

Запасные «КуПС»: 4. Адамс К., 25. Антуи К., 24. Арма Б., 10. Гаск В. Р., 33. Хямяляйнен Т., 3. Хейсканен С., 30. Жоржиньо, 21. Луйее-Лутумба Ж., 11. Морено Чорчари Х. Х., 8. Пеннанен П., 12. Рийхимяки Х., 6. Саволайнен С.

Главный тренер «КуПС»: Нуутинен М.