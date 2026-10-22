Борац Баня-Лука — КуПС: составы и текстовая трансляция

60🔁
Миика Нуутинен решил сделать замену. Боб Арма (КуПС) вышел на поле вместо Айман Айки.
60🔁
Ниило Кужасало покидает поле, вместо него на поле выходит Жоржиньо (КуПС).
59
КуПС продемонстрировал отличную командную игру, разыгрывая мяч короткими передачами, но неточный пас привел к потере мяча.
56
Главный судья и его помощник показали на угловой флажок. У Борац Баня-Лука будет возможность создать опасный момент у ворот соперника.
54
КуПС получает право на угловой удар.
54
Юлиус Эскесен (КуПС) хватается за голову в отчаянии после упущенного супермомента! Он принял мяч со стандарта, отлично обработал его первым касанием и мощно пробил со средней дистанции в левый угол, но Младен Юркас совершил потрясающий сейв.
50⚽2-0
Гол! Матей Делич (Борац Баня-Лука) обыграл соперников и нанес великолепный удар из-за пределов штрафной в правый нижний угол ворот. Йоханнес Крейдл был бессилен спасти команду. Счет 2:0.
49
Ивар Орри Кристьянссон дал свисток, и Айман Айки (КуПС) наказан за фол в атаке. Судья принял правильное решение.
45+3⏱
Ивар Орри Кристьянссон дал свисток, ознаменовавший окончание первого тайма.
45+2
Боковой судья поднял флаг. Милош Йойич («Борац Баня-Лука») зафиксирован в офсайде.
45
Добавлено 2 минуты к матчу.
42
Айман Айки (КуПС) пытался замкнуть передачу, но его опасный удар головой из пределов штрафной по центру ворот отразил Младен Юркас. Этот удар не доставил вратарю больших хлопот.
39
Ивар Орри Кристьянссон дал свисток, Браима Магасса (КуПС) наказан за нарушение.
36
КуПС подал угловой, но благодаря уверенным действиям защитников момент был упущен.
34
Милош Йойич (Борац Баня-Лука) готовится выполнить опасный навес с углового в штрафную площадь.
33
Главный судья и его помощники указывают на угловой удар в пользу Борац Баня-Лука.
32
Стефан Савич («Борац Баня-Лука») совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
32
Сайку Турай (КуПС) попытался создать момент, но передача оказалась слишком сильной.
29⚽1-0
Стефан Савич (Борац Баня-Лука) принял мяч в свободной зоне и мощно пробил из-за пределов штрафной, мяч рикошетом от защитника залетел в сетку ворот, дезориентировав голкипера Йоханнеса Крейдла. 1:0.
28
Ивар Орри Кристьянссон дал свисток, так как Томми Юри (КуПС) нарушил правила на сопернике.
25
Милош Йойич (Борац Баня-Лука) выполняет угловой.
25
Борац Баня-Лука упустил шанс забить после углового, но защитник вынес мяч.
24
Себастьян Эррера (Борац Баня-Лука) успел к мячу в штрафной и мощно пробил в левый угол ворот. Это была великолепная попытка, но Йоханнес Крейдл сыграл ещё лучше, переведя мяч рядом со штангой.
23
Общее количество ударов составляет 11:5.
21
КуПС показывает потрясающую командную игру. Они очень красиво пасуют друг другу. Великолепные командные действия.
18🟨
Ивар Орри Кристьянссон показал жёлтую карточку Луке Юричичу («Борац Баня-Лука») за грубую игру.
17
Аксели Пуукко (КуПС) ушел от опекуна и мощно пробил из-за пределов штрафной. Младен Юркас поздно увидел мяч, но сумел парировать удар в нижний левый угол ворот.
14
Стефан Савич («Борац Баня-Лука») пытается подать с углового на голову кого-то из партнёров по команде.
13
Стефан Савич (Борац Баня-Лука) выполнил длинную передачу, но силам не хватило дойти до партнёров, и один из защитников перехватил мяч.
11
Айман Айки (КуПС) получил отличный шанс в штрафной площади, про низом по центру ворот, но Младен Юркас совершил потрясающий сейв и спас команду.
9
Длинные передачи, короткие пасы и игра в одно-два касания. Борац Баня-Лука демонстрирует командную игру, контролируя мяч и точно перепасовывая его от одного игрока к другому. Соперникам пока очень трудно отобрать мяч.
6
Борац Баня-Лука заработал угловой. Они отправляют в штрафную много игроков.
6
Амер Хирос (Борац Баня-Лука) нанес мощный удар по воротам, но защитник заблокировал мяч.
4
Благодаря великолепному блоку защитника угловой удар в исполнении Борац Баня-Лука не принес результата.
3
Мяч ушел за пределы поля. Борац Баня-Лука выполнит угловой удар.
1⏱
Первый тайм только начался.
00:01
Наконец-то футболисты вышли на поле! Борац Баня-Лука начнет встречу.
00:00
Сегодняшний матч будет обслуживать Ивар Орри Кристьянссон.
00:00
Стартовые составы обеих команд уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в подробностях этого матча.
00:00
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся передать вам все события с поля как можно точнее. Приятного просмотра.
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