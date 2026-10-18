Мохаммед Салах рассказал о своей сильной страсти к шахматам и онлайн-рейтинге

·68·Спорт
Мохаммед Салах рассказал о своей сильной страсти к шахматам и онлайн-рейтинге

Нападающий турецкой Суперлиги «Трабзонспор» Мохаммед Салах с воодушевлением рассказал о своем главном увлечении за пределами поля. По данным авторитетного турецкого издания 61саат, знаменитый египетский звездный футболист большую часть своего свободного времени посвящает интеллектуальному виду спорта — шахматам.

Игрок сообщил, что регулярно играет на онлайн-платформах и соревнуется с соперниками, а его личный рейтинг там достиг 1400 очков.

«Играю почти каждый день»: признание Салаха

Египетский бомбардир подчеркнул, что эта древняя игра стала неотъемлемой частью его повседневной жизни:

  • Сильная любовь: «Мой интерес к шахматам дошел до сумасшествия. Я играю почти каждый день и очень люблю эту игру», — искренне поделился Салах;

  • Сочетание тактики и мышления: Болельщики отдельно отмечают, что шахматы положительно влияют на игру футболиста, оттачивая скорость принятия решений на поле и способность предвидеть события.

Результативность в Трабзоне: 8 голов в 10 матчах

Подписавший прошлым летом контракт с «Трабзонспором» на правах свободного агента Салах быстро завоевал лидерские позиции в новом клубе:

  • Потрясающая статистика: Опытный нападающий забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах за команду во всех турнирах;

  • Опора команды: результативных действий при его непосредственном участии сделали линию атаки «Трабзонспора» одним из самых опасных орудий в лиге.

Турнирная таблица и принципиальный матч 19 октября

«Трабзонспор» ведет важную борьбу в верхней части турнирной таблицы:

  • Положение в таблице: В настоящее время трабзонская команда идет на 5-м месте с 13 очками и отстает от своего принципиального соперника «Бешикташа», занимающего 4-ю строчку, всего на 2 очка (у лидера «Галатасарая» 19 очков);

  • Центральный матч: 19 октября «Трабзонспор» на выезде сыграет против своего прямого конкурента — «Бешикташа». Это противостояние имеет важное значение в определении судьбы первой четверки.

Мохаммед СалахТрабзонспоршахматытурецкий футбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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