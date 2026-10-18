Мохаммед Салах рассказал о своей сильной страсти к шахматам и онлайн-рейтинге

Нападающий турецкой Суперлиги «Трабзонспор» Мохаммед Салах с воодушевлением рассказал о своем главном увлечении за пределами поля. По данным авторитетного турецкого издания 61саат, знаменитый египетский звездный футболист большую часть своего свободного времени посвящает интеллектуальному виду спорта — шахматам.

Игрок сообщил, что регулярно играет на онлайн-платформах и соревнуется с соперниками, а его личный рейтинг там достиг 1400 очков.

«Играю почти каждый день»: признание Салаха

Египетский бомбардир подчеркнул, что эта древняя игра стала неотъемлемой частью его повседневной жизни:

Сильная любовь: «Мой интерес к шахматам дошел до сумасшествия. Я играю почти каждый день и очень люблю эту игру», — искренне поделился Салах;

Сочетание тактики и мышления: Болельщики отдельно отмечают, что шахматы положительно влияют на игру футболиста, оттачивая скорость принятия решений на поле и способность предвидеть события.

Результативность в Трабзоне: 8 голов в 10 матчах

Подписавший прошлым летом контракт с «Трабзонспором» на правах свободного агента Салах быстро завоевал лидерские позиции в новом клубе:

Потрясающая статистика: Опытный нападающий забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах за команду во всех турнирах;

Опора команды: результативных действий при его непосредственном участии сделали линию атаки «Трабзонспора» одним из самых опасных орудий в лиге.

Турнирная таблица и принципиальный матч 19 октября

«Трабзонспор» ведет важную борьбу в верхней части турнирной таблицы: