Шомуродов догнал Салаха: гонка за «Золотую бутсу» в турецкой Суперлиге накаляется

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Шомуродов догнал Салаха: гонка за «Золотую бутсу» в турецкой Суперлиге накаляется

К восьмому туру турецкой Суперлиги борьба между звездными нападающими чемпионата за награду «Золотая бутса» достигла максимального накала.

Нападающий национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов отличившись голом и результативной передачей в очередном туре, в гонке бомбардиров Мохаммед Салах а также Гифт Орбан догнали друг друга и вошли в число лидеров.

Лидеры бомбардиров: трио Шомуродов, Мурики и Салах

На данный момент в списке лучших бомбардиров турнира лидируют три футболиста, забившие по 7 голов:

  • Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир»): открыл счет уже на 8-й минуте в матче против «Газиантепа», а на 82-й минуте отдал голевую передачу на своего партнера по команде Умута Гюнеша (2:1), доведя число своих голов до 7;

  • Ведат Мурики («Фенербахче»): косовский форвард поразил ворота «Аланьяспора», доведя количество своих голов до 7. Четыре из этих мячей Мурики забил в одном матче против «Эюпспора» (покер);

  • Гифт Орбан («Амед»): в этом туре не смог найти путь к воротам соперника и был заменен. На его счету по-прежнему 7 голов;

  • Мохаммед Салах («Трабзонспор»): египетская звезда, имеющая в активе 7 голов, проведет свой матч в рамках 8-го тура 19 октября и имеет отличный шанс укрепить лидерство.

Стабильность Шомуродова: традиция против «Газиантепа» и результативный сезон

Эльдор Шомуродов демонстрирует поразительную стабильность, забивая почти в каждом матче с начала сезона:

  • 3-й гол в ворота «Газиантепа»: нападающий забивал в обоих матчах против «Газиантепа» в прошлом сезоне, и в этот раз он не нарушил свою традицию;

  • Голы бомбардира: в текущем сезоне Шомуродов, помимо «Газиантепа», по разу поразил ворота «Коджаэлиспора», «Трабзонспора», «Касымпаши» и «Галатасарая», а также оформил дубль в матче против «Генчлербирлиги».

Осимхен не забил, следующая дуэль между Салахом и Влаховичем

Другие звезды в гонке бомбардиров также ведут борьбу за свои позиции:

  • Виктор Осимхен отстал: нигерийская звезда, отыгравший 90 минут за «Галатасарай», не смог забить в ворота «Генчлербирлиги» (победный гол соперник забил в свои ворота) и остался в роли преследователя с 6 голами;

  • Дуэль Салах — Влахович 19 октября: сербский нападающий Душан Влахович, забивший 6 голов, и Мохаммед Салах с 7 голами встретятся друг с другом в центральном матче тура «Трабзонспор» — «Бешикташ».

Высокая форма Шомуродова делает его не только главным оружием клуба, но и реальным основным претендентом на звание лучшего бомбардира чемпионата Турции.

Эльдор ШомуродовТурецкая СуперлигаТрабзонспорГазиантепФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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