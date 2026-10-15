Хайдук Сплит — Аякс: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Хайдук Сплит — Аякс. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хайдук Сплит»: 33. Шилич Т., 22. Акапанди М., 9. де Алмейда Д., 20. дель Мораль А., 8. Файяд К., 6. Хаджикадунич Д., 32. Хргович С., 15. Марешич Д., 7. Саньянг А., 11. Сего М. (капитан), 23. Сотичек М.

Запасные «Хайдук Сплит»: 18. Дендонкер Л., 99. Фесюк Д., 3. Габрич Р., 38. Ходак Л., 26. Хурам А., 10. Ливая М., 77. Мартин К., 17. Мельняк Д., 14. Рачи Р., 44. Стипица Д., 16. Шутало А., 5. ван Хоренбек А.

Главный тренер «Хайдук Сплит»: Гарсия Г.

Стартовый состав «Аякс»: 1. тер Стеген М., 4. Амрабат С., 99. Арокодаре Т., 15. Баас Я., 30. Бауман А., 8. Брандт Ю., 6. Керер Т., 18. Классен Д. (капитан), 68. Уазан А., 21. Торрентс Ж., 11. Цыганков В.

Запасные «Аякс»: 67. Абдалла М., 43. Бунида Р., 20. Эдвардсен О., 62. эль-Хани А., 10. Глух О., 36. Янсе Д., 38. Маркос Леонардо, 24. Мокио Й., 26. Паес М., 2. Роза Л., 5. Вейндал О.

Главный тренер «Аякс»: Мичел.