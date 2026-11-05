Мидтьюлланн — Аякс: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Мидтьюлланн — Аякс. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Мидтьюлланн»: 25. Баккер Н., 5. Кристенсен Р. (капитан), 4. Диао О., 22. Сёренсен М. Б., 55. Бак В., 29. Ватен К., 21. Кастильо Д., 8. Биллинг Ф., 27. Йоханнесен С., 90. Этим Ф., 10. Чо Гю Сон.
Запасные «Мидтьюлланн»: 15. Бени Д., 19. Браво П., 30. Эджехери О., 38. Эмефиле Дж., 20. Хон Хён Сок, 18. Ихеаначо С., 34. Ндиайе А., 9. Райович М., 60. Угбо М., 17. Уре М.
Главный тренер «Мидтьюлланн»: Тулльберг М.
Стартовый состав «Аякс»: 1. тер Стеген М., 2. Роза Л., 6. Керер Т., 36. Янсе Д., 5. Вейндал О., 18. Классен Д. (капитан), 15. Баас Я., 24. Мокио Й., 68. Уазан А., 99. Арокодаре Т., 10. Глух О.
Запасные «Аякс»: 67. Абдалла М., 23. Бергейс С., 17. Блинд Д., 43. Бунида Р., 30. Бауман А., 22. Херкенс Й., 38. Маркос Леонардо, 26. Паес М., 49. Пуньо Д., 21. Торрентс Ж.
Главный тренер «Аякс»: Мичел.
Комментарии 0
…