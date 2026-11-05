Мидтьюлланн — Аякс: составы и текстовая трансляция

·46·Спорт
Мидтьюлланн — Аякс: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Мидтьюлланн — Аякс. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Мидтьюлланн»: 25. Баккер Н., 5. Кристенсен Р. (капитан), 4. Диао О., 22. Сёренсен М. Б., 55. Бак В., 29. Ватен К., 21. Кастильо Д., 8. Биллинг Ф., 27. Йоханнесен С., 90. Этим Ф., 10. Чо Гю Сон.

Запасные «Мидтьюлланн»: 15. Бени Д., 19. Браво П., 30. Эджехери О., 38. Эмефиле Дж., 20. Хон Хён Сок, 18. Ихеаначо С., 34. Ндиайе А., 9. Райович М., 60. Угбо М., 17. Уре М.

Главный тренер «Мидтьюлланн»: Тулльберг М.

Стартовый состав «Аякс»: 1. тер Стеген М., 2. Роза Л., 6. Керер Т., 36. Янсе Д., 5. Вейндал О., 18. Классен Д. (капитан), 15. Баас Я., 24. Мокио Й., 68. Уазан А., 99. Арокодаре Т., 10. Глух О.

Запасные «Аякс»: 67. Абдалла М., 23. Бергейс С., 17. Блинд Д., 43. Бунида Р., 30. Бауман А., 22. Херкенс Й., 38. Маркос Леонардо, 26. Паес М., 49. Пуньо Д., 21. Торрентс Ж.

Главный тренер «Аякс»: Мичел.

Прямая трансляция1-1 LIVE
43🟥
Кьелл Ватьен (Мидтьюлланн) получил желтую карточку от Павла Рачковски, и так как это его второе предупреждение, он покидает поле досрочно.
43🟨
Кьелл Ватьен («Мидтьюлланн») получил желтую карточку.
42
Угловой подан, но Мидтьюлланн не смог воспользоваться моментом, защитник выбил мяч.
42
Один из защитников в последний момент среагировал и блестяще заблокировал передачу Софуса Йоханнесена (Мидтьюлланн). Судья и его помощник указали на угловой в пользу Мидтьюлланна.
41
Количество ударов в створ у обеих команд сейчас составляет 7:10.
36
Софус Йоханнесен («Мидтьюлланд») пробил из-за пределов штрафной, но его удар был заблокирован.
35🟨
Кьелл Ватьен («Мидтьюлланн») получил желтую карточку.
35
Нарушение! Кьелл Ватьен («Мидтьюлланн») получил предупреждение за задержку соперника.
34
Денил Кастильо (Мидтьюлланд) первым успел к бесхозному мячу в штрафной и мощно пробил по центру ворот. Однако Марк-Андре тер Штеген прочитал удар и легко забрал мяч.
32
Мадс Бек Соренсен (Мидтъюлланн) пробил с линии штрафной после отскока. Отличный удар, заставивший Марка-Андре тер Стегена понервничать, но мяч прошел чуть выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Аякса.
281-1
Фрайдей Этим (Мидтьюлланн) совершил отличный сольный проход, выйдя один на один с вратарем. Он сохранил хладнокровие и точно отправил мяч в ворота.
24
Оскар Глух («Аякс») готовится исполнить угловой.
20
Благодаря отличному перехвату защитника, угловой удар Аякса не принес результата.
19
Дави Классен (Аякс) совершил отличный рывок в штрафную и замкнул точную передачу. Он принял мяч и пробил, но вратарь совершил великолепный сейв.
18
Лукас Роза (Аякс) выполнил отличный прострел в штрафную, но защитник перехватил мяч и легко устранил угрозу.
18
35:65 – владение мячом.
15
Нордин Баккер совершил отличный сейв! Жорти Мокио (Аякс) легко обыграл защитников и пробил из-за пределов штрафной. Его низовой удар летел по центру, но вратарь отразил мяч!
11
Угловой удар в исполнении Оскара Глуха (Аякс) был отражен защитниками.
11
Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указывает на угловой флажок. Угловой в пользу Аякса.
9
Судья указал на угловой флажок, и Аякс исполнит угловой удар.
90-1
Гол! Оскар Глух подал угловой. Толу Арокодаре (Аякс) пробил головой после подачи и отправил мяч в левый угол ворот. 0:1.
8
Толу Арокодаре (Аякс) нарушил правила в атаке, и судья дал свисток.
7
Аякс заработал право на угловой. Главный арбитр и один из его помощников указывают на угловой флажок.
7
Толу Арокодаре (Аякс) получил отличный пас, который мог вывести его на ударную позицию, но защитники вовремя нейтрализовали угрозу.
6
Тило Керер (Аякс) ошибся при передаче мяча партнерам. Боковой судья назначил аут в пользу Мидтьюлланна.
3
Игра остановлена. Юри Баас (Аякс) нарушил правила в борьбе за мяч. Он осознает свою вину, поэтому не спорит с решением.
1
Судья дал свисток, матч начался.
23:00
Игроки наконец вышли на поле! Мидтьюлланн начинает игру.
22:45
Павел Рачковски бүгінгі ойынның бас төрешісі болып тағайындалды, ол әділ әрі қатесіз төрелік етуге тырысады.
22:45
Стартовые составы обеих команд уже объявлены, вы можете ознакомиться с ними в деталях матча.
22:45
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию, где мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча.
МидтьюлланнАяксЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мидтьюлланн — Сент-Трюйден: составы и текстовая трансляцияМидтьюлланн — Сент-Трюйден: составы и текстовая трансляция23 октября 00:21Эгнатия — Мидтьюлланн: составы и текстовая трансляцияЭгнатия — Мидтьюлланн: составы и текстовая трансляция15 октября 20:31Аякс — Аталанта: составы и текстовая трансляцияАякс — Аталанта: составы и текстовая трансляция22 октября 23:17Хайдук Сплит — Аякс: составы и текстовая трансляцияХайдук Сплит — Аякс: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Лига конференций: «Аякс» обыграл «Аталанту», «Монако» поднялся на 3-е местоЛига конференций: «Аякс» обыграл «Аталанту», «Монако» поднялся на 3-е место23 октября 08:16Все результаты плей-офф Лиги конференцийВсе результаты плей-офф Лиги конференций21 августа 06:08
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»