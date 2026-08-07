Марк-Андре тер Стеген перешёл из Барселоны в Аякс

·53·Спорт
Марк-Андре тер Стеген перешёл из Барселоны в Аякс

Опытный голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Стеген перешёл из каталонской Барселоны в нидерландский Аякс на правах аренды до конца сезона. 34-летний вратарь, потерявший место в основном составе из-за серьёзных травм в последние годы, намерен начать карьеру заново в Амстердаме и восстановить оптимальную форму. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания Воетбал Интернатионал, за последние два сезона футболист провёл всего 12 матчей в составе Барселоны и Жироны. Ему серьёзно мешали хронические травмы поясницы, колена и бедра. Однако талантливый голкипер с начала июля проходил интенсивный курс реабилитации, полностью восстановился и готов побороться за место в основном составе новой команды.

Новая глава в Амстердаме

Отвечая на сомнения относительно своего физического состояния, Марк-Андре тер Стеген не скрывал радости по поводу возвращения на поле. Он отметил, что ещё в начале июля начал восстановление в Барселоне и приступил к тренировкам в общей группе.

По его словам, каждый матч станет для него ещё одним шагом вперёд. Голкипер, проведший 44 игры за сборную Германии, напомнил, что ранее успешно выступал в Лиге наций после тяжёлой травмы колена и развеял все сомнения.

Опыт и уверенность

Представитель Аякса Йорди Кройф, комментируя этот трансфер, высоко оценил богатый опыт и мастерство немецкого вратаря. По его словам, клуб долго работал над этой сделкой, а опытный голкипер способен немедленно принести команде пользу.

Сам тер Стеген признался, что с нетерпением ждёт возможности сыграть на стадионе Йохан Кройф Арена. Он добавил, что выступление на арене с великолепной атмосферой имеет для него большое значение и что теперь он снова чувствует себя таким же сильным, как прежде.

Марк-Андре Тер СтегенБарселонаАяксФутбольные ТрансферыЭредивизи
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Jahongir Tursunov
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