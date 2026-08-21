Завершились первые матчи последнего, 4-го отборочного (плей-офф) раунда за выход в основной этап сезона-2026/27 Лиги конференций УЕФА. Швейцарский клуб «Лугано», за который выступает узбекский молодой защитник Бехруз Каримов, одержал важную победу, тогда как ряд европейских грандов добился успеха в гостях.

Важная победа «Лугано» и выездные успехи грандов

«Лугано» на своем поле обыграл «Маккаби Тел-Авив» со счетом 2:1, сделав уверенный шаг к групповому этапу. Узбекский легионер Бехруз Каримов будет включен в заявку еврокубков, если команда выйдет в основной этап.

Кроме того, клубы «Монако», «Аякс» и азербайджанский «Корабог‘» вернулись с выездными победами, а «Аталанта» и «Брайтон» неожиданно довольствовались безголевыми ничьими.

ЛК. 4-й отборочный раунд, все результаты первых матчей (20 августа)

Матч Счет Матч Счет Лугано — Маккаби Тел-Авив 2:1 Тромсё — Брайтон 0:0 Сион — Аякс 2:4 Аталанта — Хапоел Тел-Авив 0:0 Гурник Забдже — Монако 2:3 Интер Турку — Копенхаген 0:0 Твенте — Корабог‘ 0:1 Гент — Hibernian 0:0 Мозеруелл — Фрайбург 1:3 Braga — Аустрия 2:0 Ксетафе — Партизан 3:1 Мидтюлланд — Риека 2:0 Рейнджерс — Яблонес 1:0 Норшеллланд — Санкт-Галлен 1:0 Викингур — Борас Баня 1:3 Линколн — Ларн 0:2 Панатинаикос — Градес-Кралове 2:2 Хайдук — Ракув 2:2 Хартс — Рапид СК 2:2 Дрита — Интер Эскалдес 2:2 PAOK — Бранн 1:1 Клаксвик — ФК Рига 0:0 Динамо Сити — Пафос 1:1 Шемрок Роверс — КуПС 1:1

Когда состоятся ответные матчи?

Решающие ответные встречи между этими парами состоятся 27 августа. Команды, одержавшие победу по итогам противостояния, получат путевки в основной (лиговый) этап Лиги конференций сезона-2026/27.

Как вы думаете, сможет ли «Лугано», за который выступает Бехруз Каримов, сохранить преимущество в ответном матче и выйти в основной этап?

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