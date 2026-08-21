Все результаты плей-офф Лиги конференций

·5·Спорт
Все результаты плей-офф Лиги конференций

Завершились первые матчи последнего, 4-го отборочного (плей-офф) раунда за выход в основной этап сезона-2026/27 Лиги конференций УЕФА. Швейцарский клуб «Лугано», за который выступает узбекский молодой защитник Бехруз Каримов, одержал важную победу, тогда как ряд европейских грандов добился успеха в гостях.

Важная победа «Лугано» и выездные успехи грандов

«Лугано» на своем поле обыграл «Маккаби Тел-Авив» со счетом 2:1, сделав уверенный шаг к групповому этапу. Узбекский легионер Бехруз Каримов будет включен в заявку еврокубков, если команда выйдет в основной этап.

Кроме того, клубы «Монако», «Аякс» и азербайджанский «Корабог‘» вернулись с выездными победами, а «Аталанта» и «Брайтон» неожиданно довольствовались безголевыми ничьими.

ЛК. 4-й отборочный раунд, все результаты первых матчей (20 августа)

Матч

Счет

Матч

Счет

Лугано — Маккаби Тел-Авив

2:1

Тромсё — Брайтон

0:0

Сион — Аякс

2:4

Аталанта — Хапоел Тел-Авив

0:0

Гурник Забдже — Монако

2:3

Интер Турку — Копенхаген

0:0

Твенте — Корабог‘

0:1

Гент — Hibernian

0:0

Мозеруелл — Фрайбург

1:3

Braga — Аустрия

2:0

Ксетафе — Партизан

3:1

Мидтюлланд — Риека

2:0

Рейнджерс — Яблонес

1:0

Норшеллланд — Санкт-Галлен

1:0

Викингур — Борас Баня

1:3

Линколн — Ларн

0:2

Панатинаикос — Градес-Кралове

2:2

Хайдук — Ракув

2:2

Хартс — Рапид СК

2:2

Дрита — Интер Эскалдес

2:2

PAOK — Бранн

1:1

Клаксвик — ФК Рига

0:0

Динамо Сити — Пафос

1:1

Шемрок Роверс — КуПС

1:1

Когда состоятся ответные матчи?

Решающие ответные встречи между этими парами состоятся 27 августа. Команды, одержавшие победу по итогам противостояния, получат путевки в основной (лиговый) этап Лиги конференций сезона-2026/27.

Как вы думаете, сможет ли «Лугано», за который выступает Бехруз Каримов, сохранить преимущество в ответном матче и выйти в основной этап?

Оставляйте свои мнения в комментариях и сразу делитесь этими важными результатами с любителями футбола!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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