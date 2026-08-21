Все результаты плей-офф Лиги конференций
Завершились первые матчи последнего, 4-го отборочного (плей-офф) раунда за выход в основной этап сезона-2026/27 Лиги конференций УЕФА. Швейцарский клуб «Лугано», за который выступает узбекский молодой защитник Бехруз Каримов, одержал важную победу, тогда как ряд европейских грандов добился успеха в гостях.
Важная победа «Лугано» и выездные успехи грандов
«Лугано» на своем поле обыграл «Маккаби Тел-Авив» со счетом 2:1, сделав уверенный шаг к групповому этапу. Узбекский легионер Бехруз Каримов будет включен в заявку еврокубков, если команда выйдет в основной этап.
Кроме того, клубы «Монако», «Аякс» и азербайджанский «Корабог‘» вернулись с выездными победами, а «Аталанта» и «Брайтон» неожиданно довольствовались безголевыми ничьими.
ЛК. 4-й отборочный раунд, все результаты первых матчей (20 августа)
Матч
Счет
Матч
Счет
Лугано — Маккаби Тел-Авив
2:1
Тромсё — Брайтон
0:0
Сион — Аякс
2:4
Аталанта — Хапоел Тел-Авив
0:0
Гурник Забдже — Монако
2:3
Интер Турку — Копенхаген
0:0
Твенте — Корабог‘
0:1
Гент — Hibernian
0:0
Мозеруелл — Фрайбург
1:3
Braga — Аустрия
2:0
Ксетафе — Партизан
3:1
Мидтюлланд — Риека
2:0
Рейнджерс — Яблонес
1:0
Норшеллланд — Санкт-Галлен
1:0
Викингур — Борас Баня
1:3
Линколн — Ларн
0:2
Панатинаикос — Градес-Кралове
2:2
Хайдук — Ракув
2:2
Хартс — Рапид СК
2:2
Дрита — Интер Эскалдес
2:2
PAOK — Бранн
1:1
Клаксвик — ФК Рига
0:0
Динамо Сити — Пафос
1:1
Шемрок Роверс — КуПС
1:1
Когда состоятся ответные матчи?
Решающие ответные встречи между этими парами состоятся 27 августа. Команды, одержавшие победу по итогам противостояния, получат путевки в основной (лиговый) этап Лиги конференций сезона-2026/27.
Как вы думаете, сможет ли «Лугано», за который выступает Бехруз Каримов, сохранить преимущество в ответном матче и выйти в основной этап?
Оставляйте свои мнения в комментариях и сразу делитесь этими важными результатами с любителями футбола!
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