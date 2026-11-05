Линкольн Ред Импс — Хайдук Сплит: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Линкольн Ред Импс — Хайдук Сплит. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Линкольн Ред Импс»: 13. Хэнкинс Дж., 66. Эрстелинг Дж., 5. Кардосо Т., 3. Рютьенс К., 21. Нано, 44. Ману, 22. Торрилья Г., 6. Лопеш Б. (капитан), 8. Манди, 18. Гарсия Т., 9. Гомес К.

Запасные «Линкольн Ред Импс»: 32. Альварес Ф., 20. Бритто Э., 7. Касчаро Л., 19. Флали Идрисси Я., 27. Хамм М., 23. Джо, 2. Джолли Э., 10. Мула А., 1. Наусет Сантана, 4. Пинту Н., 11. Ромеро Морильо А.

Главный тренер «Линкольн Ред Импс»: Павон.

Стартовый состав «Хайдук Сплит»: 33. Шилич Т., 22. Акапанди М., 6. Хаджикадунич Д., 5. ван Хоренбек А., 32. Хргович С., 8. Файяд К., 20. дель Мораль А., 7. Саньянг А., 9. де Алмейда Д., 23. Сотичек М., 11. Сего М. (капитан).

Запасные «Хайдук Сплит»: 19. Брути Э., 99. Фесюк Д., 3. Габрич Р., 38. Ходак Л., 26. Хурам А., 10. Ливая М., 15. Марешич Д., 77. Мартин К., 17. Мельняк Д., 14. Рачи Р., 44. Стипица Д., 16. Шутало А.

Главный тренер «Хайдук Сплит»: Гарсия Г.