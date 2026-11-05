Линкольн Ред Импс — Хайдук Сплит: составы и текстовая трансляция

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Линкольн Ред Импс — Хайдук Сплит: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Линкольн Ред Импс — Хайдук Сплит. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Линкольн Ред Импс»: 13. Хэнкинс Дж., 66. Эрстелинг Дж., 5. Кардосо Т., 3. Рютьенс К., 21. Нано, 44. Ману, 22. Торрилья Г., 6. Лопеш Б. (капитан), 8. Манди, 18. Гарсия Т., 9. Гомес К.

Запасные «Линкольн Ред Импс»: 32. Альварес Ф., 20. Бритто Э., 7. Касчаро Л., 19. Флали Идрисси Я., 27. Хамм М., 23. Джо, 2. Джолли Э., 10. Мула А., 1. Наусет Сантана, 4. Пинту Н., 11. Ромеро Морильо А.

Главный тренер «Линкольн Ред Импс»: Павон.

Стартовый состав «Хайдук Сплит»: 33. Шилич Т., 22. Акапанди М., 6. Хаджикадунич Д., 5. ван Хоренбек А., 32. Хргович С., 8. Файяд К., 20. дель Мораль А., 7. Саньянг А., 9. де Алмейда Д., 23. Сотичек М., 11. Сего М. (капитан).

Запасные «Хайдук Сплит»: 19. Брути Э., 99. Фесюк Д., 3. Габрич Р., 38. Ходак Л., 26. Хурам А., 10. Ливая М., 15. Марешич Д., 77. Мартин К., 17. Мельняк Д., 14. Рачи Р., 44. Стипица Д., 16. Шутало А.

Главный тренер «Хайдук Сплит»: Гарсия Г.

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45
Прозвучал свисток арбитра, первый тайм завершен, игроки направляются в раздевалки.
44
Хайдук Сплит исполняет угловой удар.
41
Кике Гомес (Линкольн Ред Импс) не последовал золотому правилу «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Он сыграл грубо, вынудив Патрика Грыцкевича сфолить. Хайдук Сплит получил право на штрафной удар.
40
Далиссон де Алмейда («Хайдук Сплит») пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел выше перекладины.
39
Благодаря отличному перехвату защитника, угловой удар в исполнении Хайдук Сплит не принес результата.
37
Абдули Саньянг (Хайдук Сплит) нарушил правила, и Патрик Грицкевич сразу назначил штрафной удар.
35
Джулиани Эерстелинг (Линкольн Ред Импс) отобрал мяч у соперника, но судья зафиксировал фол. Он недоволен решением!
33
Кике Гомес (Линкольн Ред Импс) прострелил в штрафную, но его попытка была заблокирована и мяч выбит. Линкольн Ред Импс введет мяч из аута.
30🟨
Олива Кристиан Рутьенс («Линкольн Ред Импс») получил желтую карточку за неспортивное поведение в адрес судьи.
28
Микеле Сего (Хайдук Сплит) попытался воспользоваться стандартом, но его удар прошел намного выше перекладины. Очень неточный удар!
27
Томас Кардозо (Линкольн Ред Импс) должен был знать, что такое поведение недопустимо. Он сыграл слишком неосторожно, и у Патрика Грицкевича не было иного выбора, кроме как дать свисток. Хайдук Сплит исполнит штрафной удар.
26
Хайдук Сплит сейчас контролирует мяч и диктует темп игры. Они точно пасуются, что затрудняет отбор мяча для соперника.
23
Хайдук Сплит получает шанс забить с углового.
22
Грэм Торрилла (Линкольн Ред Импс) навесил в штрафную, но мяч полетел слишком близко к Тони Силичу, и вратарь забрал его.
20
Патрик Грицкевич дал свисток, Марин Сотичек (Хайдук Сплит) наказан за фол в атаке. Отличное решение судьи.
18
Далиссон де Алмейда (Хайдук Сплит) принял точную передачу у линии штрафной и пробил, но мяч прошел совсем рядом с левой штангой.
17
Абдули Саньянг (Хайдук Сплит) выполнил подачу в штрафную, но мяч не дошел до партнера. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Линкольн Ред Импс введет его в игру.
15
Альберто дель Мораль («Хайдук Сплит») выполнил красивую передачу, но Джейлан Хэнкинс отбил мяч кулаками.
13
Абдули Саньянг («Хайдук Сплит») пытался отдать пас, но мяч был перехвачен.
11
Микеле Сего («Хайдук Сплит») попал в офсайд!
10
Кике Гомес (Линкольн Ред Импс) рвется к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
9
Альберто дель Мораль (Хайдук Сплит) сфолил, пытаясь отобрать мяч. Патрик Грицкевич был рядом и дал свисток.
6
Далиссон де Алмейда («Хайдук Сплит») выполнил угловой, но мяч попал в голову игрока соперника.
5
Халил Файяд (Хайдук Сплит) попытался отдать пас, но защитник заблокировал его. Хайдук Сплит заработал угловой. Они стягивают большие силы в штрафную.
4
Микеле Сего (Хайдук Сплит) нарушил правила в атаке, и судья дал свисток.
2
Патрик Грицкевич четко видит ситуацию и фиксирует нарушение со стороны Далиссона де Алмейды (Хайдук Сплит).
1
Абдули Саньянг (Хайдук Сплит) совершил сольный проход, но из-за блокировки соперника не смог создать опасный момент.
1
Судья дал свисток, матч начался.
22:46
Линкольн Ред Импс начинает игру.
22:45
Сегодняшний матч будет судить Патрик Грицкевич.
22:45
В деталях этого матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами обеих команд.
22:45
Матч: Линкольн Ред Импс - Хайдук Сплит. Счет: -. Добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию. Мы будем держать вас в курсе всех событий на поле. До начала игры осталось совсем немного времени.
Линкольн Ред ИмпсХайдук СплитЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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