Тун — Хайдук Сплит: составы и текстовая трансляция

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Тун — Хайдук Сплит: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Тун — Хайдук Сплит. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Тун»: 1. Штеффен Н., 47. Фер Ф., 19. Бамерт Дж., 23. Бюрки М. (капитан), 2. Мамбва О., 70. Райхмут Н., 16. Рот Дж., 14. Кайт М., 30. Майер Н., 96. Лабо Б., 9. Дурсун Ф.

Запасные «Тун»: 20. Браски Р., 5. Бурги Н., 26. Кристофферссон Н., 37. Далер Л., 21. Дербачи Д., 52. Илич А., 80. Ленген С., 54. Пассаван Л., 25. Шпихер Т., 18. Страннегард Т., 22. Вальти Д., 13. Зукит Н.

Главный тренер «Тун»: Привителли Дж. Л.

Стартовый состав «Хайдук Сплит»: 33. Шилич Т., 22. Акапанди М., 6. Хаджикадунич Д., 15. Марешич Д., 32. Хргович С., 8. Файяд К., 20. дель Мораль А., 7. Саньянг А., 9. де Алмейда Д., 23. Сотичек М., 11. Сего М. (капитан).

Запасные «Хайдук Сплит»: 19. Брути Э., 18. Дендонкер Л., 99. Фесюк Д., 3. Габрич Р., 26. Хурам А., 10. Ливая М., 77. Мартин К., 17. Мельняк Д., 14. Рачи Р., 44. Стипица Д., 16. Шутало А., 5. ван Хоренбек А.

Главный тренер «Хайдук Сплит»: Гарсия Г.

Прямая трансляция0-1 LIVE
60
Количество болельщиков, посетивших сегодняшнюю игру, составило 10000 человек.
60
Игра остановлена. Нильс Райхмут (Тун) нарушил правила в борьбе за мяч. Он прекрасно понимает свою вину, поэтому никаких возражений или жестикуляции нет.
58
Маттиас Кайт (Тун) грубо сыграл, и Джарред Жиллетт дал свисток за фол.
57🟨
Жастин Рот (Тун) получил жёлтую карточку за нарушение правил.
56
Защитник в штрафной площади мужественно заблокировал удар Брайтона Лабо (Тун).
55
Нильс Райхмут (Тун) грубо пошел в борьбу за мяч, и Джаред Джиллетт дает свисток, фиксируя нарушение.
54
Жан Бамерт (Тун) выполнил длинную передачу в поисках партнера по команде, но его попытка оказалась неудачной, и они потеряли мяч.
53
Фабио Фер (Тун) упустил отличный шанс! Он нанес прекрасный удар из пределов штрафной, но мяч прошел совсем рядом с правой штангой.
51
Судья дал свисток, так как Маттиас Кайт (Тун) сыграл слишком грубо в борьбе за мяч.
50
Абдули Саньянг (Хайдук Сплит) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит за пределы поля.
47🟨
Джарред Гиллетт показал желтую карточку Альберто дель Моралю («Хайдук Сплит») за грубую игру.
47
Марин Сотичек (Хайдук Сплит) пытается идти вперед, но защитник соперника выбивает мяч.
46
Перерыв окончен, и второй тайм вот-вот начнется.
45+3
Прозвучал свисток арбитра, первый тайм подошел к концу, футболисты отправляются в раздевалки.
45+1
Тун подал угловой, но уверенные действия защитников свели на нет возможность забить гол.
45+1
Фабио Фер (Тун) сделал прострел в штрафную, но защитники заблокировали его. Мяч ушел за пределы поля, и Тун заработал угловой.
45
К основному времени матча добавлено как минимум 2 минуты.
44
Фабио Фер (Тун) принял передачу и пробил из-за пределов штрафной, но один из защитников заблокировал удар.
42
Фабио Фер (Тун) должен был знать, что такое действие противоречит правилам. Он действовал в единоборстве слишком неосторожно, и у Джарреда Джиллетта не оставалось другого выбора, кроме как дать свисток.
41
Халил Файяд (Хайдук Сплит) грубо сыграл, и Джарред Жиллетт дал свисток, зафиксировав нарушение.
40
Абдули Саньянг (Хайдук Сплит) сделал неточный прострел в штрафную, но защитник прервал мяч. Пройди эта передача, и гол был бы практически неизбежен.
38
Игра остановлена, так как Микеле Сего (Хайдук Сплит) оказался в офсайде.
37
После углового опасного момента не возникло, так как Абдули Саньянг (Хайдук Сплит) вынес мяч за пределы поля. Мяч за боковой, и назначен удар от ворот Туна.
36
Микеле Сего (Хайдук Сплит) попытался найти партнера по команде великолепным пасом в штрафной площади, но один из защитников здорово прочитал эпизод и заблокировал мяч. Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья назначил угловой. Угловой удар в пользу Хайдука.
35
Шимон Хргович («Хайдук Сплит») пробил выше перекладины ворот.
34
Далиссон де Алмейда (Хайдук Сплит) подал с углового в штрафную, но защитники спокойно выбили мяч.
34
Марин Сотичек (Хайдук Сплит) остался один у угла штрафной и сильно пробил в правый угол ворот, но Никлас Стеффен совершил великолепный сейв двумя руками и отразил мяч. Хайдук Сплит здорово сыграл и заработал угловой.
30
Джарред Жиллетт не смог оставить без внимания грубую игру Абдули Саньянга («Хайдук Сплит») и дал свисток.
28
Фабио Фер (Тун) грубо сыграл, и судья дал свисток, зафиксировав нарушение.
25
Мяч отскочил от защитника к Фуркану Дурсуну (Тун), который сразу пробил из штрафной по воротам, но мяч прошёл совсем рядом с правой штангой.
24
Брайтон Лабо упустил убойный момент. Он вышел один на один с Тони Силичем в штрафной и пробил низом по центру, но вратарь совершил великолепный сейв.
23
Далиссон де Алмейда (Хайдук Сплит) выполнил навес в штрафную, но защитник вынес мяч. Мяч ушел за пределы поля. Хайдук Сплит подаст угловой.
23
Тони Силич (Хайдук Сплит) подал угловой, но защитники сыграли надежно.
22
Брайтон Лабо ворвался в штрафную, но не смог найти свободного пространства для удара. Мяч ушел за боковую, и Хайдук Сплит введет его в игру.
21
Фабио Фер (Тун) подал угловой, но защитники соперника выбили мяч.
20
Халил Файяд (Хайдук Сплит) сфолил, и Джарред Джилетт дал свисток, зафиксировав нарушение.
19
Матч Тун - Хайдук Сплит. Счет: 0-1. Владение мячом 33:67 в пользу гостей.
170-1
Гол! Далиссон де Алмейда (Хайдук Сплит) первым успел к ничейному мячу в штрафной и точным ударом в левый нижний угол ворот переиграл голкипера. Он открывает счет — 0:1.
14
Игроки Хайдука перепасовываются короткими передачами, чтобы взломать оборону соперника и провести быструю контратаку.
13
Марин Сотичек (Хайдук Сплит) обыграл соперников, но защитник сумел отобрать у него мяч.
11
Марин Сотичек (Хайдук Сплит) сделал передачу в штрафную площадку, но защитники перехватили мяч.
9
Джарред Жиллетт дает свисток и фиксирует грубый фол в борьбе за мяч со стороны Яна Бамерта («Тун»).
8
Брайтон Лабо (Тун) создал для себя свободное пространство и попытался сделать навес в штрафную. Однако защитник в критический момент подставил ногу и вынес мяч.
7
Боковой судья поднял флаг. Фуркан Дурсун (Тун) зафиксирован в офсайде.
5
Ярред Жиллетт остановил игру из-за тактического фола в исполнении Брайтона Лабо (Тун).
4
Микеле Сего (Хайдук Сплит) добежал до навеса в штрафной и пробил по центру ворот, но Никлас Стеффен занял хорошую позицию и легко справился с ударом.
3
Абдули Саньянг («Хайдук Сплит») лежит на газоне после грубого фола, врачи вышли на поле, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
3
Оливье Мамбва (Тун) упал в штрафной площади, но арбитр сразу пресек все протесты игроков.
2
Джарред Гиллетт отлично видит эпизод и фиксирует фол со стороны Фуркана Дурсуна (Тун).
1
Сегодняшняя игра только началась, наслаждайтесь матчем!
00:01
Игроки на поле, и Хайдук Сплит начинает матч.
00:00
Главным судьей сегодняшнего матча будет Джаред Джиллетт.
00:00
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
00:00
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на наш текстовый онлайн-репортаж, в котором мы будем оперативно информировать вас о всех событиях матча.
ТунХайдук СплитЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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