Тун — Хайдук Сплит: составы и текстовая трансляция

60
Количество болельщиков, посетивших сегодняшнюю игру, составило 10000 человек.
60
Игра остановлена. Нильс Райхмут (Тун) нарушил правила в борьбе за мяч. Он прекрасно понимает свою вину, поэтому никаких возражений или жестикуляции нет.
58
Маттиас Кайт (Тун) грубо сыграл, и Джарред Жиллетт дал свисток за фол.
57🟨
Жастин Рот (Тун) получил жёлтую карточку за нарушение правил.
56
Защитник в штрафной площади мужественно заблокировал удар Брайтона Лабо (Тун).
55
Нильс Райхмут (Тун) грубо пошел в борьбу за мяч, и Джаред Джиллетт дает свисток, фиксируя нарушение.
54
Жан Бамерт (Тун) выполнил длинную передачу в поисках партнера по команде, но его попытка оказалась неудачной, и они потеряли мяч.
53
Фабио Фер (Тун) упустил отличный шанс! Он нанес прекрасный удар из пределов штрафной, но мяч прошел совсем рядом с правой штангой.
51
Судья дал свисток, так как Маттиас Кайт (Тун) сыграл слишком грубо в борьбе за мяч.
50
Абдули Саньянг (Хайдук Сплит) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит за пределы поля.
47🟨
Джарред Гиллетт показал желтую карточку Альберто дель Моралю («Хайдук Сплит») за грубую игру.
47
Марин Сотичек (Хайдук Сплит) пытается идти вперед, но защитник соперника выбивает мяч.
46⏱
Перерыв окончен, и второй тайм вот-вот начнется.
45+3⏱
Прозвучал свисток арбитра, первый тайм подошел к концу, футболисты отправляются в раздевалки.
45+1
Тун подал угловой, но уверенные действия защитников свели на нет возможность забить гол.
45+1
Фабио Фер (Тун) сделал прострел в штрафную, но защитники заблокировали его. Мяч ушел за пределы поля, и Тун заработал угловой.
45
К основному времени матча добавлено как минимум 2 минуты.
44
Фабио Фер (Тун) принял передачу и пробил из-за пределов штрафной, но один из защитников заблокировал удар.
42
Фабио Фер (Тун) должен был знать, что такое действие противоречит правилам. Он действовал в единоборстве слишком неосторожно, и у Джарреда Джиллетта не оставалось другого выбора, кроме как дать свисток.
41
Халил Файяд (Хайдук Сплит) грубо сыграл, и Джарред Жиллетт дал свисток, зафиксировав нарушение.
40
Абдули Саньянг (Хайдук Сплит) сделал неточный прострел в штрафную, но защитник прервал мяч. Пройди эта передача, и гол был бы практически неизбежен.
38
Игра остановлена, так как Микеле Сего (Хайдук Сплит) оказался в офсайде.
37
После углового опасного момента не возникло, так как Абдули Саньянг (Хайдук Сплит) вынес мяч за пределы поля. Мяч за боковой, и назначен удар от ворот Туна.
36
Микеле Сего (Хайдук Сплит) попытался найти партнера по команде великолепным пасом в штрафной площади, но один из защитников здорово прочитал эпизод и заблокировал мяч. Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья назначил угловой. Угловой удар в пользу Хайдука.
35
Шимон Хргович («Хайдук Сплит») пробил выше перекладины ворот.
34
Далиссон де Алмейда (Хайдук Сплит) подал с углового в штрафную, но защитники спокойно выбили мяч.
34
Марин Сотичек (Хайдук Сплит) остался один у угла штрафной и сильно пробил в правый угол ворот, но Никлас Стеффен совершил великолепный сейв двумя руками и отразил мяч. Хайдук Сплит здорово сыграл и заработал угловой.
30
Джарред Жиллетт не смог оставить без внимания грубую игру Абдули Саньянга («Хайдук Сплит») и дал свисток.
28
Фабио Фер (Тун) грубо сыграл, и судья дал свисток, зафиксировав нарушение.
25
Мяч отскочил от защитника к Фуркану Дурсуну (Тун), который сразу пробил из штрафной по воротам, но мяч прошёл совсем рядом с правой штангой.
24
Брайтон Лабо упустил убойный момент. Он вышел один на один с Тони Силичем в штрафной и пробил низом по центру, но вратарь совершил великолепный сейв.
23
Далиссон де Алмейда (Хайдук Сплит) выполнил навес в штрафную, но защитник вынес мяч. Мяч ушел за пределы поля. Хайдук Сплит подаст угловой.
23
Тони Силич (Хайдук Сплит) подал угловой, но защитники сыграли надежно.
22
Брайтон Лабо ворвался в штрафную, но не смог найти свободного пространства для удара. Мяч ушел за боковую, и Хайдук Сплит введет его в игру.
21
Фабио Фер (Тун) подал угловой, но защитники соперника выбили мяч.
20
Халил Файяд (Хайдук Сплит) сфолил, и Джарред Джилетт дал свисток, зафиксировав нарушение.
19
Матч Тун - Хайдук Сплит. Счет: 0-1. Владение мячом 33:67 в пользу гостей.
17⚽0-1
Гол! Далиссон де Алмейда (Хайдук Сплит) первым успел к ничейному мячу в штрафной и точным ударом в левый нижний угол ворот переиграл голкипера. Он открывает счет — 0:1.
14
Игроки Хайдука перепасовываются короткими передачами, чтобы взломать оборону соперника и провести быструю контратаку.
13
Марин Сотичек (Хайдук Сплит) обыграл соперников, но защитник сумел отобрать у него мяч.
11
Марин Сотичек (Хайдук Сплит) сделал передачу в штрафную площадку, но защитники перехватили мяч.
9
Джарред Жиллетт дает свисток и фиксирует грубый фол в борьбе за мяч со стороны Яна Бамерта («Тун»).
8
Брайтон Лабо (Тун) создал для себя свободное пространство и попытался сделать навес в штрафную. Однако защитник в критический момент подставил ногу и вынес мяч.
7
Боковой судья поднял флаг. Фуркан Дурсун (Тун) зафиксирован в офсайде.
5
Ярред Жиллетт остановил игру из-за тактического фола в исполнении Брайтона Лабо (Тун).
4
Микеле Сего (Хайдук Сплит) добежал до навеса в штрафной и пробил по центру ворот, но Никлас Стеффен занял хорошую позицию и легко справился с ударом.
3✚
Абдули Саньянг («Хайдук Сплит») лежит на газоне после грубого фола, врачи вышли на поле, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
3
Оливье Мамбва (Тун) упал в штрафной площади, но арбитр сразу пресек все протесты игроков.
2
Джарред Гиллетт отлично видит эпизод и фиксирует фол со стороны Фуркана Дурсуна (Тун).
1⏱
Сегодняшняя игра только началась, наслаждайтесь матчем!
00:01
Игроки на поле, и Хайдук Сплит начинает матч.
00:00
Главным судьей сегодняшнего матча будет Джаред Джиллетт.
00:00
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
00:00
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