Лига конференций: «Аякс» обыграл «Аталанту», «Монако» поднялся на 3-е место
Матчи второго тура общего этапа Лиги конференций УЕФА завершились упорной борьбой, решающими голами на последних минутах и неожиданными результатами.
В Нидерландах состоялось центральное противостояние между именитыми клубами европейской арены — амстердамский «Аякс» принял сильного представителя Италии «Аталанту» и вырвал победу со счетом 2:0 благодаря быстрым голам в концовке встречи. А во Франции «Монако» отправил 3 безответных мяча в ворота германского «Фрайбурга», присоединившись к числу лидеров турнирной таблицы.
«Аякс» сломил сопротивление «Аталанты» за 3 минуты
Поединок на «Йохан Кройфф Арене» проходил в равной борьбе до самых последних минут основного времени:
Штурм на последних минутах: Когда оборона обеих сторон действовала без ошибок, на 87-й минуте вышедший на замену Толу Арокодаре открыл счет и вывел хозяев вперед;
Точный удар: Всего 3 минуты спустя, на 90-й минуте, еще один запасной игрок Уазан забил второй мяч и закрепил уверенную победу амстердамцев со счетом 2:0;
Положение в таблице: Обе команды после 2 матчей набрали по 3 очка и расположились по соседству — на 14-м и 15-м местах.
«Монако» разгромил «Фрайбург» и поднялся на 3-е место
Французский клуб продемонстрировал полное превосходство в домашнем матче против представителя Бундеслиги:
Гол в конце первого тайма: На 45-й минуте Бруннер точным ударом вывел «Монако» вперед;
Развязка во втором тайме: Усилив давление ближе к концу игры, хозяева оформили разгромный счет 3:0 благодаря голам Камара на 83-й минуте и вышедшего на замену Ансу Фати на 90-й минуте;
Лидер турнира: Набрав 6 очков после 2 туров, «Монако» прочно обосновался на 3-й строчке турнирной таблицы (а «Фрайбург» с 3 очками расположился на 18-м месте).
Остальные матчи 2-го тура:
«Трабзонспор» — «Хартс» 2:0
Турецкий клуб уверенно победил шотландцев. Если на 32-й минуте Салах открыл счет с пенальти, то на 58-й минуте Франкулино установил окончательный результат.
«Яблонец» — «Брайтон» 0:0
Представитель Английской Премьер-лиги «Брайтон» не смог взломать оборону соперника на выезде в Чехии, и бескомпромиссный поединок завершился нулевой ничьей.
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