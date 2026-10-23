Лига конференций: «Аякс» обыграл «Аталанту», «Монако» поднялся на 3-е место

·72·Спорт
Лига конференций: «Аякс» обыграл «Аталанту», «Монако» поднялся на 3-е место

Матчи второго тура общего этапа Лиги конференций УЕФА завершились упорной борьбой, решающими голами на последних минутах и неожиданными результатами.

В Нидерландах состоялось центральное противостояние между именитыми клубами европейской арены — амстердамский «Аякс» принял сильного представителя Италии «Аталанту» и вырвал победу со счетом 2:0 благодаря быстрым голам в концовке встречи. А во Франции «Монако» отправил 3 безответных мяча в ворота германского «Фрайбурга», присоединившись к числу лидеров турнирной таблицы.

«Аякс» сломил сопротивление «Аталанты» за 3 минуты

Поединок на «Йохан Кройфф Арене» проходил в равной борьбе до самых последних минут основного времени:

  • Штурм на последних минутах: Когда оборона обеих сторон действовала без ошибок, на 87-й минуте вышедший на замену Толу Арокодаре открыл счет и вывел хозяев вперед;

  • Точный удар: Всего 3 минуты спустя, на 90-й минуте, еще один запасной игрок Уазан забил второй мяч и закрепил уверенную победу амстердамцев со счетом 2:0;

  • Положение в таблице: Обе команды после 2 матчей набрали по 3 очка и расположились по соседству — на 14-м и 15-м местах.

«Монако» разгромил «Фрайбург» и поднялся на 3-е место

Французский клуб продемонстрировал полное превосходство в домашнем матче против представителя Бундеслиги:

  • Гол в конце первого тайма: На 45-й минуте Бруннер точным ударом вывел «Монако» вперед;

  • Развязка во втором тайме: Усилив давление ближе к концу игры, хозяева оформили разгромный счет 3:0 благодаря голам Камара на 83-й минуте и вышедшего на замену Ансу Фати на 90-й минуте;

  • Лидер турнира: Набрав 6 очков после 2 туров, «Монако» прочно обосновался на 3-й строчке турнирной таблицы (а «Фрайбург» с 3 очками расположился на 18-м месте).

Остальные матчи 2-го тура:

  • «Трабзонспор» — «Хартс» 2:0

    Турецкий клуб уверенно победил шотландцев. Если на 32-й минуте Салах открыл счет с пенальти, то на 58-й минуте Франкулино установил окончательный результат.

  • «Яблонец» — «Брайтон» 0:0

    Представитель Английской Премьер-лиги «Брайтон» не смог взломать оборону соперника на выезде в Чехии, и бескомпромиссный поединок завершился нулевой ничьей.

Лига конференций УЕФААяксАталантаМонако
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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