Лига конференций: «Аякс» обыграл «Аталанту», «Монако» поднялся на 3-е место

Матчи второго тура общего этапа Лиги конференций УЕФА завершились упорной борьбой, решающими голами на последних минутах и неожиданными результатами.

В Нидерландах состоялось центральное противостояние между именитыми клубами европейской арены — амстердамский «Аякс» принял сильного представителя Италии «Аталанту» и вырвал победу со счетом 2:0 благодаря быстрым голам в концовке встречи. А во Франции «Монако» отправил 3 безответных мяча в ворота германского «Фрайбурга», присоединившись к числу лидеров турнирной таблицы.

«Аякс» сломил сопротивление «Аталанты» за 3 минуты

Поединок на «Йохан Кройфф Арене» проходил в равной борьбе до самых последних минут основного времени:

Штурм на последних минутах: Когда оборона обеих сторон действовала без ошибок, на 87-й минуте вышедший на замену Толу Арокодаре открыл счет и вывел хозяев вперед;

Точный удар: Всего 3 минуты спустя, на 90-й минуте, еще один запасной игрок Уазан забил второй мяч и закрепил уверенную победу амстердамцев со счетом 2:0;

Положение в таблице: Обе команды после 2 матчей набрали по 3 очка и расположились по соседству — на 14-м и 15-м местах.

«Монако» разгромил «Фрайбург» и поднялся на 3-е место

Французский клуб продемонстрировал полное превосходство в домашнем матче против представителя Бундеслиги:

Гол в конце первого тайма: На 45-й минуте Бруннер точным ударом вывел «Монако» вперед;

Развязка во втором тайме: Усилив давление ближе к концу игры, хозяева оформили разгромный счет 3:0 благодаря голам Камара на 83-й минуте и вышедшего на замену Ансу Фати на 90-й минуте;

Лидер турнира: Набрав 6 очков после 2 туров, «Монако» прочно обосновался на 3-й строчке турнирной таблицы (а «Фрайбург» с 3 очками расположился на 18-м месте).

Остальные матчи 2-го тура: