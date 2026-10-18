Господство узбекского бокса: во 2-й день чемпионата мира все наши боксеры одержали победу

·57·Спорт
Господство узбекского бокса: во 2-й день чемпионата мира все наши боксеры одержали победу

Второй день соревнований проходящего в черногорской Будве молодежного чемпионата мира по боксу стал настоящим бенефисом для сборной Узбекистана.

Все пять мастеров кожаной перчатки, поднявшиеся в этот день на ринг, одолели своих соперников, завоевали путевки в следующий этап соревнований и показали стопроцентный победный результат.

Воля Меликузиевой и полный контроль над соперниками

Самый напряженный и нервный поединок второго дня пришелся на женские состязания:

  • Трудная победа Шодияны Меликузиевой: защищающая честь нашей страны в весовой категории до 54 кг Шодияна провела тяжелый бой против индийской спортсменки Джойшри Чиром и вырвала важную волевую победу со счетом 3:2;

  • Чистое превосходство со счетом 5:0: в весе до 70 кг Зульфикор Адхамжонов одолел грузина Акаки Басарию, а в весовой категории до 90 кг Асадбек Султанбоев встретился с представителем Панамы Норманом Симмонсом и разгромил соперников единогласным решением судей со счетом 5:0;

  • Уверенное шествие: Также Аселя Тулегенова (-65 кг) взяла верх над спортсменкой из Венесуэлы со счетом 4:1, а Жахонгир Зайниддинов (-65 кг) оказался сильнее соперника из Беларуси со счетом 3:1.

Ознакомьтесь со всеми результатами:

  • -54 кг: Шодияна Меликузиева — Джойшри Чиром (Индия) — 3:2

  • -70 кг: Зульфикор Адхамжонов — Акаки Басария (Грузия) — 5:0

  • -90 кг: Асадбек Султанбоев — Норман Симмонс (Панама) — 5:0

  • -65 кг: Аселя Тулегенова — Бенниелис Перес (Венесуэла) — 4:1

  • -65 кг: Жахонгир Зайниддинов — Богдан Шашлыков (Беларусь) — 3:1

Молодежная сборная Узбекистана на глобальном турнире в Будве уверенно шагает к медалям, сохраняя дух традиционного лидерства узбекской школы бокса.

Шодияна МеликузиеваЗульфикор АдхамжоновАсадбек Султанбоевчемпионат по боксу в Будве
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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