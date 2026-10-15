В каком составе молодежная сборная Узбекистана отправилась на чемпионат мира по боксу?

С 15 по 27 октября этого года в живописном черногорском городе Будва пройдет престижный молодежный чемпионат мира по боксу. В этом глобальном турнире, объединяющем сильнейших молодых мастеров кожистого мяча мира, молодежная сборная Узбекистана также примет участие в полном и сильном составе.

Воспитанники узбекской школы бокса выйдут на ринг за главные призы и медали мирового первенства. Тренерский штаб сборной отобрал самых лучших юношей и девушек для этого ответственного соревнования.

Юношеская сборная (в 10 весовых категориях)

Ребята, которые будут защищать честь нашей страны на соревнованиях, и их весовые категории:

-50 кг: Амирджон Супонов

-55 кг: Элёр Рустамов

-60 кг: Мухаммадризо Укимов

-65 кг: Джахонгир Зайниддинов

-70 кг: Зулфикор Адхамджонов

-75 кг: Сухроб Рахматуллаев

-80 кг: Аброрбек Шарипов

-85 кг: Сардорбек Бахромксо‘джаев

-90 кг: Асадбек Султанбоев

+90 кг: Ислам Саликсов

Тренерский штаб: Группа тренеров во главе с опытным кубинским специалистом Хулио Ли Эчаваррия — Сироджиддин Наимов, Бахтиёр Турабоев и Икромжон Ходжаев — будут руководить боями наших молодых мастеров кожаной перчатки.

Женская сборная (в 8 весовых категориях)

В женском боксе честь нашей страны будут защищать следующие талантливые спортсменки:

-48 кг: Мукстасар Алиева

-51 кг: Назокат Мардонова

-54 кг: Шодиёна Мелико‘зиева

-57 кг: Робия Равшанова

-60 кг: Севара Маматова

-65 кг: Аселя Тулегенова

-70 кг: Мафтуна Янгиева

-75 кг: Самира Тург‘унова

Тренеры женской сборной: Темур Ахбаев, Элдор Холматов, Нодиржон Иргашев и Фуркатжон Маматов.

Организационное и медицинское обеспечение

За полную функциональную и организационную подготовку сборной во время соревнований в городе Будва назначены следующие специалисты:

Менеджер команды: Мухтасар Абдумаликова;

Врач: Махмуд Юнусов.

Эта молодежь, считающаяся будущим узбекского бокса, вступит в жаркие схватки, чтобы высоко поднять флаг нашей Родины на рингах Черногории и занять лидирующие позиции в общекомандном зачете.