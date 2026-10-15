В каком составе молодежная сборная Узбекистана отправилась на чемпионат мира по боксу?
С 15 по 27 октября этого года в живописном черногорском городе Будва пройдет престижный молодежный чемпионат мира по боксу. В этом глобальном турнире, объединяющем сильнейших молодых мастеров кожистого мяча мира, молодежная сборная Узбекистана также примет участие в полном и сильном составе.
Воспитанники узбекской школы бокса выйдут на ринг за главные призы и медали мирового первенства. Тренерский штаб сборной отобрал самых лучших юношей и девушек для этого ответственного соревнования.
Юношеская сборная (в 10 весовых категориях)
Ребята, которые будут защищать честь нашей страны на соревнованиях, и их весовые категории:
-50 кг: Амирджон Супонов
-55 кг: Элёр Рустамов
-60 кг: Мухаммадризо Укимов
-65 кг: Джахонгир Зайниддинов
-70 кг: Зулфикор Адхамджонов
-75 кг: Сухроб Рахматуллаев
-80 кг: Аброрбек Шарипов
-85 кг: Сардорбек Бахромксо‘джаев
-90 кг: Асадбек Султанбоев
+90 кг: Ислам Саликсов
Тренерский штаб: Группа тренеров во главе с опытным кубинским специалистом Хулио Ли Эчаваррия — Сироджиддин Наимов, Бахтиёр Турабоев и Икромжон Ходжаев — будут руководить боями наших молодых мастеров кожаной перчатки.
Женская сборная (в 8 весовых категориях)
В женском боксе честь нашей страны будут защищать следующие талантливые спортсменки:
-48 кг: Мукстасар Алиева
-51 кг: Назокат Мардонова
-54 кг: Шодиёна Мелико‘зиева
-57 кг: Робия Равшанова
-60 кг: Севара Маматова
-65 кг: Аселя Тулегенова
-70 кг: Мафтуна Янгиева
-75 кг: Самира Тург‘унова
Тренеры женской сборной: Темур Ахбаев, Элдор Холматов, Нодиржон Иргашев и Фуркатжон Маматов.
Организационное и медицинское обеспечение
За полную функциональную и организационную подготовку сборной во время соревнований в городе Будва назначены следующие специалисты:
Менеджер команды: Мухтасар Абдумаликова;
Врач: Махмуд Юнусов.
Эта молодежь, считающаяся будущим узбекского бокса, вступит в жаркие схватки, чтобы высоко поднять флаг нашей Родины на рингах Черногории и занять лидирующие позиции в общекомандном зачете.
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