В каком составе молодежная сборная Узбекистана отправилась на чемпионат мира по боксу?

·57·Спорт
В каком составе молодежная сборная Узбекистана отправилась на чемпионат мира по боксу?

С 15 по 27 октября этого года в живописном черногорском городе Будва пройдет престижный молодежный чемпионат мира по боксу. В этом глобальном турнире, объединяющем сильнейших молодых мастеров кожистого мяча мира, молодежная сборная Узбекистана также примет участие в полном и сильном составе.

Воспитанники узбекской школы бокса выйдут на ринг за главные призы и медали мирового первенства. Тренерский штаб сборной отобрал самых лучших юношей и девушек для этого ответственного соревнования.

Юношеская сборная (в 10 весовых категориях)

Ребята, которые будут защищать честь нашей страны на соревнованиях, и их весовые категории:

  • -50 кг: Амирджон Супонов

  • -55 кг: Элёр Рустамов

  • -60 кг: Мухаммадризо Укимов

  • -65 кг: Джахонгир Зайниддинов

  • -70 кг: Зулфикор Адхамджонов

  • -75 кг: Сухроб Рахматуллаев

  • -80 кг: Аброрбек Шарипов

  • -85 кг: Сардорбек Бахромксо‘джаев

  • -90 кг: Асадбек Султанбоев

  • +90 кг: Ислам Саликсов

Тренерский штаб: Группа тренеров во главе с опытным кубинским специалистом Хулио Ли Эчаваррия — Сироджиддин Наимов, Бахтиёр Турабоев и Икромжон Ходжаев — будут руководить боями наших молодых мастеров кожаной перчатки.

Женская сборная (в 8 весовых категориях)

В женском боксе честь нашей страны будут защищать следующие талантливые спортсменки:

  • -48 кг: Мукстасар Алиева

  • -51 кг: Назокат Мардонова

  • -54 кг: Шодиёна Мелико‘зиева

  • -57 кг: Робия Равшанова

  • -60 кг: Севара Маматова

  • -65 кг: Аселя Тулегенова

  • -70 кг: Мафтуна Янгиева

  • -75 кг: Самира Тург‘унова

Тренеры женской сборной: Темур Ахбаев, Элдор Холматов, Нодиржон Иргашев и Фуркатжон Маматов.

Организационное и медицинское обеспечение

За полную функциональную и организационную подготовку сборной во время соревнований в городе Будва назначены следующие специалисты:

  • Менеджер команды: Мухтасар Абдумаликова;

  • Врач: Махмуд Юнусов.

Эта молодежь, считающаяся будущим узбекского бокса, вступит в жаркие схватки, чтобы высоко поднять флаг нашей Родины на рингах Черногории и занять лидирующие позиции в общекомандном зачете.

Черногория Будва бокс чемпионатУзбекистан бокс сборнаяАмиржон СупоновСирожиддин Наимов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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