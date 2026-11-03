Что сказал Криштиану Роналду, не приехавший в Ташкент, о крупной победе «Ан-Насра»?

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Что сказал Криштиану Роналду, не приехавший в Ташкент, о крупной победе «Ан-Насра»?
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  • В рамках Элитной Лиги чемпионов АФК клуб «Ан-Наср» одержал победу над «Пахтакором» в Ташкенте со счетом 6:2.
  • Лидер команды Криштиану Роналду не был включен в заявку, однако он отметил результат встречи на своей странице в Instagram с помощью эмодзи с горящим огнем и похвалил игру товарищей по команде.
  • Главный тренер объяснил отсутствие португальского нападающего плотным графиком и необходимостью восстановления физических сил.

Лидер саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду, чья команда одержала крупную победу над «Пахтакором» со счетом 6:2 в Ташкенте в рамках Элитной Лиги чемпионов АФК, не остался в стороне от этого результата. Знаменитый португальский бомбардир отреагировал на исход матча в Ташкенте на своей многомиллионной странице в социальной сети.

Роналду опубликовал в своем личном Instagram официальный баннер с итоговым счетом встречи (6:2), сопроводив его тремя эмодзи с горящим огнем и похвалив яркую игру своих товарищей по команде.

Ажиотаж в Ташкенте: почему Роналду не сыграл против «Пахтакора»?

Возможный визит Криштиану в столицу Узбекистана вызвал небывалый интерес и огромный ажиотаж среди местной футбольной общественности, болельщиков и СМИ. Однако он не был включен в заявку:

  • Комментарий Анже Постекоглу: главный тренер «Ан-Насра» объяснил отсутствие португальской звезды плановой ротацией и отдыхом;

  • Восстановление и плотный график: по словам тренера, 41-летний нападающий нуждался в восстановлении физических сил после серии тяжелых матчей в чемпионате Саудовской Аравии и длительных перелетов;

  • Отдых после хет-трика: незадолго до матча в Ташкенте Роналду оформил очередной хет-трик в матче внутреннего чемпионата, получив высокую физическую нагрузку.

6 голов в ворота «Пахтакора»: детали встречи в Ташкенте

Матч Элитной Лиги чемпионов АФК, прошедший вечером 2 ноября в Ташкенте, прошел под полным контролем гостей:

  • Мастер-класс: саудовцы даже без своей главной звезды продемонстрировали высочайшую эффективность в атаке, сумев забить 6 мячей в ворота чемпиона Узбекистана (6:2);

  • Единоличное лидерство в турнире: эта победа еще раз доказала, что клуб из Эр-Рияда является претендентом на чемпионство континентального масштаба.

Хотя болельщики в Ташкенте и не смогли увидеть Роналду на зеленом поле, игра, показанная командой легенды футбола, и его реакция после матча оказались в центре внимания международной спортивной прессы.

Криштиану РоналдуПахтакорАн-НасрЭлитная Лига чемпионов АФК
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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