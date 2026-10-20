Не Арда Туран, а Ялчын: вопрос с главным тренером сборной Турции практически решен

·44·Спорт
Не Арда Туран, а Ялчын: вопрос с главным тренером сборной Турции практически решен

В руководстве национальной сборной Турции ожидаются большие перемены. По информации известного инсайдера и спортивного журналиста Николо Скиры, новым главным тренером главной команды страны может стать опытный местный специалист Серген Ялчын.

Переговоры между сторонами вошли в завершающую стадию, и ожидается, что соглашение будет представлять собой долгосрочный контракт, рассчитанный до конца Чемпионата мира 2030 года.

Почему ушел Винченцо Монтелла?

Данное решение Турецкой футбольной федерации связано с результатами национальной команды в последних турнирах:

  • Неудовлетворительные результаты: Итальянский специалист Винченцо Монтелла, руководивший командой, покинул свой пост из-за спада результатов и несоответствия предъявляемым требованиям;

  • Конец сотрудничества: Руководство федерации решило досрочно расторгнуть контракт с Монтеллой и доверить управление сборной местному тренеру.

Ошибка инсайдера: не Арда Туран, а Серген Ялчын

Изначально по вопросу главного тренера ходило множество слухов:

  • Удаленный инсайд: Журналист Николо Скира сначала распространил информацию о том, что к руководству сборной придет молодой специалист Арда Туран, но вскоре удалил этот пост из социальных сетей;

  • Выбран главный кандидат: Вскоре стало известно, что основное внимание и переговоры сосредоточены на кандидатуре бывшего наставника «Бешикташа» Сергея Ялчына.

Кто такой Серген Ялчын и каков его опыт?

Турецкий специалист имеет большой опыт и авторитет в чемпионате страны:

  • «Золотой век» в «Бешикташе»: Последним местом работы Ялчына был стамбульский клуб «Бешикташ», с которым он за один сезон выиграл как чемпионат Турции, так и Кубок страны;

  • Богатый опыт в Суперлиге: За свою карьеру он плодотворно работал в ряде клубов чемпионата Турции, таких как «Антальяспор», «Малатьяспор», «Аланьяспор», «Коньяспор», «Эскишехирспор», «Кайсериспор», «Газиантепспор» и «Сивасспор».

Если контракт будет официально подписан, перед Сергеном Ялчыном будет поставлена задача вывести национальную сборную Турции на уровень нового поколения и успешно довести ее до мундиаля 2030 года.

Сборная Турции по футболуСерген ЯлчынВинченцо МонтеллаЧМ-2030
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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