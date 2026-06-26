Монтелла: «Мои футболисты не заслуживали такой критики»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился своими мыслями после победы над США со счетом 3:2 в групповом этапе чемпионата мира.

Итальянский специалист отметил, что команда доказала способность менять ход игры даже в сложной ситуации. Монтелла объяснил это тем, что футболисты хорошо понимают, что нужно делать на поле.

«Если бы мы не были командой, которая знает, что делает, мы не смогли бы изменить ход встречи», — сказал он.

Главный тренер не скрыл, что считает несправедливой резкую критику в адрес игроков на протяжении турнира.

«Я считаю, что мои футболисты не заслуживали такой жесткой критики. Поэтому я очень рад, что они одержали эту победу», — добавил Монтелла.

Специалист выразил надежду, что Турции не придется ждать еще много лет, чтобы снова попасть на чемпионат мира.

«Надеюсь, Турции не придется ждать еще 24 года, чтобы снова выйти на чемпионат мира», — процитировал слова Монтеллы журналист Ибрагим Хасколуглу.

Напомним, что сборная Турции, несмотря на победу над США, завершила групповой этап на последнем месте с 3 очками и не смогла выйти в плей-офф.