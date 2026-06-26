Арда Гюлер: «Я играл очень плохо, критика справедлива»

·53·Спорт
Арда Гюлер: «Я играл очень плохо, критика справедлива»

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер после победы над США со счетом 3:2 в групповом этапе чемпионата мира резко высказался о своей игре и участи команды в турнире.

21-летний футболист признал, что остался недоволен своими действиями, несмотря на то что забил гол в матче против США и был признан лучшим игроком встречи.

«Я играл очень плохо. Что бы ни говорили критики, всё это правда. В целом, Турция провела турнир очень неудачно. В итоге нам пришлось досрочно завершить наше участие в соревнованиях», — сказал Гюлер.

Полузащитник «Реала» отметил, что надеется сделать правильные выводы из ошибок, допущенных в ходе турнира, и изменить ситуацию в будущем.

«Надеюсь, что в дальнейшем мы сможем всё исправить. Говорили, что перед игрой с США моё психологическое состояние было не лучшим. Я готов к любой критике. Она вся справедлива», — приводит слова Гюлера издание Те Тучлине.

Напомним, что сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы набрала 3 очка в группе Д, заняла четвертое место и завершила выступление на чемпионате мира на групповом этапе.

Победа над США стала единственным успехом турок на турнире. Однако этого результата оказалось недостаточно для выхода команды в стадию плей-офф.

Арда ГюлерТурцияРеал Мадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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