Карло Анчелотти раскрыл планы сборной Бразилии на чемпионат мира 2030 года

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти неожиданно посетил тренировочную базу в Вальдебебасе, где встретился с игроками и тренерским штабом своей бывшей команды. Как сообщает Goal.com, в ходе этой теплой встречи опытный специалист рассказал о своих стратегических планах по подготовке сборной Бразилии к чемпионату мира 2030 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Бывший наставник «Реал Мадрида» не скрывал радости от возвращения в знакомую обстановку и перед тренировкой душевно пообщался с членами команды. Он уделил особое внимание физическому состоянию и процессам восстановления бразильских футболистов королевского клуба.

Этап формирования нового поколения

По мнению Анчелотти, прошлый цикл чемпионата мира ознаменовал завершение целой эпохи для бразильцев. Поэтому в сборной начался период кардинальных перемен, а привлечение молодых талантов стало приоритетной задачей.

В этом процессе тренер уделил особое внимание состоянию таких лидеров, как Винисиус Жуниор, Эндрик, Эдер Милитао и Родриго. Он также подчеркнул, что внимательно следит за перспективной молодежью, выступающей не только в Испании, но и в Бразилии, а также в других чемпионатах Европы.

Предстоящие испытания

Главная цель наставника сборной Бразилии — создать мощную и сбалансированную команду, способную конкурировать с любым соперником к мундиалю 2030 года. Специалист отметил, что в настоящее время среди 20–21-летних футболистов есть огромный потенциал.

Предстоящие товарищеские матчи имеют важное значение для формирования нового поколения и проверки командной игры. Планируется, что подопечные Анчелотти в конце сентября отправятся в Австралию, где проведут два матча в Таунсвилле и Брисбене. После этого команда отправится в Индию, где сыграет в Калькутте, и эти встречи станут важным испытанием для тренерского штаба.