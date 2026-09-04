Карло Анчелотти раскрыл планы сборной Бразилии на чемпионат мира 2030 года

·17·Спорт
Карло Анчелотти раскрыл планы сборной Бразилии на чемпионат мира 2030 года

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти неожиданно посетил тренировочную базу в Вальдебебасе, где встретился с игроками и тренерским штабом своей бывшей команды. Как сообщает Goal.com, в ходе этой теплой встречи опытный специалист рассказал о своих стратегических планах по подготовке сборной Бразилии к чемпионату мира 2030 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Бывший наставник «Реал Мадрида» не скрывал радости от возвращения в знакомую обстановку и перед тренировкой душевно пообщался с членами команды. Он уделил особое внимание физическому состоянию и процессам восстановления бразильских футболистов королевского клуба.

Этап формирования нового поколения

По мнению Анчелотти, прошлый цикл чемпионата мира ознаменовал завершение целой эпохи для бразильцев. Поэтому в сборной начался период кардинальных перемен, а привлечение молодых талантов стало приоритетной задачей.

В этом процессе тренер уделил особое внимание состоянию таких лидеров, как Винисиус Жуниор, Эндрик, Эдер Милитао и Родриго. Он также подчеркнул, что внимательно следит за перспективной молодежью, выступающей не только в Испании, но и в Бразилии, а также в других чемпионатах Европы.

Предстоящие испытания

Главная цель наставника сборной Бразилии — создать мощную и сбалансированную команду, способную конкурировать с любым соперником к мундиалю 2030 года. Специалист отметил, что в настоящее время среди 20–21-летних футболистов есть огромный потенциал.

Предстоящие товарищеские матчи имеют важное значение для формирования нового поколения и проверки командной игры. Планируется, что подопечные Анчелотти в конце сентября отправятся в Австралию, где проведут два матча в Таунсвилле и Брисбене. После этого команда отправится в Индию, где сыграет в Калькутте, и эти встречи станут важным испытанием для тренерского штаба.

Карло АнчелоттиСборная БразилииРеал МадридЧемпионат мира 2030Новости футбола
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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