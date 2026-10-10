Арда Туран может стать главным тренером сборной Турции

Турецкая футбольная федерация (ТФФ) после отставки Винченцо Монтеллы уже определилась с основным кандидатом на пост главного тренера национальной сборной. Как сообщает известный инсайдер и спортивный журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Кс, федерация в настоящее время серьезно рассматривает кандидатуру легенды турецкого футбола Арды Турана, который в данное время успешно возглавляет донецкий «Шахтер».

Источники оценивают вероятность назначения 39-летнего специалиста как очень высокую.

Две должности одновременно: Детали необычной схемы

По информации одного из влиятельных изданий Турции НТВ Спор, переговоры ведутся в необычном и редком формате:

Условие не уходить из «Шахтера»: Арда Туран может одновременно работать и в сборной, и в «Шахтере», не прекращая своей деятельности в клубе;

Победная серия в клубе: Специалист руководит рулем украинского гранда с 2025 года и за короткое время доказал свой тренерский потенциал, выиграв с «Шахтером» чемпионат Украинской Премьер-лиги;

Доверие федерации: Руководство верит, что современные взгляды, энтузиазм и прекрасное знание внутренней атмосферы национальной сборной Арды Турана смогут быстро восстановить команду, столкнувшуюся с кризисом.

Бывший капитан и живая легенда команды

Арда Туран долгие годы выступал в качестве лидера и капитана в футболке национальной сборной:

Сотканный рубеж: Он выходил на поле в составе сборной Турции в ровно 100 официальных матчах ;

Огромная результативность: В этих матчах полузащитник забил 16 голов и отдал партнерам по команде 25 результативных передач (ассистов), будучи основной движущей силой команды;

Международный авторитет: Огромный опыт, накопленный в таких гранд-клубах, как мадридский «Атлетико» и «Барселона», еще больше укрепит его авторитет на тренерском мостике.

Пустота после эпохи Монтеллы

Турецкая футбольная федерация 9 октября официально освободила от должности итальянского тренера Винченцо Монтеллу. Четыре подряд поражения на групповом этапе Лиги наций, а также непопадание в плей-офф ЧМ-2026 стали главной причиной того, что контракт с итальянским специалистом не был продлен.

Если переговоры между федерацией и Ардой Тураном завершатся успешно, ожидается, что возвращение бывшего капитана на пост сборной положит начало новой эре в турецком футболе в национальном духе.