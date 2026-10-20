«Новая эра в сборной Турции»: Серген Ялчин назначен главным тренером

·61·Спорт
«Новая эра в сборной Турции»: Серген Ялчин назначен главным тренером

В национальной сборной Турции официально прояснился вопрос с главным тренером. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Турецкой футбольной федерации (ТФФ), известный специалист — 53-летний Серген Ялчин назначен новым главным тренером национальной команды.

Руководство турецкого футбола, решившееся на перемены после череды неудач в Лиге наций УЕФА, приняло решение оказать долгосрочное доверие местному специалисту.

4-летний контракт и отставка Монтеллы

Смена главного тренера в сборной Турции включает в себя следующие важные детали:

  • Долгосрочный контракт: Серген Ялчин подпишет с Турецкой футбольной федерацией четырехлетнее соглашение и будет готовить национальную команду к крупным международным турнирам;

  • Уход итальянского специалиста: На этом посту Ялчин сменил прежнего главного тренера Винченцо Монтеллу. Монтелла покинул свой пост после четырех подряд поражений команды в Лиге наций УЕФА;

  • Большое возвращение после перерыва: Для Ялчина, находившегося в отпуске с момента расставания с клубом «Бешикташ» в мае 2026 года, это первый опыт работы со сборной в карьере.

Опыт Ялчина: сильный стратег чемпионата Турции

Серген Ялчин обладает большим авторитетом и опытом в турецком футболе, оставив заметный след в ряде клубов:

  • Клубная карьера: За свою тренерскую карьеру, помимо «Бешикташа», он успешно руководил такими клубами Суперлиги, как «Антальяспор», «Малатьяспор», «Аланьяспор» и «Коньяспор»;

  • Решительность и характер: Ожидается, что способность тренера прививать подопечным бойцовский дух и его атакующая игровая философия сформируют новый облик национальной команды.

Впереди серьезнейшие испытания: ноябрьский календарь

Новоиспеченного главного тренера с первых же дней ждут тяжелые испытания. В рамках ноябрьских матчей Лиги наций сборная Турции встретится с двумя мировыми грандами:

  • Матч против сборной Бельгии;

  • Центральная встреча против сборной Франции.

Для подопечных Ялчина эти игры будут иметь решающее значение не только для восстановления позиций в Лиге наций, но и для возвращения доверия к команде под руководством нового тренера.

Серген ЯлчинТурецкая футбольная федерацияЛига наций УЕФАВинченцо Монтелла
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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