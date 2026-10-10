Федерация футбола Турции рассталась с Винченцо Монтеллой

·5·Спорт
Федерация футбола Турции рассталась с Винченцо Монтеллой

Федерация футбола Турции (ТФФ) приняла решение прекратить сотрудничество с известным итальянским специалистом Винченцо Монтеллой, занимавшим пост главного тренера национальной сборной. Согласно официальному заявлению пресс-службы организации, действующий контракт между двумя сторонами продлен не будет.

Непосредственным толчком к столь резкому решению стало неудачное выступление команды в текущем сезоне Лиги наций УЕФА. Турецкая сборная потерпела поражения во всех четырех матчах группового этапа, что вызвало резкую критику со стороны болельщиков и руководства.

Эпоха Монтеллы: успех на Евро-2024 и барьер на ЧМ-2026

52-летний итальянский специалист принял бразды правления сборной Турции в 2023 году и за время своей работы добился ярких результатов:

  • Четвертьфинал чемпионата Европы: Под руководством Монтеллы турки показали атакующую и содержательную игру на Евро-2024, дойдя до четвертьфинала турнира;

  • Путевка на чемпионат мира: Тренер выполнил задачу по выводу сборной Турции в финальную часть чемпионата мира 2026 года, однако на самом мундиале команда не смогла пробиться в стадию плей-офф;

  • Последний кризис: Серия поражений подряд в Лиге наций в период после мундиаля привела руководство федерации к решению не обновлять контракт.

Богатый тренерский и игровой опыт

Винченцо Монтелла считается одной из фигур, обладающих огромным авторитетом как на международном уровне, так и в клубах:

  • Клубная карьера: До назначения в сборную он работал главным тренером в турецком «Адана Демирспор», испанской «Севилье», а также в итальянских клубах Серии А «Фиорентина», «Милан», «Сампдория», «Катания» и «Рома»;

  • Достижения в бытность игроком: В качестве нападающего Монтелла стал чемпионом Италии в составе «Ромы» в сезоне 2000/2001, а также вошел в историю как вице-чемпион (обладатель серебряной медали) чемпионата Европы 2000 года в составе сборной Италии.

Федерация футбола Турции в ближайшие дни начнет рассмотрение списка новых кандидатов на освободившийся пост главного тренера.

Винченцо МонтеллаФедерация футбола ТурцииЛига наций УЕФАЕвро-2024
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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